L'Inter ha conquistato una vittoria in Champions League in trasferta contro il Feyenoord nel turno infrasettimanale. I nerazzurri ora puntano ai tre punti in casa per accorciare le distanze dalla Lazio.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inter - Como 2-2

Pronostico marcatore: Inter - Thuram, L. Martinez; Como - Paz, Douvikas

L'Inter di Cristian Chivu torna a San Siro in questo fine settimana per ospitare il Como 1907, con il secondo posto in Serie A che resta pienamente in palio. L'Inter è a tre punti dalla Lazio, mentre il Como si trova due posizioni e due punti sotto i nerazzurri.

L'Inter ha vinto otto delle prime dieci gare di campionato stagionali. I nerazzurri segnano in media 2,6 gol a partita. Solo la Roma ha segnato più dell'Inter in campionato. Tutto sembrava perfetto prima della sconfitta nel primo derby di Milano della stagione, la scorsa settimana. L'Inter è andata sotto di due gol nei primi dieci minuti e non è riuscita a recuperare sui rossoneri.

Fortunatamente, i nerazzurri hanno subito l'occasione di recuperare terreno sulla Lazio contro un Como in grande forma. Con Lautaro Martinez fermo per infortunio, Marcus Thuram ha assunto un ruolo più centrale in attacco per l'Inter.

Il francese ha segnato cinque gol, totalizzando sette gol e assist complessivi. Luis Henrique (coscia) è il principale assente di Chivu in questo weekend, con Martinez atteso di nuovo a disposizione domenica.

Il Como arriva a questa sfida al quarto posto, avendo subito appena otto gol nelle prime dieci gare di Serie A di questa stagione. I lombardi sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e hanno travolto il Lens per 9-1 in Champions League mercoledì, stabilendo un record.

Il Como ha anche demolito il Manchester United per 4-1 in casa in Champions League il mese scorso, quindi non si può negare che rappresenti una minaccia seria. Fabregas sarà ancora privo del trio di infortunati formato da Moise Kean (muscolare), Assane Diao (coscia) e Trevoh Chalobah (muscolare).

Probabili formazioni Inter - Como

Inter : J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Augusto, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

: J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Augusto, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez Como: Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Milla, Da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas

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Il Como può lasciare San Siro con un risultato positivo

Il Como è a soli due punti e due posizioni dall'Inter, detentrice dello Scudetto. I lombardi hanno subito appena otto gol in dieci partite, eguagliando il record difensivo della capolista Lazio.

La squadra di Cesc Fabregas ha perso una sola volta in stagione, proprio come l'Inter. I 13 gol subiti dai nerazzurri rappresentano il dato peggiore tra le prime cinque della Serie A. Questo lascia pensare che il Como troverà i propri spazi nella metà campo offensiva. Dopo aver segnato nove reti contro il Lens mercoledì, il Como arriva a questa gara pieno di fiducia.

Il mercato delle scommesse considera questa partita quasi uno scontro impari. Le ultime due trasferte del Como a San Siro si sono concluse con sconfitte per 4-0 e 2-0. Questo spiega lo scetticismo del mercato nei confronti del Como. Tuttavia, riteniamo che ci sia un valore interessante nel pronostico sul Como senza sconfitta, a una probabilità implicita del 50 %.

Scommessa 1: X2 a quota 2.00 su William Hill

Paz può essere decisivo per gli ospiti

Nicolas Paz è in ottima forma in questa stagione. L'argentino ha sei gol e assist in nove presenze in Serie A in questa annata. Ha inoltre messo a segno tre gol e assist nella vittoria per 9-1 del Como a Lens nel turno infrasettimanale.

La percentuale di realizzazione di gol e assist di Paz è del 66,67 % nella stagione 2026/27 di Serie A. Tuttavia, il pronostico su un suo gol o assist domenica ha una probabilità implicita più contenuta, pari al 45,45 %. Questa sembra essere la scommessa di maggior valore tra i pronostici Inter - Como.

È vero che Como e Paz se la vedranno questo weekend con i campioni in carica della Serie A e non con il Lens. Tuttavia, il ventiduenne sta giocando senza timori in questo momento. Sarà felice di avere l'occasione di zittire il pubblico nerazzurro.

Scommessa 2: Nicolas Paz gol o assist a quota 2.20 su Stake

Le goleade infrasettimanali rendono interessante questa linea

Le dieci gare di Serie A disputate finora dall'Inter hanno prodotto 39 gol complessivi, per una media di 3,9 gol a partita. I nerazzurri hanno anche la peggiore difesa tra le prime cinque della classifica, con 13 reti subite.

Il Como ha segnato 18 gol nelle prime dieci partite del 2026/27. Gli otto gol subiti rappresentano il dato più basso, a pari merito, dell'intero campionato, il che complica le cose.

Tuttavia, la vittoria per 9-1 a Lens nel turno infrasettimanale dimostra che il Como può essere esplosivo nella metà campo offensiva. Tra le mura amiche, l'Inter cercherà sempre di dettare i ritmi della gara. Inoltre, i tifosi nerazzurri vorranno vedere una reazione dopo la sconfitta contro il Milan. Per questo motivo, ci aspettiamo che il mercato Over 3.5 possa concretizzarsi, a una probabilità implicita del 46,51 %.

Scommessa 3: Over 3.5 a quota 2.15 su bet365

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