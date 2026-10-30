Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Le Havre - PSG. I parigini sembrano pronti ad aggravare le difficoltà di classifica dei padroni di casa con una vittoria.

Migliori scommesse per Le Havre - PSG

Parziale/Finale 2/2 a quota 1.61 su Planetwin365

a quota 1.61 su Ferran Torres marcatore a quota 1.74 su SNAI

a quota 1.74 su NG a quota 2.03 su bet365

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione.

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Le Havre - PSG 0-2

Le Havre - PSG 0-2 Pronostico marcatore: PSG - Ferran Torres (x2)

Dopo otto giornate di Ligue 1, il Le Havre fatica ancora a uscire dalla zona retrocessione. Les Ciel et Marine sono ultimi in classifica e non hanno ancora conquistato una vittoria in campionato. Un dato deludente, soprattutto dopo il grande rinnovamento societario avviato in estate sotto la guida del nuovo direttore sportivo Demba Ba.

Didier Digard è alla sua terza stagione alla guida del club. Dopo aver chiuso al 15° e al 14° posto nelle precedenti due annate, affronta ora una sfida ancora più dura. Il Dean Club ha comunque mostrato una resilienza incredibile nell'ultima uscita, quando il Marsiglia era andato sul 4-0 prima dell'ora di gioco: il Le Havre ha segnato tre gol in 12 minuti, ma non è bastato per strappare un punto.

Il Paris Saint-Germain ha iniziato il campionato con il freno a mano tirato, ma ora è tornato sui giusti binari. I parigini hanno battuto 2-0 lunedì sera un ottimo Lione, riconquistando la vetta della classifica. Il PSG arriva a questo weekend con un punto di vantaggio sul Rennes, secondo, e con uno sconcertante margine di 15 punti sui padroni di casa.

Gli uomini di Luis Enrique hanno ritrovato il ritmo nonostante una lunga lista di infortunati, specialmente in attacco. Les Rouge-et-Bleu dovrebbero affrontare con fiducia l'ultima della classe in Ligue 1 per consolidare il primato. Tuttavia, il calcio ha l'abitudine di regalare risultati inattesi.

Probabili formazioni Le Havre - PSG

Le Havre : Gallon, Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, Vinette, Ndiaye, Ebonog, Richardson, Maja, Nakamura

: Gallon, Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, Vinette, Ndiaye, Ebonog, Richardson, Maja, Nakamura PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Akliouche, Doué, Torres

Migliori siti scommesse per Le Havre - PSG

La sfida di Ligue 1 tra Le Havre e Paris Saint-Germain mette a confronto due formazioni con obiettivi diametralmente opposti, offrendo interessanti spunti di analisi per gli appassionati. Mentre i parigini puntano a consolidare il primato in classifica, i padroni di casa cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Per chi desidera pronosticare l'esito di questo incontro, abbiamo selezionato tre bookmaker sicuri e legali operanti in Italia. Ricordiamo che la registrazione è consentita esclusivamente agli utenti maggiorenni. Di seguito, il confronto delle offerte di benvenuto:

Eurobet: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

QuiGioco: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

Stake: 25€ senza deposito + fino a 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Il PSG sta costruendo slancio

Il Le Havre è stato piuttosto scarso in questa Ligue 1 e cerca ancora la sua prima vittoria stagionale. I normanni sono reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato e hanno vinto solo un'amichevole dall'inizio della stagione. Ciò che preoccupa ancora di più Didier Digard è la frequenza con cui la sua squadra ha faticato a reggere l'intero arco dei 90 minuti.

I padroni di casa hanno perso il 62% delle partite all'intervallo in questa stagione, percentuale che sale al 75% tra le mura amiche. Non sono ancora andati in vantaggio al riposo in nessuna gara di campionato. Un dato che farà piacere a un PSG che sta lentamente trovando la sua migliore versione in Ligue 1.

I parigini hanno vinto solo il 38% delle partite di campionato dopo 45 minuti, ma qui potrebbero avere buone chance di incrementare quella percentuale. Dalla sconfitta casalinga contro il Monaco, i campioni d'Europa sono su una striscia di otto vittorie consecutive in tutte le competizioni. Inoltre, in ciascuno degli ultimi quattro precedenti il PSG ha vinto sia all'intervallo che al triplice fischio. Un esito da considerare nuovamente allo Stade Océane venerdì sera.

Scommessa 1: Parziale/Finale 2/2 a quota 1.61 su Planetwin365

Il momento di Torres di brillare

Luis Enrique deve essere rimasto sconvolto dalla rottura del legamento crociato anteriore di Khvicha Kvaratskhelia contro il Barcellona. Il rapido esterno resterà fuori per mesi. Anche Ousmane Dembelé si è infortunato in quella stessa partita. Entrambi erano assenti lunedì, ma il PSG ha comunque trovato il modo di superare il Lione.

Ferran Torres è il sostituto naturale per guidare l'attacco, e ha già dimostrato di poter essere all'altezza del compito. L'attaccante spagnolo non ha segnato contro il Lione, ma ha fatto registrare il massimo di squadra con quattro tiri, tre dei quali nello specchio della porta. Attraversa un momento di digiuno dalla sosta per le nazionali, ma un ruolo da titolare fisso potrebbe aiutarlo a ritrovare la forma.

Torres ha segnato cinque gol nelle sue ultime tre presenze prima della sosta per le nazionali e quattro gol in Ligue 1 in otto partite. Il suo tasso di conversione dei tiri del 33,33% è secondo solo a quello di Cameron Archer tra i giocatori che hanno segnato almeno quattro gol in campionato. Da punta centrale del PSG, avrà probabilmente le occasioni per andare a segno contro il Le Havre.

Scommessa 2: Ferran Torres marcatore a quota 1.74 su SNAI

La scarsa vena realizzativa del Le Havre

Tornando ai pronostici Le Havre - PSG, una delle principali debolezze del Le Havre in questa stagione è stata l'incapacità di trasformare le occasioni da gol create in reti effettive. La squadra ha creato diverse opportunità, arrivando a un xG (gol attesi) di 12,72, ma ha segnato appena otto gol in altrettante partite. Ciò suggerisce che la scarsa finalizzazione sia costata cara, con un tasso di conversione dei tiri del 6,11%, il secondo peggiore della Ligue 1.

Nel frattempo, nessun'altra squadra ha segnato più dei 10 gol realizzati dal PSG in trasferta in questa Ligue 1. Complessivamente, i parigini viaggiano a una media di due gol a partita e non hanno ancora chiuso una gara senza segnare in campionato. Sul fronte difensivo, hanno incassato sei gol in cinque trasferte e mantenuto la porta inviolata nel 25% di tutte le gare di campionato.

I padroni di casa hanno segnato appena due gol nelle quattro partite casalinghe disputate finora, il peggior dato di tutta la Ligue 1. Pur avendone segnati tre contro il Marsiglia nell'ultima uscita, i campioni in carica rappresenteranno una sfida di tutt'altro livello. Il Le Havre non è riuscito a segnare in nessuno dei precedenti scontri diretti con il PSG nella scorsa stagione, un dato che lascia pensare che i parigini possano tenere a secco i padroni di casa anche stavolta.