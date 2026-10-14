Il nostro esperto di scommesse si aspetta che il Liverpool possa rialzare la testa dopo un weekend deludente. I Reds sono pronti a infilare la seconda vittoria consecutiva in Champions League.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: LASK - Liverpool 1-3

Pronostico marcatore: LASK - Christoph Lang; Liverpool - Bradley Barcola, Florian Wirtz, Virgil Van Dijk

La prima giornata di Champions League del LASK si è chiusa con una sconfitta per 1-0 contro l'AEK Atene. Il risultato lascia la squadra al 27° posto in classifica, lontana dalle zone che valgono la qualificazione agli ottavi. Il LASK ha comunque ancora tempo per migliorare la propria posizione.

Gli uomini di Dietmar Kuhbauer faticano a riprendersi dalla sconfitta d'esordio e sono ancora a caccia della prima vittoria nella competizione. Quel ko ha inoltre portato a nove la striscia di gare senza successi in campionato o fase a gironi delle coppe europee. Anche il campionato interno si è arenato, con il LASK a cinque punti dalla capolista SK Rapid dopo otto turni.

Una situazione simile si sta delineando per il Liverpool, reduce dal 3-0 subito nel weekend contro il Manchester City. Nonostante il sostegno di un pubblico scatenato ad Anfield, nella prima gara dopo il verdetto di colpevolezza del City, i Reds non sono riusciti a sfruttare l'occasione. Forse le assenze di Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai e Alexander Isak hanno pesato troppo sui padroni di casa.

La Champions League offre agli uomini di Andoni Iraola l'opportunità di rialzarsi dopo la prima sconfitta sotto la sua gestione. Il successo del Liverpool all'esordio contro l'Atletico Madrid è un ulteriore segnale incoraggiante in vista della seconda giornata, in cui il Bournemouth cercherà con decisione una prestazione convincente.

Probabili formazioni LASK - Liverpool

LASK: Jungwirth, Jorgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Dibango, Ljubicic, Bogarde, Horvath, Kalajdzic, Lang

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Chiesa

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Il Liverpool ha il margine sul LASK

Il Liverpool sta attraversando una piccola crisi legata agli infortuni, ma la qualità della rosa dovrebbe comunque emergere in una sfida come questa. Vale la pena sottolineare che i padroni di casa hanno perso due delle ultime tre gare disputate, restando senza vittorie in quel periodo. Hanno perso solo due delle precedenti 16 gare europee casalinghe, ma il loro score contro le squadre inglesi resta pessimo.

I Black-Whites non vincono da sei gare contro formazioni inglesi, di cui cinque perse. Le squadre austriache faticano storicamente contro gli avversari inglesi. Non ottengono una vittoria in questo tipo di confronti dal 1991, con 27 sconfitte e sette pareggi nel mezzo. Il Liverpool ha invece vinto otto delle ultime 10 sfide contro squadre austriache, perdendone solamente una.

Nonostante la sconfitta nel weekend, la squadra di Iraola dovrebbe avere le carte in regola per avere la meglio sui padroni di casa mercoledì sera. I Reds hanno vinto gli unici due precedenti diretti, segnando in entrambe le occasioni almeno tre gol. Di conseguenza, è probabile che gli ospiti lascino la Raiffeisen Arena con il massimo dei punti.

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Gol in abbondanza con il Liverpool in campo

Questa sfida potrebbe regalare diverse reti. Otto delle ultime 10 partite dei padroni di casa hanno prodotto più di due gol complessivi. Il LASK si è dimostrato efficace sotto porta, segnando 26 gol in quel periodo, per una media di 2,6 gol ogni 90 minuti.

Cinque delle ultime otto gare del Liverpool in tutte le competizioni hanno superato la soglia dei due gol. In metà di quegli incontri hanno segnato entrambe le squadre, così come in tre delle ultime quattro partite del LASK. Va inoltre evidenziato che nessuna delle ultime 82 gare dei Reds in fase a gironi o fase campionato di Champions League si è conclusa a reti bianche.

Gli ospiti hanno segnato esattamente due gol in cinque delle ultime sei trasferte, un segnale che potrebbero trovare la rete con regolarità anche in questa occasione. Di conseguenza, questa partita sembra destinata a vedere entrambe le squadre a segno, con un numero di gol complessivo superiore a due.

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Barcola pronto a sbloccarsi

Il Liverpool sarà privo di Gakpo, Isak e Szoboszlai, il che lascia qualche dubbio su chi si farà carico del peso offensivo. I Reds hanno comunque ancora qualità in attacco, incluso il recente acquisto Bradley Barcola, arrivato dal Paris Saint-Germain. Il francese potrebbe guidare l'attacco di Iraola dopo le difficoltà di Lewis Koumas in quel ruolo domenica.

Barcola conosce bene questa competizione, avendola vinta consecutivamente con il PSG nelle ultime due stagioni. Non ha inciso particolarmente contro il City nel weekend, ma potrebbe rendere meglio sul palcoscenico europeo. Barcola non ha ancora segnato con la maglia del Liverpool, e questa potrebbe essere la partita giusta per sbloccarsi.

Il francese tende inoltre a colpire presto in Champions League, visto che i suoi ultimi quattro gol nella competizione sono arrivati prima del 20° minuto. Ha segnato in gare consecutive nel doppio confronto degli ottavi tra PSG e Chelsea nella scorsa stagione. Il Liverpool avrà bisogno di un contributo simile da parte di Barcola mercoledì, e ci aspettiamo che possa arrivare.