I nostri esperti si aspettano al massimo due reti sia della Juventus che della Lazio e meno di tre gol complessivi.

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Allo Stadium, i nostri esperti si aspettano meno di tre reti, la Juventus a segno almeno una volta e al massimo due gol sia dei bianconeri che della Lazio.

Come arrivano i bianconeri e i biancocelesti al match

Senza Luciano Spalletti, squalificato dopo l'1-1 a Cagliari di domenica, la Juventus ospita la Lazio a tre giorni dal 2-1 in casa del Celta Vigo. Dopo il 2-3 subìto sul campo del Sassuolo, la "Vecchia Signora" contro la quarta in classifica era dunque rimasta a secco di vittorie nella seconda trasferta consecutiva. Allo Stadium, invece, è stata fermata solo nell'1-1 contro il Milan, arrivato fra i 2-0 contro il Parma e l'Atalanta.

E proprio il Milan, con il 2-2 all'Olimpico del 12 settembre, è stato finora l'unica squadra capace di fermare la Lazio del suo grande ex Gennaro Gattuso. Ma è altrettanto vero che i biancocelesti, al di là dei rossoneri, finora hanno affrontato esclusivamente formazioni della seconda parte della classifica. A ridosso della sosta, per esempio, hanno espugnato per 2-0 Venezia prima del 3-1 contro il Monza di domenica.

Probabili formazioni di Juventus - Lazio

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso, Conceicao, Nico Gonzalez, Kolo Muani

Lazio: Mandas, Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor, Isaksen, Noslin, Zaccagni

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In Juventus - Lazio vedremo meno di tre gol?

Con l'1-1 sul campo di un Cagliari quarto in classifica, per la quinta volta in sei turni una gara della Juventus ha visto al massimo due reti. L'eccezione, il 2-3 subìto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, era arrivata a cavallo fra l'1-1 contro il Milan e il 2-0 contro l'Atalanta. Sempre sul 2-0 si era chiusa la prima casalinga contro il Parma, preceduta dall'1-0 raccolto a Frosinone.

Inoltre, con l'1-0 di Bologna e il 2-0 a Venezia, in due delle finora tre trasferte della Lazio sono arrivate meno di tre reti. Ma i lagunari nelle prime sei giornate hanno concesso 16 reti, a fronte delle cinque subìte dalla Juventus. Più del doppio, 13, sono inoltre quelle subìte dall'Udinese, sconfitta in Friuli dalla Lazio per 2-1.

Tutto sommato, il segno Under 2.5 è plausibile in vista della sfida fra Juventus e Lazio.

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Né i bianconeri né i biancocelesti supereranno quota due reti?

A eccezione del Milan e del Bologna, gli avversari della Lazio nella Serie A 2026/27 hanno subìto gol in doppia cifra. Nonostante ciò, i biancocelesti hanno segnato più di due volte esclusivamente domenica nel 3-1 contro il Monza. E a settembre il 2-2 contro i rossoneri era arrivato fra i successi in trasferta contro l'Udinese (2-1) e contro il Venezia (2-0).

Dal canto suo, la Juventus dopo l'1-1 contro il Milan del 6 settembre ha subìto gol esclusivamente in trasferta nel 2-3 contro il Sassuolo e nell'1-1 contro il Cagliari. Mentre ha sempre segnato in questo campionato e due volte anche nei 2-0 allo Stadium contro il Parma e il 20 settembre contro l'Atalanta.

Pensando anche all'1-0 a Frosinone del 23 agosto, il segno Multigol 1-2 casa + Multigol 0-2 ospite è da tenere d'occhio nella sfida tra la "Vecchia Signora" e le "Aquile".

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In Juventus - Lazio ci sarà più di una marcatura?

Dopo l'1-0 della prima giornata a Frosinone, tutte le ultime gare della Juventus nella Serie A 2026/27 hanno visto almeno due reti. In tutto ciò, solo nel 2-3 contro il Sassuolo, seguito dal 2-0 contro l'Atalanta e dall'1-1 a Cagliari, ne sono arrivate più di tre complessive. Nelle prime due uscite allo Stadium, la "Vecchia Signora" aveva raccolto il 2-0 contro il Parma e l'1-1 contro il Milan.

La Lazio, invece, dopo l'1-0 contro il Genoa del 30 agosto, davanti al proprio pubblico ha raccolto il 2-2 contro il Milan e il 3-1 contro il Monza. Sempre a "corto muso" i biancocelesti avevano aperto il loro campionato a Bologna. Nelle due trasferte più recenti sono seguiti il 2-1 di Udine e il 2-0 di Venezia.

Per questi motivi, nella sfida fra Juventus e Lazio il segno Multigol 2-3 è realistico.

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