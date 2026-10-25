Pronostici Inter - Fiorentina: Thuram trascina l'Inter alla vittoria

La Fiorentina si ritrova ancora una volta all'ultimo posto della classifica di Serie A. La peggior difesa del campionato affronta il miglior attacco.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter - Fiorentina 3-1

Pronostico marcatore: Inter - Thuram, Esposito, Dimarco; Fiorentina - Mastantuono

I campioni in carica della Serie A dell'Inter hanno iniziato in maniera solidissima la difesa dello Scudetto 2026/27. Ospitano la terzultima della classe, la Fiorentina, a caccia della quinta vittoria casalinga consecutiva.

La squadra di Cristian Chivu è in un momento di forma elettrizzante sotto porta, con una media di tre gol segnati a partita, nonostante il recente infortunio del suo uomo simbolo Lautaro Martinez. Fortunatamente Marcus Thuram ha preso in mano le redini dell'attacco, ben supportato da Pio Esposito.

Chivu dovrà inoltre fare a meno di John Stones (coscia), Curtis Jones (muscolare) e Benjamin Pavard (coscia) per la sfida casalinga contro la Fiorentina di questo weekend.

I viola di Paolo Vanoli stanno vivendo un'altra stagione complicata. Quattro punti nelle prime sette giornate li collocano nella zona retrocessione della Serie A. È una tendenza che si sta consolidando per la Fiorentina, che la scorsa stagione ha chiuso al 15° posto, evitando la retrocessione solo per un soffio.

La Fiorentina vanta la difesa più perforata di questa Serie A, con 17 gol subiti in sette partite. L' oiInter ha vinto 20 degli ultimi 35 precedenti tra le due squadre, un dato che non lascia presagire nulla di buono per gli uomini di Vanoli.

Probabili formazioni Inter - Fiorentina

Inter: Martinez, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Esposito, Thuram

Fiorentina: De Gea, Jimenez, Viery, Pongracic, Dragusin, Ndour, Goncalves, Fagioli, Mastantuono, Njie, Pellegrino

Quote e siti scommesse per Inter - Fiorentina

Il match di Serie A tra Inter e Fiorentina a San Siro rappresenta uno snodo interessante per gli equilibri del campionato. Gli appassionati che intendono valutare le quote di questa partita possono confrontare diverse piattaforme legali attive sul mercato italiano. Di seguito, analizziamo tre bookmaker selezionati in base alle loro attuali iniziative di benvenuto. Si ricorda che la registrazione ai siti di gioco è consentita esclusivamente agli utenti maggiorenni.

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Un altro festival di gol atteso a San Siro

Il mercato Over 3.5 si è concretizzato in tre delle quattro gare casalinghe dell'Inter in questa Serie A 2026/27. La Fiorentina ha raggiunto lo stesso ritmo in due delle sue quattro trasferte.

L'Inter ha segnato 21 gol, e il suo xG (19,5) conferma il predominio nel terzo di campo offensivo. La Fiorentina subisce in media 2,43 gol a partita. Tuttavia, il suo xG subito si ferma a appena 10,45. Questo suggerisce che la qualità della fase difensiva sia stata peggiore rispetto alle occasioni concesse agli avversari.

La squadra di Vanoli, dal canto suo, non si è limitata a chiudersi e limitare i danni. Gioca infatti con uno stile relativamente propositivo, che ha pagato nella recente vittoria per 4-2 a Venezia. Tuttavia, è stata travolta 4-0 a Roma e ha perso 3-1 in casa contro il Como. L'Inter ha incassato nove gol nonostante l'ottimo ritmo realizzativo. Il mercato dei quattro o più gol complessivi, con una probabilità implicita del 51,28%, sembra una scommessa equilibrata.

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La qualità dell'Inter può risultare decisiva

Il 75% delle vittorie casalinghe dell'Inter è arrivato con un margine di due o più gol. La Fiorentina è già stata surclassata da alcune delle squadre più forti della Serie A, tra cui Roma e Como. L'Inter si trova sopra la Roma in classifica e ha segnato più di ogni altra squadra in Italia.

Vanoli dovrebbe presentarsi a San Siro senza Fabian Parisi e Arthur Atta. Fortunatamente Franco Mastantuono può continuare a giocare con la mano ingessata dopo il recente intervento chirurgico.

La Fiorentina difficilmente riuscirà a rendersi pericolosa a San Siro. Un gol precoce dell'Inter potrebbe complicare ulteriormente la vita agli ospiti. La fragile condizione psicologica e la tenuta difensiva della Fiorentina rischiano di essere messe a nudo dai detentori dello Scudetto. L'Inter tira in media 7,3 volte nello specchio a partita. La squadra ha inoltre sbagliato 25 grandi occasioni, più di ogni altra squadra, a dimostrazione che avrebbe potuto segnare ancora di più.

Il nostro pronostico Inter - Fiorentina prevede i nerazzurri vincere con 2+ gol di scarto, una scommessa che, con una probabilità implicita del 52,63%, potrebbe rivelarsi interessante.

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Thuram si prende la scena in assenza di Martinez

Con Lautaro Martinez fuori per uno strappo al bicipite femorale, Marcus Thuram è l'uomo del momento in casa Inter. Il francese ha già quattro gol in Serie A e sei gol o assist complessivi in questa stagione.

FotMob lo colloca come il miglior giocatore del club a pari merito, con un rating di 7,68. Condivide il primato con il centrale Yann Bisseck.

Il volume di tiri di Thuram spiega la fiducia riposta nelle sue capacità realizzative in questo weekend. Tira 4,6 volte ogni 90 minuti, centrando lo specchio 1,7 volte ogni 90. FotMob gli attribuisce inoltre 4,5 expected goals on target. Thuram ha fallito sette delle 25 grandi occasioni dell'Inter, quindi avrebbe potuto realisticamente avere più di quattro gol all'attivo.

Possiamo considerare il suo gol a una probabilità implicita del 57,14%. Si tratta esattamente del suo tasso realizzativo in questa stagione, il che lo rende un'opzione equilibrata, specialmente con Martinez indisponibile.

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