Il nostro esperto di scommesse si aspetta che siano gli ospiti ad avere la meglio in questa sfida, con Alexander Isak e Florian Wirtz protagonisti di un ruolo decisivo.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Everton - Liverpool 1-2

Pronostico marcatore: Everton - Thierno Barry; Liverpool - Alexander Isak, Florian Wirtz

L'Everton aveva infilato tre vittorie consecutive in tutte le competizioni prima di fare visita al Brentford lunedì sera. Tuttavia, una sconfitta per 4-0 al Gtech Community Stadium ha interrotto la rincorsa che stavano costruendo. Il cartellino rosso rimediato da James Tarkowski al 40° minuto ha contribuito al punteggio a senso unico, ma la squadra era già sotto di due reti in quel momento.

Il Liverpool arriva al derby con più fiducia, avendo vinto le ultime tre partite in tutte le competizioni. I Reds hanno segnato 10 gol in queste gare, subendone solo uno. Dalla sosta per le nazionali, la squadra di Andoni Iraola ha battuto il Manchester United per 4-0 e il Club Bruges per 3-0.

Probabili formazioni Everton - Liverpool

Everton: Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Barcola, Isak

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I Reds pronti a conquistare la posta in palio nel derby

Nelle ultime settimane il Liverpool ha scavalcato Brighton e Manchester City, diventando la seconda favorita per la vittoria finale in campionato. È la misura dei progressi compiuti dopo un inizio non proprio convincente sotto la guida di Iraola.

I Reds non sono stati così impressionanti in casa quest'anno. Tuttavia, la loro media di 2,60 punti a partita in trasferta è la migliore in Premier League. Hanno subito solo quattro gol lontano da Anfield, anch'esso il miglior dato del campionato.

L'Everton vanta un solido rendimento interno. Tuttavia, i 10 punti conquistati all'Hill Dickinson Stadium sono arrivati tutti contro squadre attualmente nella seconda metà bassa della classifica. Tra partite in casa e in trasferta, i Toffees hanno racimolato un solo punto in quattro gare contro le prime otto della classe.

Il Liverpool ha vinto ciascuna delle ultime tre edizioni del derby del Merseyside. Vista la sua forma in crescita, appare la scelta più solida per trionfare di nuovo questo fine settimana.

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La serie positiva di Isak pronta a proseguire all'Hill Dickinson

Il Liverpool ha investito pesantemente nelle ultime sessioni di mercato. Sorprende che la squadra abbia impiegato così tanto tempo per ingranare. Tuttavia, c'è finalmente motivo di ottimismo per i Reds, in particolare con Isak che sta iniziando a incidere in attacco.

L'attaccante svedese ha segnato una doppietta in Belgio mercoledì sera. Ha realizzato 10 gol in 14 presenze tra Premier League e Champions League in questa stagione.

Il bottino di sette gol di Isak è il secondo più alto nel massimo campionato inglese, dietro a Erling Haaland. L'attaccante si piazza anche terzo con un xG di 6,18. Solo Haaland e Thierno Barry dell'Everton lo precedono.

Isak ha una media di 0,75 gol ogni 90 minuti in campionato quest'anno. Appare un'opzione solida come marcatore in qualsiasi momento contro i Toffees, con una probabilità implicita del 54 %.

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La creatività di Wirtz per affondare l'Everton

C'era sempre la sensazione che Isak sarebbe tornato ai suoi livelli se fosse riuscito a restare in forma e a trovare continuità. Tuttavia, c'erano preoccupazioni più serie riguardo a Wirtz, reduce da una prima stagione frustrante al Liverpool.

Il miglioramento del tedesco nelle ultime settimane è stato un enorme sostegno al progetto di Iraola ad Anfield. L'ex tecnico dei Reds Jurgen Klopp ha avuto un ruolo nel ricostruire la fiducia del 23enne. Wirtz ha segnato quattro gol in cinque presenze in Nations League con la sua nazionale in questa stagione.

In maglia Liverpool, il trequartista ha iniziato a brillare anche per la sua capacità di aprire le difese avversarie. Wirtz ha fornito un assist in due delle sue ultime tre uscite con i Reds.

Solo Declan Rice ha creato più gol del giocatore del Liverpool in Premier League. Wirtz guida anche la classifica del massimo campionato inglese per media di passaggi chiave, con 3,0 a partita. Offre valore come opzione per un assist in questa partita, con una probabilità implicita del 29 %.