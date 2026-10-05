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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Italia - Turchia 3-0

Pronostico marcatore: Italia - Pio Esposito, Moise Kean, Davide Frattesi

L'Italia torna sul suolo di casa dopo due trasferte consecutive in Nations League. Roberto Mancini ha subito una sconfitta al suo ritorno sulla panchina azzurra in casa contro il Belgio, 2-0. Per questo motivo gli Azzurri cercheranno di rimediare davanti al proprio pubblico a Bologna lunedì sera.

Dopo la sconfitta iniziale, gli uomini di Mancini stanno iniziando a mostrare progressi graduali. Hanno reagito a quella sconfitta nella prima giornata ottenendo una vittoria per 4-1 in trasferta contro la Turchia. Hanno poi mostrato resilienza venerdì scorso a Parigi contro la Francia, conquistando un punto dopo un pareggio per 1-1. Il risultato li lascia al terzo posto, alle spalle di Francia e Belgio, il che rende i tre punti un obbligo per lunedì.

La prima campagna della Turchia in Lega A è proseguita sulla falsariga della deludente prestazione ai Mondiali. Vincenzo Montella ha ricevuto un'altra chance, scampando l'esonero, ma non ne avrà una successiva. Le Mezzelune Rosse hanno perso tutte e tre le gare del Gruppo 1, chiudendo all'ultimo posto e senza punti.

Con tre partite ancora da giocare nella fase a gironi, le possibilità per la Turchia di rientrare tra le prime due sono minime. A novembre li attendono una trasferta in Francia e una sfida casalinga contro il Belgio. Le chance di qualificazione di questa Turchia dal girone appaiono pressoché nulle. Le speranze della squadra ospite passano da una vittoria a Bologna lunedì, altrimenti dovranno fare i conti con la retrocessione in Lega B.

Probabili formazioni Italia - Turchia

Italia: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Frattesi, Vergara, P. Esposito, Kean

Turchia: Cakir, Kabak, Demiral, Celik, Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali, Akgun, Akturkoglu, Gul

Migliori siti scommesse per Italia - Turchia

L'attesa sfida di Nations League tra Italia e Turchia, in programma questa sera allo stadio Dall'Ara di Bologna, rappresenta uno snodo cruciale per gli Azzurri. Dopo il recente successo in trasferta, la gara offre spunti molto interessanti anche per gli appassionati di pronostici sportivi. Tra i numerosi bookmaker sicuri e legali operanti nel nostro Paese, abbiamo selezionato tre piattaforme che si distinguono per le loro esclusive offerte di benvenuto, accessibili tramite i link partner di Goal. Ricordando che l'iscrizione ai siti di gioco è consentita esclusivamente agli utenti maggiorenni, ecco un confronto delle migliori promozioni per scommettere su questo match internazionale:

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Il dominio dell'Italia in questa sfida

I padroni di casa sono ancora in corsa per la qualificazione dal girone, e una vittoria interna metterebbe pressione su Belgio e Francia. La buona notizia per l'Italia è che ha vinto quattro delle ultime sei partite internazionali giocate in casa. Un dato incoraggiante, visto che due delle ultime tre gare di Nations League si giocheranno proprio tra le mura amiche.

La Turchia arriva a questa sfida dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite, incluse le ultime tre consecutive. Quella serie negativa è iniziata al Mondiale, dove ha vinto solo una partita del girone, non sufficiente per evitare l'eliminazione anticipata. A peggiorare la situazione per gli uomini di Montella c'è il fatto che non hanno mai battuto l'Italia nella loro storia.

L'Italia ha vinto 11 dei precedenti 15 scontri diretti, pareggiandone quattro. Avendo vinto 4-1 la gara di andata, i padroni di casa hanno un'altra occasione per segnare molti gol. Tre delle ultime quattro sfide hanno visto superare quota due gol, tutte dall'inizio del decennio.

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Gli ospiti privi di giocatori chiave

Storicamente, le partite tra Turchia e Italia hanno prodotto gol per entrambe le squadre, più precisamente in sei degli ultimi otto scontri diretti. Tuttavia, questa Turchia fatica a trovare la via del gol. Gli ospiti hanno segnato una sola rete nelle ultime tre partite. Curiosamente, è arrivata proprio contro l'Italia.

Il problema è la concretizzazione delle occasioni, visto che hanno collezionato 50 tiri in quelle tre partite. Due dei loro giocatori offensivi non saranno disponibili per la trasferta di Bologna. Arda Guler e Baris Yilmaz stanno scontando una squalifica, mentre Hakan Calhanoglu e Kenan Yildiz sono infortunati.

Con giocatori chiave assenti, il compito di segnare diventa più difficile per gli ospiti. Inoltre, la Turchia non è riuscita a segnare in cinque delle ultime sei sconfitte, un dato che suggerisce difficoltà anche in questa occasione. Quattro delle ultime sei partite casalinghe dell'Italia si sono concluse con una vittoria a porta inviolata, mentre in una sola di quelle gare entrambe le squadre hanno segnato.

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I minuti alimentano la fiducia di Esposito

La scelta preferita di Mancini per guidare l'attacco azzurro nelle tre partite di Nations League è stata Pio Esposito. L'attaccante dell'Inter non ha deluso, fornendo un assist e segnando una rete in questo filotto di gare. Nel 2026, Esposito ha collezionato 12 presenze con la Nazionale, segnando sei gol.

Un gol ogni due partite con la maglia della Nazionale è un ritorno discreto per un attaccante di 21 anni. I suoi minuti a livello di club sono stati limitati, con appena due presenze da 90 minuti in questa stagione. Curiosamente, in entrambe le occasioni Esposito ha trovato il gol.

Il giocatore trae beneficio dal minutaggio, e Mancini sembra volerglielo garantire. Avendo già segnato contro questa difesa turca, il mercato marcatore su Esposito appare una scelta sensata per lunedì sera.