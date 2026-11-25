Il nostro esperto di scommesse si aspetta che un Bayern Monaco falcidiato dagli infortuni possa inciampare in Francia, in una sfida relativamente avara di gol.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Lilla - Bayern Monaco 1-1

Pronostico marcatore: Lilla - Soriba Diaoune; Bayern Monaco - Lennart Karl

Il Lilla resta terzo in Ligue 1, nonostante la battuta d'arresto nel weekend con la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Lione. La squadra di Davide Ancelotti arrivava da quattro gare consecutive senza sconfitte in tutte le competizioni. In Champions League, però, ha racimolato un solo punto finora, con le speranze di rientrare tra le prime 24 che appaiono esigue.

Per il Bayern Monaco l'obiettivo resta la top 8, ma anche i bavaresi hanno terreno da recuperare. La squadra di Vincent Kompany ha già lasciato punti per strada contro Arsenal e Viking nella fase campionato. Il Bayern sta facendo i conti con diversi problemi di forma fisica e venerdì scorso ha potuto solo pareggiare 1-1 contro il Colonia in Bundesliga.

Probabili formazioni Lilla - Bayern Monaco

Lilla : Ozer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Diaoune

: Ozer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Diaoune Bayern Monaco: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Binder, Bischof, Brown, Karl

Migliori siti scommesse per Lilla - Bayern Monaco

Lilla e Bayern Monaco si affrontano in una serata di Champions League che promette spettacolo e offre molti spunti di analisi. Per l'evento abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia e messo a confronto le rispettive offerte di benvenuto. La registrazione è riservata ai soli maggiorenni.

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Il Bayern colpito dall'assenza dei suoi big

Un infortunio alla caviglia al Pallone d'Oro Harry Kane ha scosso il Bayern Monaco. L'attaccante inglese è uscito zoppicando nell'ultima uscita e resterà fuori per diversi mesi.

Anche Michael Olise non ha completato quella partita ed è in forte dubbio per questa sfida. Con Luis Diaz già alle prese con problemi fisici, il Bayern rischia di dover fare a meno dei suoi tre attaccanti chiave. Kane, Olise e Diaz insieme sono stati responsabili del 58% dei gol della squadra in Europa in questa stagione.

Alphonso Davies è l'unico altro giocatore del Bayern ad aver segnato più di una volta in questa edizione 2026/27 della Champions League. Anche lui è fuori per infortunio, insieme a Serge Gnabry, Manuel Neuer e Ismael Saibari.

Con così tanti assenti, i bavaresi sono apparsi in difficoltà in casa contro il Colonia venerdì. Hanno creato appena 1,21 xG, mentre gli avversari hanno avuto quattro grandi occasioni e totalizzato 1,99 xG. Dopo aver già sorprendentemente lasciato punti in trasferta contro il Viking in Europa, puntare contro il Bayern potrebbe rivelarsi la scelta più sensata qui.

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La difesa in crescita del Lilla per tenere la porta inviolata

Un altro motivo per credere che il Lilla possa ottenere un risultato positivo sono i miglioramenti difensivi mostrati di recente. Dalla sconfitta casalinga per 4-2 contro il Galatasaray, la squadra di Ancelotti ha subito solo tre gol in cinque partite in tutte le competizioni.

Queste ultime cinque gare hanno fatto registrare una media di appena 1,4 gol complessivi ogni 90 minuti. Nel frattempo, tre degli ultimi cinque incontri allo Stade Pierre-Mauroy si sono conclusi con un risultato di 1-0.

Anche gli impegni del Lilla in Champions League sono stati più equilibrati di quanto suggeriscano i risultati finali. Dopo quattro giornate, la squadra è 34ª con un xG complessivo di appena 3,8. Ha concesso solo 5,5 xG, pur avendo subito 10 gol.

Con l'attacco decimato, due delle ultime tre partite del Bayern in tutte le competizioni si sono chiuse con due gol o meno complessivi. Ci aspettiamo che il mercato Under possa confermarsi anche in questa occasione, con una probabilità implicita del 42%.

Scommessa 2: Under 2.5 a quota 2.40 su bet365

Diaoune pronto a colpire ancora in Europa

Tra i giocatori che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto, solo Soriba Diaoune ha segnato più di una volta in Champions League. L'esterno del Lilla ha messo a segno una doppietta nell'ultima gara casalinga europea contro il Galatasaray.

Il diciannovenne è uno dei giovani talenti su cui Ancelotti spera di costruire la propria squadra. Diaoune ha fatto registrare una media di 1,7 tiri a partita in Europa in questa stagione. Ha inoltre preso parte a cinque gol nelle ultime sei presenze complessive in tutte le competizioni.

Visto il magro bottino di punti raccolto finora, il Lilla deve mostrare ambizione in questa sfida. Diaoune ha segnato o creato cinque degli ultimi sei gol della squadra. Appare come la scelta più sensata come marcatore in qualsiasi momento della partita, con una probabilità implicita del 26%.