Pronostici Fleetwood Town - Arsenal: i Gunners in trasferta all'Highbury Stadium

Un posto ai quarti di finale di EFL Cup attende la vincente della sfida di martedì all'Highbury Stadium, che vede protagonista l'ultima squadra di League Two ancora in corsa nella competizione.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Fleetwood Town - Arsenal 0-3

Pronostico marcatore: Arsenal - Dowman, Merino, Eze

Il Fleetwood Town, 18° in League Two, accoglie all'Highbury Stadium martedì sera i campioni della Premier League in carica. Il quarto turno di EFL Cup rappresenta per i Town un'occasione per raggiungere i quarti di finale della competizione.

Il Fleetwood ha ottenuto una sorprendente vittoria casalinga per 1-0 contro il Sheffield United, squadra di Championship, nel terzo turno. La squadra non ha ancora subito gol in tre partite di EFL Cup in questa stagione.

Gli uomini di Matt Lawlor hanno faticato a rendere in League Two in questa stagione 2026/27. Hanno vinto appena tre delle 13 partite di campionato disputate. La vittoria contro lo Sheffield United sembra aver coinciso con un calo di rendimento in campionato: solo quattro punti raccolti nelle ultime sette gare di League Two.

L'Arsenal di Mikel Arteta, intanto, continua a costruire il proprio momento positivo. La vittoria casalinga per 2-0 contro l'Everton ha portato i Gunners in parità di punti con il Manchester City al vertice della Premier League. Pur puntando anche sulla Champions League, un ulteriore trofeo in EFL Cup sarebbe comunque ben accolto.

Arteta potrebbe tuttavia essere costretto a far rifiatare diversi giocatori chiave per la trasferta nel nord-ovest dell'Inghilterra. Bukayo Saka potrebbe restare fuori fino a due mesi a causa di un nuovo infortunio. Anche Riccardo Calafiori ha rimediato un problema fisico contro l'Everton e difficilmente verrà rischiato. È una buona occasione per giovani di prodotto locale come Max Dowman, Marli Salmon e Andre Harriman-Annous per mettersi in mostra.

Probabili formazioni Fleetwood Town - Arsenal

Fleetwood Town: Lynch, Rooney, Bennett, Potter, Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew, Coughlan, Evans

Arsenal: Kepa, Timber, Salmon, Mosquera, Hincapié, Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman, Merino, Eze, Harriman-Annous

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I giovani Gunners possono spezzare la resistenza del Town

Il Fleetwood non ha ancora subito gol in tre gare casalinghe di Carabao Cup in questa stagione. Chesterfield, Shrewsbury e Sheffield United hanno tutte lasciato l'Highbury Stadium a mani vuote.

L'Arsenal dovrebbe ruotare molto la rosa. Declan Rice dovrebbe riposare, mentre Bukayo Saka, William Saliba e Riccardo Calafiori sono indisponibili. I giovani potrebbero aver bisogno di tempo per abbattere una difesa compatta.

Il Fleetwood potrebbe risentire della stanchezza. Sarà la quarta partita in 11 giorni dopo le sconfitte di Exeter e Cheltenham. Gli uomini di Lawlor potrebbero faticare a tenere il ritmo atletico degli avversari di Premier League.

Kai Havertz e Viktor Gyokeres potrebbero essere chiamati in causa dalla panchina in caso di bisogno. Un secondo tempo dominante da parte dell'Arsenal appare plausibile, con una probabilità implicita del 51,8%. Si tratta probabilmente della scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Fleetwood Town - Arsenal. I padroni di casa cercheranno in ogni modo di mettere in difficoltà l'Arsenal nelle fasi iniziali.

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Gli uomini di Arteta per una vittoria con almeno tre gol di scarto

Il divario di qualità è enorme. L'Arsenal è campione in carica di Premier League, mentre il Fleetwood occupa il 18° posto in League Two.

I Gunners sono imbattuti nelle ultime cinque uscite di ottobre. Hanno battuto l'Everton 2-0 e pareggiato 2-2 in casa del Bayern Monaco. Il Fleetwood ha vinto tre delle 13 partite di campionato disputate.

I padroni di casa saranno inoltre privi del loro miglior giocatore. FotMob valuta Lewis McCann come il migliore con un voto di 7,11, ma il centrocampista è squalificato per questa gara.

L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 4-2 contro l'Ipswich, squadra di Premier League, nel turno precedente. I Gunners dovrebbero affrontare un test meno impegnativo contro un avversario di League Two. Tuttavia, l'Arsenal non alza il trofeo dell'EFL Cup dal 1993. Una vittoria con tre o più gol di scarto, con una probabilità implicita del 56,5%, appare equa considerando il divario di livello. L'Arsenal può contare su diversi giovani desiderosi di mettersi in luce in coppa.

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Dowman può tornare al gol dopo la prova nel 3° turno

Il centrocampista Max Dowman ha segnato una doppietta nella vittoria dell'Arsenal per 4-2 in casa dell'Ipswich nel turno precedente. Rimane la sua unica presenza da titolare in questa stagione.

Il sedicenne ha realizzato due gol in appena 108 minuti in tutte le competizioni. Nelle sue ultime 19 presenze fa registrare una media di 3,02 tiri e 3,74 dribbling completati ogni 90 minuti.

I difensori di League Two faticheranno a contenerlo. Dowman è già il più giovane marcatore nella storia della Premier League. È inoltre il più giovane giocatore di sempre ad aver disputato una partita di Champions League.

Arteta ha inoltre segnalato un ruolo più importante per Dowman, con Saka alle prese con un problema al quadricipite. Possiamo attenderci che Dowman possa segnare in questa occasione, con una probabilità implicita del 45,5%.

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