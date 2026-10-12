Nonostante alcune assenze pesanti, il Newcastle si trova al nono posto dopo cinque giornate: ecco i nostri pronostici Coventry City - Newcastle United. Non è stato un cammino noioso, con i Magpies che viaggiano in media intorno a due gol segnati e altrettanti subiti a partita.

Migliori scommesse per Coventry City - Newcastle United

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a quota 3.60 su Combo Over 2.5 + GG a quota 1.95 su Stake

a quota 1.95 su Harvey Barnes gol o assist a quota 2.40 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Coventry City - Newcastle United 2-2

Pronostico marcatore: Coventry City - Rudoni, Mason-Clark; Newcastle United - Barnes, Wissa

Il Coventry City torna alla Coventry Building Society Arena per ospitare il Newcastle nel match del lunedì sera trasmesso in televisione.

Gli Sky Blues hanno chiuso il loro primo ciclo di cinque partite con una vittoria sofferta per 1-0 a Nottingham contro il Forest. Il Coventry ha trascorso lunghi tratti sotto pressione ma ha trovato il varco giusto da una fonte inaspettata. Jay Dasilva ha segnato il suo primo gol con la maglia del club al termine di un rapido contropiede.

Il City resta comunque 18° dopo aver perso tutte le quattro partite precedenti in Premier League. Il tecnico Frank Lampard non vede l'ora di dare continuità a quel successo. Tuttavia, la sosta per le nazionali di tre settimane potrebbe aver interrotto lo slancio della squadra. Il Coventry è ulteriormente indebolito dall'infortunio del difensore Aurele Amenda e dalla squalifica dell'attaccante Taiwo Awoniyi.

Il Newcastle arriva a questa sfida in nona posizione con otto punti in cinque partite. I Magpies hanno pareggiato 2-2 sia contro il Liverpool che contro il Bournemouth in casa.

Una sconfitta per 4-1 in trasferta contro il Leeds resta il pomeriggio peggiore della loro stagione. Anthony Elanga e William Osula sono fuori per infortunio. Jacob Ramsey è in dubbio e Tino Livramento non ha ancora una data per il rientro in campo. Il Newcastle ha vinto gli ultimi sette confronti diretti tra le due squadre, striscia che risale all'aprile 2000.

Probabili formazioni Coventry City - Newcastle United

Coventry City: Rushworth, Pinnock, Thomas, Mfuni, Dasilva, Grimes, Onyeka, Yirenkyi, Mason-Clark, Rudoni, Thomas-Asante

Newcastle United: Horníček, Hall, Botman, Thiaw, Miley, Willock, Steur, Barnes, Wissa, Murphy, Fernandez-Pardo

Migliori siti scommesse per Coventry City - Newcastle United

Il posticipo di Premier League tra Coventry City e Newcastle United rappresenta una sfida affascinante e un'ottima occasione per mettere alla prova le proprie intuizioni sui pronostici. Con i padroni di casa a caccia di punti vitali per risalire la classifica e i Magpies determinati a confermare il loro brillante avvio di stagione, le opzioni di giocata su questa gara non mancano. Tra i numerosi bookmaker sicuri e legali operanti in Italia, ne abbiamo selezionati tre che si distinguono per le loro esclusive offerte di benvenuto, attivabili tramite i link partner di Goal. Ricordiamo sempre che il gioco e l'apertura di un conto sono consentiti esclusivamente agli utenti maggiorenni. Ecco le migliori promozioni per scommettere su questo match del campionato inglese:

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Magpies in emergenza per il test del lunedì sera

Il Newcastle è tutt'altro che al completo per questa trasferta. Anthony Elanga e Will Osula sono entrambi fuori per infortunio. Jacob Ramsey è in dubbio e Tino Livramento non ha una data di rientro. I Magpies hanno inoltre pareggiato due delle cinque gare di campionato disputate finora. Entrambi i 2-2 sono arrivati in casa contro avversari di buon livello.

Il Coventry trarrà fiducia dalla vittoria contro il Forest, mentre il pubblico del lunedì sera sotto i riflettori dovrebbe dare una spinta ulteriore agli Sky Blues. Tuttavia, la squadra di Lampard ha perso quattro delle cinque partite di campionato giocate finora. Il Newcastle parte solo leggermente favorito nelle quote sull'esito finale. Ci aspettiamo che il Coventry sia motivato a dare seguito ai tre punti conquistati al City Ground. I padroni di casa, però, mancano di una spina dorsale difensiva solida con Aurele Amenda indisponibile. Gol da entrambe le parti porterebbero in gioco il pareggio, scenario quotato a una probabilità implicita del 27,8%.

Scommessa 1: Segno X a quota 3.60 su bet365

Le partite del Newcastle continuano a regalare gol

Le gare del Newcastle sono state ricche di reti in questa stagione. I Magpies hanno segnato nove gol e ne hanno subiti altrettanti in cinque partite, per una media di 3,6 gol a incontro.

Il Coventry presenta problemi difensivi simili, avendo incassato dieci gol in cinque gare di campionato. L'infortunio al polpaccio di Amenda priva la retroguardia del suo acquisto estivo più prestigioso.

Il problema riguarda l'altra metà di questa scommessa. Il Coventry ha segnato un solo gol in tutta la stagione. Gli Sky Blues non sono riusciti a trovare la rete in quattro delle cinque partite disputate. Hanno però segnato contro il Forest e affronteranno questa sfida con fiducia, sostenuti da uno stadio pieno. La probabilità implicita del 51,3% è più bassa del previsto, a causa della scarsa fiducia del mercato nell'attacco degli Sky Blues.

Scommessa 2: Combo Over 2.5 + GG a quota 1.95 su Stake

Barnes guida la fase creativa dei Magpies

Harvey Barnes si sta caricando sulle spalle la fase creativa del Newcastle in questo momento. Ha tre tra gol e assist in cinque partite di campionato, con una percentuale di incidenza del 60%. Ci aspettiamo che possa segnare o servire un assist lunedì, a una probabilità implicita del 41,67%. Con Elanga indisponibile, puntare sul fatto che Barnes si prenda questo carico creativo appare come la scelta di maggior valore tra i pronostici Coventry City - Newcastle United.

Il suo dispendio di energie emerge chiaramente dai dati. Barnes ha percorso 55 km in questa stagione con la maglia del Newcastle, più di qualsiasi altro compagno di squadra. È inoltre terzo nel club per numero di scatti, con 61. Il Coventry è in difficoltà nel reparto arretrato con Amenda fuori, mentre anche Milan van Ewijk è in dubbio sulla fascia. Barnes potrebbe approfittare proprio degli spazi su quel lato del campo.