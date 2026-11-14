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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Colombia - Cile 1-1

Pronostico marcatore: Colombia - Luis Suarez; Cile - Maximiliano Gutierrez

La Colombia può essere orgogliosa di quanto ottenuto al Mondiale. Perdere contro la Svizzera ai rigori negli ottavi di finale non è certo un risultato di cui vergognarsi. La Federazione colombiana di calcio ha evidentemente condiviso questa visione, rinnovando il contratto di Nestor Lorenzo come commissario tecnico della nazionale.

L'ultima sosta per le nazionali non è stata delle migliori per i Cafeteros, che hanno giocato tre partite ottenendo un risultato diverso in ciascuna occasione. Gli uomini di Lorenzo hanno iniziato con un pareggio per 1-1 contro il Messico, per poi perdere 1-0 contro il Paraguay. Fortunatamente hanno chiuso in bellezza con un convincente successo per 2-0 contro il Perù.

Le difficoltà recenti del Cile non sono un segreto. La Roja non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale, chiudendo all'ultimo posto nelle qualificazioni CONMEBOL. Queste prestazioni e questi risultati hanno posto fine al mandato di Ricardo Gareca come allenatore della nazionale cilena dopo 503 giorni in carica.

Il tecnico dell'Under 20, Nicolas Cordova, ha ricevuto l'incarico di guidare la squadra maggiore in via provvisoria. Non essendoci ancora una nuova nomina, sarà lui a guidare il Cile in questa finestra internazionale. Cordova trarrà fiducia dall'ultima uscita della sua squadra, quando ha messo a segno un'inattesa vittoria per 2-0 contro il Messico in campo neutro.

Probabili formazioni Colombia - Cile

Colombia : Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Velasquez, Lerma, Puerta, Arias, Asprilla, Cortez, Suarez

: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Velasquez, Lerma, Puerta, Arias, Asprilla, Cortez, Suarez Cile: Vigouroux, Ulloa, Villagra, Diaz, Suazo, Pizarro, Loyola, Gutierrez, Echeverria, Osorio, Tapia

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Una sfida avara di gol

Entrambe le squadre sono state incostanti nelle ultime settimane. Nessuna delle due ha segnato più di due gol in una partita nelle rispettive ultime cinque uscite. La Colombia ha segnato appena quattro gol in quel periodo, con una media di 0,8 gol a partita.

Il Cile è leggermente meglio, avendo segnato sette gol nelle ultime cinque partite, con una media di 1,4 gol a incontro. Tuttavia, i cileni arrivano a questa sfida senza essere riusciti a segnare contro la Colombia in nessuno degli ultimi due confronti diretti. Sei degli ultimi 10 precedenti tra le due nazionali hanno prodotto meno di tre gol complessivi.

I padroni di casa hanno visto il computo dei gol fermarsi sotto quota tre nelle ultime sette partite. Due delle ultime tre del Cile hanno prodotto un esito simile, motivo per cui potrebbe valere la pena considerare un basso numero di gol in questa sfida.

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Suarez in un momento di forma straordinario

Uno dei colombiani che ha deluso al Mondiale è stato l'attaccante Luis Suarez. Arrivava da una stagione in cui aveva segnato 28 gol in 32 partite di Primeira Liga con lo Sporting CP. Eppure non è riuscito a trovare la via del gol in cinque presenze nel torneo in Nord America.

Questo, però, non significa che vada dato per finito. Suarez resta l'attaccante più pericoloso della Colombia. Arriva a questa finestra internazionale dopo aver segnato sei gol nelle sue ultime sette presenze con lo Sporting. In campionato ha messo a segno nove reti in 11 partite in questa stagione.

In Champions League, Suarez ha segnato quattro gol in altrettante presenze con il club. Durante le qualificazioni al Mondiale 2026, aveva segnato quattro gol in sole due partite, esattamente ciò che i tifosi di casa vorrebbero rivedere da lui. Lorenzo ha bisogno di aiutarlo a ritrovare la forma con la nazionale, e la sfida di sabato potrebbe essere l'occasione perfetta.

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La storia suggerisce uno stallo

I risultati incostanti della Colombia nella precedente sosta per le nazionali gettano un'ombra sulla capacità dei Cafeteros di avere la meglio sul Cile senza troppi patemi. Quella sconfitta contro il Paraguay renderà i tifosi di casa leggermente nervosi in vista di questa sfida. Per gli ospiti varrà l'esatto contrario, dato che vogliono disperatamente invertire la rotta.

Tuttavia, due sconfitte e due vittorie nelle ultime quattro uscite indicano che non ci si può affidare a loro per un'impresa questo fine settimana. La vittoria per 2-0 contro il Messico, squadra piazzata 40 posizioni sopra di loro in classifica, è stato certamente un risultato incoraggiante. Cordova punta a ripetersi anche qui, ma potrebbe non bastare per vincere.

Il bilancio degli scontri diretti offre spunti interessanti. La Colombia ha vinto solamente due delle ultime 10 sfide, mentre il Cile ha vinto una sola volta, nel 2016. Sette di questi confronti in quel periodo si sono conclusi in parità. Quattro di quei pareggi sono terminati a reti bianche, motivo per cui potrebbe convenire puntare sulla divisione della posta in palio questo sabato.

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