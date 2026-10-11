Il Liverpool si è dimostrato altrettanto difficile da battere sotto la guida di Andoni Iraola. I Reds sono imbattuti e hanno subito solamente quattro gol in cinque partite.

Migliori scommesse per Liverpool - Manchester City

Manchester City (Draw No Bet) a quota 1.80 su bet365

a quota 1.80 su Under 2.5 a quota 2.50 su Stake

a quota 2.50 su Rayan Cherki gol o assist a quota 2.10 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Manchester City 0-2

Pronostico marcatore: Manchester City - Haaland, Cherki

Il Liverpool ospita la capolista Manchester City ad Anfield domenica, nel big match della sesta giornata della Premier League 2026/27, con i Reds, sesti in classifica, intenzionati ad accorciare le distanze.

Il regno di Andoni Iraola è iniziato relativamente bene per i Reds. Non hanno ancora conosciuto la sconfitta sotto la guida dello spagnolo, vincendo due partite e pareggiandone tre delle prime cinque. Sembrano aver irrobustito il reparto difensivo, subendo appena quattro reti.

La preoccupazione maggiore di Iraola riguarda la disponibilità dei giocatori per questo fine settimana. Sia Alexander Isak che Cody Gakpo hanno riportato infortuni di media entità durante gli impegni con le rispettive nazionali. Iraola considera entrambi in dubbio per la sfida contro il City. Questo lascerebbe ai Reds Lewis Koumas come unica punta di ruolo disponibile, con anche Hugo Ekitike fuori causa.

Quella di domenica è la prima partita di Premier League del City dal pesante verdetto sulle loro finanze. Gli uomini di Enzo Maresca sono primi in classifica con un record perfetto, avendo vinto tutte le cinque partite di apertura.

Hanno segnato 13 gol e subìtone appena cinque, costruendo un vantaggio di tre punti sui campioni in carica dell'Arsenal. Phil Foden salta la trasferta sulla sponda Merseyside per squalifica, mentre Nico O'Reilly (muscolare) sarà sottoposto a un test fisico a ridosso della gara.

Probabili formazioni Liverpool - Manchester City

Liverpool: Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Munoz, Wirtz, Koumas

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Guehi, Dias, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Semenyo, Cherki, Haaland

Migliori siti scommesse per Liverpool - Manchester United

Il North West Derby tra Liverpool e Manchester United è uno degli appuntamenti più attesi e accesi della Premier League, ideale per chi cerca quote interessanti e vuole mettere alla prova le proprie intuizioni. Per puntare su questa storica rivalità del calcio inglese, abbiamo selezionato tre operatori legali in Italia, scelti per le loro esclusive promozioni di benvenuto. Ricordiamo che la registrazione sui portali di gioco è consentita solo ed esclusivamente agli utenti maggiorenni. Di seguito, le migliori offerte attivabili tramite i link partner di Goal per scommettere sulla super sfida britannica:

Eurobet: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

QuiGioco: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

L'attacco del Liverpool indebolito dagli infortuni

Il Liverpool potrebbe dover fare a meno delle sue due principali minacce offensive. Alexander Isak ha subito un infortunio alla coscia durante gli impegni internazionali con la Svezia, mentre Cody Gakpo ha riportato un problema alla caviglia giocando con i Paesi Bassi. Andoni Iraola ha confermato che Gakpo potrebbe restare fuori per diverse settimane, mentre Isak resta fortemente in dubbio per domenica pomeriggio.

I Reds hanno opzioni offensive limitate per coprire le assenze. Hugo Ekitike è fuori per lungo periodo e Federico Chiesa non ha ancora giocato un minuto, nonostante il rientro in gruppo. Lewis Koumas potrebbe essere l'unica punta di ruolo disponibile.

L'ingresso nel mercato Draw No Bet elimina il rischio del pareggio. La quota implica una probabilità del 55,6% di vittoria del Manchester City. Riteniamo che questa percentuale possa avvicinarsi al 60-65% se sia Isak che Gakpo dovessero risultare indisponibili.

Scommessa 1: Manchester City (Draw No Bet) a quota 1.80 su bet365

La solidità difensiva fa pensare a un match con pochi gol

Entrambe le difese sono state eccellenti in questa stagione. Il City ha subito cinque gol in cinque partite. Il Liverpool è stato ancora più solido, con appena quattro reti incassate.

Il punto debole principale del Liverpool è stato l'attacco, con solamente sette gol in cinque gare di campionato. Un pareggio a reti bianche in casa contro il Fulham e una stretta vittoria per 1-0 sul Bournemouth evidenziano le difficoltà nella zona offensiva.

Il City potrebbe accontentarsi di un punto ad Anfield, soprattutto dopo una sosta per le nazionali impegnativa che potrebbe lasciare i giocatori affaticati. Le opzioni offensive del Liverpool risulterebbero ulteriormente limitate se Isak e Gakpo venissero esclusi. I Reds resterebbero privi di centravanti di ruolo riconosciuti, con Lewis Koumas come unica alternativa. Con entrambe le squadre forti di solidi registri difensivi, la quota di 2.50 sull'Under 2.5 appare interessante, implicando una probabilità del 40%.

Scommessa 2: Under 2.5 a quota 2.50 su Stake

Cherki offre valore nel mercato gol o assist contro il Liverpool

Rayan Cherki resta ancora poco sotto i riflettori in questo City. Ha segnato tre gol e fornito due assist in appena 305 minuti in Premier League.

Media 1,48 contributi gol a 90 minuti, un rendimento che pochi attaccanti del campionato possono eguagliare. È inoltre tornato dagli impegni con la nazionale in buona forma.

Cherki ha messo a segno un gol e fornito due assist in quattro presenze con la nuova Francia di Zinedine Zidane. Uno di quegli assist è arrivato in appena 13 minuti in campo. Il Liverpool è corto di alternative sulla fascia destra della difesa, il che potrebbe offrire a Cherki maggiori opportunità di incidere. Alla quota di 2.10, il mercato gol o assist sul giocatore francese rappresenta una scelta di valore nei nostri pronostici Liverpool - Manchester City.