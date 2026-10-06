La Spagna è comodamente al comando del Gruppo 3 di Lega A della Nations League 2026/27. Gli uomini di De la Fuente, però, non saranno al completo per la trasferta di Spalato.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Croazia - Spagna 1-2

Pronostico marcatore: Croazia - Matanović; Spagna - Yamal, Oyarzabal

La Croazia ospiterà la Spagna allo Stadion Poljud di Spalato martedì sera. Si tratta della quarta giornata del Gruppo 3 di Lega A della Nations League 2026/27. Le due squadre si erano già affrontate appena una settimana fa a Siviglia, con la Spagna vittoriosa per 4-1.

Nell'ultimo impegno, i croati sono stati umiliati 7-0 in casa dall'Inghilterra, a Rijeka. Si tratta della peggiore sconfitta nella storia della nazionale croata. Gli uomini di Slaven Bilić erano già sotto di quattro gol all'intervallo, e i Tre Leoni hanno continuato ad attaccare anche nella ripresa.

Harry Kane e Bukayo Saka hanno segnato entrambi una doppietta in quella goleada, mentre Jude Bellingham ha messo a segno tre assist oltre a un gol personale. La Croazia ha ora incassato 12 reti in appena tre partite di questa campagna.

In risposta a questa gara, Slaven Bilić ha lasciato fuori dai convocati Martin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir e Dion Beljo. Inoltre, altri cinque giocatori della rosa sono diffidati, a un'ammonizione dalla squalifica.

Durante il tracollo croato contro l'Inghilterra, la Spagna ha battuto la Cechia 3-1 nella stessa serata, con reti di Lamine Yamal, Rodri e Mikel Merino. Luis De la Fuente aveva operato nove cambi per quella partita e la Roja ha comunque vinto con comodità. La Spagna è attualmente imbattuta da 41 match. Gli iberici guidano il girone con nove punti su nove disponibili. La Croazia è terza a quota tre, davanti alla Cechia, unica squadra del gruppo ad aver perso tutte e tre le partite.

Probabili formazioni Croazia - Spagna

Croazia: Livaković, Perišić, Gvardiol, Vušković, Stanišić, Kovačić, Modrić, Ivanović, P. Sučić, L. Sučić, Matanović

Spagna: Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena

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Bilić pronto a rinforzare la difesa dopo la debacle di Rijeka

Bilić darà priorità assoluta al reparto arretrato martedì sera. Un crollo per 7-0 contro l'Inghilterra impone una reazione a Spalato. Ci si aspetta un blocco basso e un ritmo compassato da parte della Croazia.

La Spagna arriva a questo impegno con poco incentivo a cercare il gol. È la quarta partita in 11 giorni per gli iberici. Il primo posto nel girone è già saldamente in tasca, con un ruolino di marcia perfetto. De la Fuente ha operato nove cambi contro la Cechia sabato scorso. Ferran Torres, Nico Williams e Álex Grimaldo si erano tutti ritirati prima di quella partita, e la Spagna ha comunque vinto segnando tre reti.

La Croazia deve provare a evitare una sconfitta con due gol di scarto. L'idea è che i padroni di casa riescano a non perdere con un margine di due reti o peggio, a una probabilità implicita del 50%. Il mercato appare chiaramente incerto sul fatto che la Spagna vorrà spingere a fondo a Spalato.

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Nessuna delle due ha grandi motivi per scoprirsi

Questa è la quarta partita in 11 giorni per molti dei convocati. La Spagna è già a nove punti di distacco in vetta al girone, e non ha più nulla da dimostrare. Gli iberici saranno quasi certamente primi nel gruppo a prescindere dal risultato di martedì sera.

De la Fuente sta inoltre gestendo una rosa provata dagli impegni. Ferran Torres, Nico Williams e Álex Grimaldo si sono tutti ritirati prima della gara di sabato, mentre Fabián Ruiz è assente per la nascita del figlio.

La Croazia si chiuderà sicuramente in difesa dopo aver incassato sette gol dall'Inghilterra. Luka Modrić ha dichiarato che è stata la prima volta che si è sentito vergognarsi di giocare per la Croazia. Il contenimento dei danni è il piano evidente a Spalato. Inoltre, la Croazia ha anche cinque diffidati in rosa.

A una probabilità implicita del 59%, riteniamo che l'Under 3.5 sia l'esito più probabile di questa gara. Le motivazioni di entrambe le squadre fanno pensare a una partita con pochi gol piuttosto che a una gara aperta e spettacolare. Questa, infatti, potrebbe rivelarsi la scommessa di maggior valore tra i pronostici Croazia - Spagna di questa settimana.

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La Roja continua a concedere gol pur vincendo

La Spagna non è così impermeabile come suggeriscono i risultati. Ha subito gol in tutte e tre le partite di Nations League disputate finora in questa stagione. L'Inghilterra è riuscita a infilare per due volte Unai Simón, mentre Croazia e Cechia hanno segnato una rete ciascuna.

La Croazia conserva comunque qualità a centrocampo. Luka Modrić e Mateo Kovačić dovrebbero avere gran parte del possesso palla ai loro piedi. La coppia di veterani vorrà a tutti i costi riscattare la sconfitta più pesante della propria storia, rimediata a Rijeka.

Il problema è chi si troverà dall'altra parte di quei passaggi per concludere a rete. Bilić ha lasciato fuori dai convocati Beljo e Budimir. Igor Matanović è il probabile sostituto in attacco, pronto a partire titolare e a segnare. Il mercato GG a una probabilità implicita del 54% appare equo piuttosto che generoso.