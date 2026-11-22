Il nostro esperto si aspetta che il primo impegno di Mauricio Pochettino da tecnico del Manchester United finisca in parità, con Bruno Fernandes a segno per gli ospiti.

Migliori scommesse per Liverpool - Manchester United

X2 a quota 2.05 su William Hill

a quota 2.05 su Under 0.5 1° Tempo a quota 3.60 su Stake

a quota 3.60 su Bruno Fernandes marcatore a quota 3.00 su bet365

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare:

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Manchester United 1-1

Pronostico marcatore: Liverpool - Alexander Isak; Manchester United - Bruno Fernandes

Il Liverpool non ha convinto in casa sotto la guida di Andoni Iraola. Tuttavia, i Reds hanno vinto 3-1 in casa del Crystal Palace nell'ultima uscita, salendo nei primi quattro posti. La squadra di Iraola ha vinto tre delle ultime quattro gare di Premier League.

Il Manchester United ha segnato due volte nei minuti di recupero per strappare un 4-4 contro l'Aston Villa due settimane fa. Quella rimonta in extremis non è bastata a salvare Michael Carrick, esonerato pochi giorni dopo.

La nomina di Mauricio Pochettino è arrivata poco dopo, con l'ex tecnico del Tottenham che ha lasciato il suo incarico di ct degli Stati Uniti. Eredita una squadra in zona retrocessione, con una sola vittoria in campionato in tutta la stagione.

Probabili formazioni Liverpool - Manchester United

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Manchester United: Lammens, Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans, Mainoo, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Migliori siti scommesse per Liverpool - Manchester United

Il big match di Premier League tra Liverpool e Manchester United attira ogni anno l'attenzione degli appassionati. Per l'evento abbiamo selezionato tre operatori autorizzati in Italia, confrontando le rispettive promozioni di benvenuto. La registrazione è riservata ai maggiorenni: gioca sempre con responsabilità e consapevolezza.

Eurobet : Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner QuiGioco : Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€ Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Pochettino verso un esordio positivo

Il bilancio del Liverpool, una sola vittoria nelle ultime cinque partite casalinghe di Premier League, dà speranza agli ospiti. Arsenal e Manchester City hanno già vinto ad Anfield in questa stagione senza subire gol.

Le ultime settimane della gestione Carrick sono state turbolente. Giocatori attuali ed ex giocatori hanno criticato apertamente la dirigenza e la gestione del club. Questo suggerisce che molti abbiano accolto con favore il cambiamento. Saranno affamati di prestazioni per il loro nuovo allenatore.

Pochettino ha sempre avuto esordi positivi in ognuno dei suoi precedenti incarichi da club. Il 54enne ha vinto due volte e pareggiato quattro di quelle partite, senza mai perdere.

La sua prima uscita da tecnico del Chelsea fu proprio contro il Liverpool. Le due squadre pareggiarono 1-1 nell'agosto 2023, con le reti di Axel Disasi e Luis Diaz. Ci aspettiamo che Pochettino possa centrare un altro esordio positivo con il suo nuovo club: il mercato della doppia chance può concretizzarsi a una quota interessante.

Scommessa 1: X2 a quota 2.05 su William Hill

Primo tempo equilibrato in arrivo

Pochettino avrà bisogno di tempo per implementare il suo stile offensivo ad alta intensità. I suoi precedenti esordi con nuovi club sono stati piuttosto avari di reti. Tutte e sei quelle partite si sono chiuse con due gol o meno, e due sono terminate 0-0.

La priorità di Pochettino nella prima gara sarà probabilmente arginare l'emorragia difensiva. Lo United ha subito due o più gol in ciascuna delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Questo deve cambiare.

In questa stagione, le partite di Premier League dello United sono state molto più aperte nella ripresa. Solo il 29 % dei loro gol segnati e il 37 % di quelli subiti sono arrivati nel primo tempo.

Le partite del Liverpool hanno seguito una tendenza simile. I Reds hanno segnato solo il 36 % dei loro gol in Premier League prima dell'intervallo. Sono arrivati allo 0-0 all'intervallo in due delle cinque partite casalinghe in campionato.

Nonostante alcune difficoltà difensive, il 60 % delle trasferte in campionato dello United sono finite senza reti all'intervallo. Ci aspettiamo che questa tendenza prosegua, con un valore interessante a una probabilità implicita di circa il 28 %.

Scommessa 2: Under 0.5 1° Tempo a quota 3.60 su Stake

Fernandes pronto a colpire ad Anfield

Bruno Fernandes è stato uno dei giocatori a criticare pubblicamente Carrick. Ha quindi chiaramente motivo di essere motivato per dimostrare qualcosa dopo il cambio di guida tecnica. Il portoghese è in buona forma, con tre gol nelle ultime quattro presenze tra club e nazionale.

Pur essendo stato meno incisivo in fase di creazione quest'anno, il bottino realizzativo di Fernandes resta positivo. Ha addirittura migliorato i suoi numeri rispetto alla scorsa stagione. Fernandes segna in media un gol ogni 203 minuti in Premier League quest'anno.

Fernandes sta anche tirando di più quest'anno. Ha una media di 3,4 tentativi a partita, il suo tasso più alto in una stagione di Premier League.

Il centrocampista ha segnato sei reti in 14 presenze stagionali con il club in tutte le competizioni. Sulla base della forma attuale, appare un'opzione interessante come marcatore in qualsiasi momento, con una probabilità implicita di circa il 33 %.