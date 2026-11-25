Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici Inter - Stuttgart per la sfida di Champions League. I padroni di casa sembrano destinati a ottenere una vittoria netta.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter - Stuttgart 2-0

Pronostico marcatore: Inter - Pio Esposito, Marcus Thuram

Il ritorno dell'Inter al campionato è stato entusiasmante. I nerazzurri sono stati privati della vittoria piena dopo aver subito un rigore al 91' nel 4-4 contro l'Atalanta lo scorso weekend. Una partita tutt'altro che noiosa. L'Inter si è fatta rimontare due volte un vantaggio di due gol, restando così a tre punti dalla capolista Lazio.

Gli uomini di Christian Chivu possono ora concentrarsi sulla sfida infrasettimanale, quando ospiteranno lo Stuttgart nella fase campionato di Champions League. I padroni di casa avevano iniziato male questa competizione, perdendo le prime due gare. Da allora però hanno reagito alla grande. L'Inter ha vinto le ultime due uscite, posizionandosi al quindicesimo posto in classifica, a tre punti da un piazzamento tra le prime otto.

Lo Stuttgart si trova un punto e una posizione sopra i padroni di casa in classifica, con concrete possibilità di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. La formazione della Bundesliga ha invece ripreso il campionato in modo diametralmente opposto rispetto all'Inter. Nel weekend, gli svevi hanno pareggiato 0-0 con lo Schalke, perdendo terreno nella corsa ai posti europei.

Sebastian Hoeness spingerà comunque i suoi a concentrarsi sull'impegno odierno, visto che la prima sconfitta in questa competizione è arrivata solo alla quarta giornata. I Reds hanno già tenuto testa all'Atletico Madrid, strappando un 1-1, segno che non possono essere semplicemente liquidati. È probabile che creeranno diversi problemi ai padroni di casa mercoledì sera, rendendo la partita avvincente da seguire.

Probabili formazioni Inter - Stuttgart

Inter : Martinez, Pavard, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Thuram

: Martinez, Pavard, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Thuram Stuttgart: Seiman, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Promel, Spalt, El Khannouss, Undav, Fuhrich, Demirovic

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Esposito inarrestabile

Pio Esposito è tornato dalla sosta per le nazionali in condizioni smaglianti. Il ventunenne attaccante ha segnato in entrambe le uscite dell'Italia in Nations League, anche se non è bastato alla sua nazionale per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Il giocatore spera ora di portare quella condizione anche in Champions League, dove l'Inter è ancora pienamente in corsa per un posto tra le prime otto.

L'attaccante ha realizzato una tripletta contro l'Atalanta nel weekend, nel giro di appena 36 minuti. Tre gol su sole cinque conclusioni rappresentano un bottino notevole, soprattutto considerando il suo xG di 1,91. Con un attaccante in questo stato di forma, Chivu potrebbe rinviare l'impiego dal primo minuto di Lautaro Martinez, rientrato di recente dall'infortunio.

Il giovane attaccante ha totalizzato finora solo due presenze in Champions League quest'anno. Ha segnato nella recente sfida dell'Inter contro il Feyenoord. Quel gol ha dato il via a una serie di otto reti in sole cinque partite tra club e nazionale. Con una media di 1,6 gol a partita in questo periodo, appare un candidato di primo piano per andare a segno contro lo Stuttgart.

Scommessa 1: Pio Esposito marcatore a quota 1.85 su William Hill

Entrambe le squadre arrivano in buona forma

L'Inter dovrebbe avere il vantaggio del fattore campo. Tuttavia, la sconfitta subita contro il Club Bruges in questa edizione della Champions League dimostra che i nerazzurri non sono imbattibili. Ciò nonostante, gli uomini di Chivu sono in forma, avendo vinto sei delle ultime otto uscite in tutte le competizioni. Hanno inoltre vinto 13 delle ultime 19 gare della fase campionato, nessuna delle quali terminata in pareggio.

Lo Stuttgart arriva in Italia in buona condizione, avendo perso solo una delle ultime cinque partite ufficiali. L'unica macchia in questa serie è arrivata proprio in questa competizione, in trasferta contro il Galatasaray. Dopo aver vinto le prime due gare di Champions League quest'anno, gli ospiti arrivano a questa sfida dopo due risultati utili mancati consecutivi nella competizione.

Lo Stuttgart potrebbe inoltre essere penalizzato dal suo scarso rendimento in Italia, avendo vinto solo una delle ultime nove trasferte contro squadre italiane. L'Inter, dal canto suo, è imbattuta nelle ultime tre sfide di Champions League contro squadre tedesche, con due vittorie all'attivo. Trattandosi del primo precedente diretto tra le due squadre, i padroni di casa sembrano nella posizione migliore per portare a casa i tre punti.

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La difesa dell'Inter pronta a mettere in difficoltà lo Stuttgart

Una cosa è chiara dalle ultime due uscite dell'Inter in Champions League: la difesa è cresciuta. Non bisogna farsi ingannare dai quattro gol subiti contro l'Atalanta lo scorso weekend. La difesa dell'Inter è tra le migliori della competizione, con solo otto squadre che hanno subito meno reti finora nella fase campionato.

Lo Stuttgart, invece, con sette gol segnati in quattro partite di Champions League, si colloca nella metà bassa della classifica per attacco. La sua media di 1,5 gol a partita in trasferta è inferiore alla media della competizione, pari a 1,72 gol a partita. Il digiuno dello scorso weekend significa che lo Stuttgart non ha segnato in due delle ultime tre uscite in tutte le competizioni.

Inoltre, solo tre delle ultime 11 partite ufficiali dello Stuttgart hanno visto entrambe le squadre andare a segno. La squadra di Chivu ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, un segnale che potrebbe ripetersi anche contro lo Stuttgart.