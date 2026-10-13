Pronostici Galatasaray - Barcellona: lo slancio è dalla parte degli ospiti

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Probabili formazioni Galatasaray - Barcellona

Galatasaray : Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Batrakov, Leao, Osimhen

: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Sara, Sané, Batrakov, Leao, Osimhen Barcellona: J. Garcia, Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Gordon, Jesus

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L'attesa sfida europea tra Galatasaray e Barcellona offre spunti tattici e quote interessanti per gli appassionati di calcio e scommesse sportive. Il calore del pubblico turco proverà a frenare il talento dei blaugrana in un match che si preannuncia vibrante. Per chi desidera piazzare un pronostico su questo incontro, abbiamo confrontato le proposte di tre operatori legali operanti in Italia, scelti per i loro bonus di benvenuto accessibili tramite i link partner di Goal. Ricordiamo che il gioco è severamente vietato ai minori di 18 anni.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Galatasaray - Barcellona 1-3

Pronostico marcatore: Galatasaray - Victor Osimhen; Barcellona - Lamine Yamal, Gabriel Jesus, Anthony Gordon

Il Galatasaray pensava di aver fatto un inizio perfetto nella propria campagna di Champions League, passando in vantaggio nella gara d'esordio della prima giornata contro lo Sporting CP. I giganti turchi erano andati avanti dopo appena cinque minuti grazie a un'autorete di Goncalo Inacio. Sfortunatamente per loro, è lì che la fortuna li ha abbandonati, perché i portoghesi hanno risposto con tre gol consecutivi, rimandando il Galatasaray a casa sconfitto.

Gli uomini di Okan Buruk non si lasceranno scoraggiare da una sconfitta d'esordio, visto che anche la scorsa stagione era iniziata in modo simile. Il Galatasaray si era rialzato con due vittorie consecutive, battendo il Liverpool (1-0) e il Bodo/Glimt (3-1) in casa. La squadra turca era arrivata fino agli ottavi di finale, dove il Liverpool l'aveva eliminata con un punteggio aggregato di 4-1. Si trattava della prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta dalla stagione 2013/14, e stavolta non hanno intenzione di aspettare altrettanto a lungo.

Il Barcellona ha vissuto un inizio di stagione straordinario, sia in campionato che in Europa. I catalani hanno ottenuto nove vittorie consecutive per la prima volta dalla stagione 1935/36. Gli uomini di Hansi Flick hanno mantenuto il pieno di vittorie nel weekend, battendo il Getafe 3-0 e portandosi a cinque punti di vantaggio in testa alla Liga.

Nella scorsa stagione il Barcellona era stato eliminato ai quarti di finale di Champions League, ma stavolta spera di arrivare fino in fondo. Dopo il 5-1 rifilato al Feyenoord all'esordio, i blaugrana sembrano inarrestabili. Nemmeno la temuta atmosfera turca potrebbe bastare a fermarli.

Due squadre prolifiche in zona gol

Dopo la prima giornata, il Barcellona è, insieme al Bayern Monaco, la squadra più prolifica della Champions League con cinque gol segnati. In Liga, gli uomini di Flick hanno segnato ben 34 gol in sole otto partite, con una media di 4,25 gol a partita in campionato.

Le ultime 31 gare di Champions League del Barcellona hanno prodotto una media di 4,55 gol ogni 90 minuti. Purtroppo, i blaugrana non sono riusciti a mantenere la porta inviolata nelle ultime 16 gare di Champions League. Sul fronte Galatasaray, nessuna delle sue ultime 40 partite europee è finita a reti bianche.

Sette delle otto partite ufficiali disputate quest'anno dal Galatasaray si sono concluse con più di due gol segnati. Allo stesso modo, otto delle ultime nove partite del Barcellona hanno prodotto più di due reti. Due degli ultimi tre precedenti tra le due squadre sono finiti con più di due gol, esattamente ciò che ci aspettiamo accada anche in questa occasione.

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Il Barcellona dovrebbe dominare questa sfida

I recenti risultati della squadra di casa sollevano dubbi sulla sua capacità di impensierire gli ospiti. Gli uomini di Buruk hanno vinto due e perso altrettante delle ultime cinque gare casalinghe, con un'amichevole conclusa in parità. Inoltre, il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 22 sfide contro squadre spagnole, e non batte un avversario spagnolo in casa dal successo sul Real Madrid del 2013, restando senza vittorie da ben nove confronti.

La striscia di vittorie del Barcellona è impressionante, soprattutto considerando il suo ottimo rendimento in trasferta in questa competizione. I blaugrana hanno vinto tre delle ultime sei trasferte di Champions League, perdendone solo una in questo periodo. I padroni di casa, invece, non vincono da cinque gare interne di fase campionato, perdendone quattro.

Gli ospiti possono inoltre contare sul proprio favorevole bilancio negli scontri diretti contro il Galatasaray. Il Barcellona ha vinto sei degli ultimi 10 precedenti, perdendone uno soltanto, risalente al 1994. Con i campioni di Spagna che hanno visto entrambe le squadre segnare in quattro delle ultime cinque uscite, i blaugrana dovrebbero riuscire a portare a casa il risultato, ma probabilmente senza mantenere la porta inviolata.

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Yamal, un talento fuori discussione

Il Barcellona è l'invidia di gran parte dei club europei, soprattutto per il proprio reparto offensivo. Raphinha è stato il grande protagonista di questa stagione, con 14 gol già realizzati in sole sette presenze in tutte le competizioni. Sfortunatamente, l'attaccante salterà la trasferta di Istanbul per un problema al flessore rimediato durante la sosta per le nazionali.

Per questo motivo, il peso offensivo potrebbe ricadere su Lamine Yamal. Il giovane talento sta disputando una stagione impressionante, con sette gol e cinque assist in sole otto presenze in Liga. È su una striscia di 10 gol e otto assist nelle ultime 10 partite tra club e nazionale.

Yamal ha già segnato una dozzina di gol in Champions League da adolescente, a soli uno dal record detenuto da Kylian Mbappé. Il giovane ha servito due assist alla prima giornata contro il Feyenoord, rendendolo un candidato credibile per segnare o servire un assist anche contro il Galatasaray.