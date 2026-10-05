I Blues sono apparsi poco convincenti da quando Zinedine Zidane ha preso in mano la squadra, ma continuano a portare a casa il risultato. Succederà lo stesso lunedì?

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia - Belgio 1-0

Pronostico marcatore: Francia - Ousmane Dembélé

La Francia ospiterà il Belgio allo Stade de France lunedì sera, alle ore 20:45. Le due squadre si sono affrontate a Bruxelles appena una settimana fa, con i Blues usciti vincitori di misura nel loro primo confronto della Lega A, Gruppo 1.

In quell'occasione la Francia vinse 1-0 grazie a una tardiva azione personale di Michael Olise. Il giocatore segnò all'88º minuto, decidendo una sfida equilibrata e regalando i tre punti alla Francia.

La Francia è stata poi fermata sull'1-1 dall'Italia a Saint-Denis venerdì sera. Olise ha segnato di nuovo, con una punizione a giro, prima che Alessandro Bastoni firmasse un meritato pareggio per gli Azzurri.

Al momento, la squadra di Zinedine Zidane guida il girone con sette punti. La Francia dovrà fare a meno di Dayot Upamecano, squalificato dopo il secondo cartellino giallo consecutivo rimediato contro l'Italia. Kylian Mbappé resta ai box per un problema al ginocchio, con Ousmane Dembélé pronto ad assumere il ruolo di prima punta.

Nel frattempo, il Belgio ha risposto alla grande contro la Turchia venerdì. Ha vinto 3-0, con Kevin De Bruyne autore di una doppietta di spessore. La squadra di Mark van Bommel è seconda nel girone, subito dietro ai Blues, a quota sei punti. Un'eventuale vittoria a Parigi porterebbe i belgi davanti alla Francia. Resta però un'impresa ardua, soprattutto dopo sei sconfitte consecutive negli scontri diretti contro la Francia.

Probabili formazioni Francia - Belgio

Francia: Maignan, Truffert, Lacroix, Jacquet, Kalulu, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Doué, Olise, Dembélé

Belgio: Lammens, Castagne, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Openda, Moreira, Vanaken, Lukebakio, Godts, Lukaku

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Le sfide tra Francia e Belgio sono diventate sorprendentemente equilibrate

Le ultime partite tra Francia e Belgio sono diventate gare equilibrate e con pochi gol. Tre dei loro ultimi quattro confronti, infatti, hanno prodotto al massimo due reti complessive. La vittoria per 1-0 della scorsa settimana a Bruxelles ne è un esempio perfetto.

La Francia di Zinedine Zidane, rispetto a quella di Didier Deschamps, è costruita sul controllo più che sul caos. Le sue prime tre partite alla guida hanno prodotto appena quattro gol complessivi. Tuttavia, la squadra ne ha subito solamente uno in questo arco di tempo.

Il Belgio potrebbe provare a sfruttare questo aspetto venerdì, considerata la forma attuale. De Bruyne ha segnato due reti nel 3-0 sulla Turchia. Sembra che la squadra di van Bommel abbia ritrovato piena fiducia nel modo in cui ha giocato contro la Turchia. Va detto comunque che la Francia sarà priva anche di Mbappé e Upamecano, giocatori chiave per il sistema di Zidane.

Ciononostante, puntare sull'esito di massimo due gol a una probabilità implicita del 38% sembra essere la scelta di maggior valore tra i nostri tre pronostici per Francia - Belgio. Sono appena sette i gol segnati nei loro ultimi quattro confronti, risalendo a Euro 2024, pari a una media di 1,75 gol a partita.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 2.60 su bet365

La Francia di Zidane sta diventando una squadra da secondo tempo

Sembra che la Francia riservi i propri gol sempre per dopo l'intervallo. Tutte e tre le partite di Zidane sono finite a reti bianche al riposo. Ogni gol prodotto dalla Francia sotto la guida del leggendario ex centrocampista è arrivato nella ripresa.

Il dato è notevolmente costante. Mbappé ha segnato al 54º minuto contro la Turchia. Olise ha colpito all'88º a Bruxelles e al 55º contro l'Italia.

La Francia ha vinto due di quelle tre partite dopo un primo tempo senza reti, e una è terminata in pareggio. Il Belgio si schiererà per contenere i padroni di casa nella fase iniziale allo Stade de France. Zidane sta attualmente lavorando con una difesa rimaneggiata, con Maxence Lacroix schierato al posto di Upamecano.

Il Belgio potrebbe provare a fare pressione fin da subito, ma non ci aspettiamo che riesca a sbloccare così facilmente la retroguardia francese. Ci sembra che la probabilità di un primo tempo tirato seguito da uno sblocco dei padroni di casa nella ripresa sia superiore al 22% di probabilità implicita offerto dal mercato.

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La magia estrosa di Olise sta diventando vitale per i Blues

In assenza di Mbappé, è Michael Olise a trascinare l'attacco della Francia in questo momento. Ha segnato in ciascuna delle ultime due partite, entrambe senza Mbappé in campo. Una volta con un'azione personale, l'altra con una punizione spettacolare.

Anche i numeri sottostanti sono di rilievo. Olise ha messo a segno nove tiri in porta su 17 totali in Bundesliga. Si piazza nel 97º percentile tra gli esterni per tentativi di tiro. Ha inoltre effettuato quattro tiri in porta in appena 181 minuti nella Nations League 2026/27, una media di 1,99 tiri in porta ogni 90 minuti.

Olise è ormai anche il battitore designato sui calci piazzati. Il Belgio, inoltre, sarà ancora privo di Thibaut Courtois tra i pali, con Lammens, del Manchester United, pronto a partire titolare al suo posto. Con una probabilità implicita di appena il 48%, ci aspettiamo che Olise effettui almeno due tiri in porta a Saint-Denis.