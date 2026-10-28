Entrambe le squadre arrivano a questo impegno con fortune opposte in campionato: il Liverpool ha battuto il Brighton, mentre il Chelsea è uscito sconfitto contro il Tottenham.

Migliori scommesse per Liverpool - Chelsea

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Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Liverpool - Chelsea 2-1

Liverpool - Chelsea 2-1 Pronostico marcatore: Liverpool - Isak (x2); Chelsea - Welbeck

Liverpool e Chelsea si sfidano per un posto nei quarti di finale dell'EFL Cup mercoledì, in quello che è probabilmente lo scontro più atteso del turno.

I Reds di Andoni Iraola arrivano a questo ottavo di finale pieni di fiducia. Domenica pomeriggio hanno battuto il Brighton 2-0 ad Anfield. Si tratta di una vittoria importante: i Seagulls sono stati vicini alla vetta della classifica e in questa stagione hanno già sconfitto i campioni in carica dell'Arsenal.

Iraola dovrebbe schierare una formazione forte per la visita del Chelsea, consapevole che l'EFL Cup potrebbe rappresentare la migliore strada verso un trofeo in questa stagione. Il tecnico basco resta privo di Conor Bradley (ginocchio), oltre a Dominik Szoboszlai (infortunio muscolare), Giovanni Leoni (ginocchio) e Jeremie Frimpong (infortunio muscolare). Victor Munoz è inoltre in dubbio.

Il Chelsea, al contrario, arriva frustrato a questo turno di coppa. Gli uomini di Xabi Alonso sono stati umiliati 2-0 a Stamford Bridge dai rivali londinesi del Tottenham sabato sera. I Blues erano favoriti alla vigilia, ma gli Spurs hanno inflitto loro la terza sconfitta in campionato nella stagione 2026/27.

Il trequartista dei Blues Cole Palmer è stato espulso per doppia ammonizione contro il Tottenham: questo significa che Palmer salterà la gara di mercoledì per squalifica. Alonso deve inoltre fare a meno del portiere titolare Emiliano Martinez (mandibola), oltre a Pep Chavarria (colpo subito) e Reece James (ginocchio).

Probabili formazioni Liverpool - Chelsea

Liverpool : Alisson, Kerkez, Araujo, Jacquet, van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Nyoni, Isak

: Alisson, Kerkez, Araujo, Jacquet, van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Nyoni, Isak Chelsea: Penders, Acheampong, Gusto, Fofana, Colwill, Barco, Lavia, Palestra, Estevao, Quenda, Welbeck

I Reds possono completare il lavoro

Iraola non aveva mai vinto una partita casalinga di campionato prima di domenica. Le notti di coppa, però, sono state tutta un'altra storia ad Anfield in questa stagione: il Liverpool ha battuto Atletico Madrid, Villarreal e Tottenham davanti al proprio pubblico. Nel turno precedente dell'EFL Cup i Reds avevano superato il Tottenham per 3-1.

Il Chelsea arriva sul Merseyside in condizioni precarie. Sabato ha perso 2-0 in casa contro il Tottenham, con il portiere debuttante Mike Penders autore di un'autorete. Cole Palmer è squalificato dopo il rosso rimediato, mentre Joao Pedro è in dubbio, dopo aver saltato la sfida contro gli Spurs.

Ci aspettiamo che il Liverpool possa qualificarsi con qualsiasi mezzo a una probabilità implicita di appena il 54,1%, un dato che comprende anche l'eventualità dei calci di rigore. Questa quota appare bassa, considerando che il Chelsea è privo di diversi giocatori decisivi nel reparto offensivo.

Scommessa 1: Liverpool qualificato a quota 1.85 su Goldbet

I padroni di casa possono colpire per primi contro un Chelsea decimato

Il Liverpool ha ritrovato il feeling con il gol. I Reds hanno segnato 12 reti in tre partite prima del 2-0 sul Brighton. Alexander Isak guida la carica con cinque gol in sei presenze in campionato, incluso il gol decisivo sul campo del Brentford.

Il Chelsea ha incassato 15 gol in otto partite di campionato, il peggior rendimento tra le prime cinque squadre del torneo.

FotMob valuta Joao Pedro come il miglior giocatore del Chelsea con un voto di 7,74. La sua assenza, insieme a quella di Palmer, toglie ai Blues le loro due minacce principali per mercoledì sera. I Reds hanno segnato per primi in cinque delle ultime sette sfide contro il Chelsea.

Ci aspettiamo che possano farlo per la sesta volta in otto precedenti, a una probabilità implicita modesta del 51,3%. Questa è probabilmente la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Liverpool - Chelsea.

Scommessa 2: Liverpool (1° gol) a quota 1.95 su William Hill

Valore sui gol, con un Chelsea incapace di tenere la porta inviolata

Le partite del Chelsea non sono state affatto bloccate in nessuna competizione sotto la gestione di Xabi Alonso: i Blues hanno pareggiato 2-2 con l'Hull, perso 3-0 a Brentford e battuto 5-1 il Bournemouth.

Xabi Alonso non ha ancora trovato una difesa stabile: quindici gol subiti in otto partite di campionato parlano da soli.

I Blues, tuttavia, restano una squadra pericolosa in attacco: hanno segnato 17 gol in campionato, più degli 11 del Liverpool. L'ultimo precedente ad Anfield tra le due squadre si era concluso 1-1.

Con Palmer fuori e Pedro ancora in dubbio, la rotazione della rosa sarà fondamentale per Alonso in questa settimana. Cambiamenti di questo tipo possono compromettere l'equilibrio difensivo e rendere le partite più aperte. Il mercato 1X più Over 2.5 gol può concretizzarsi a una probabilità implicita del 40,8%, mentre la probabilità reale sembra più vicina al 48-50%.