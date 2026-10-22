Le Cherries di Marco Rose sperano di diventare la prima squadra inglese a vincere le prime tre gare europee consecutive dai tempi del Sunderland nel 1973/74: ecco i nostri pronostici Bournemouth - AC Milan.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bournemouth - AC Milan 2-2

Pronostico marcatore: Bournemouth - Evanilson, Tavernier; AC Milan - Ramos, Cisse

Il Bournemouth torna al Vitality Stadium giovedì sera per la sua terza gara di Europa League. L'AC Milan di Ruben Amorim fa visita alla costa del Dorset con l'obiettivo di estendere a cinque la propria serie di risultati utili.

Le Cherries di Marco Rose hanno faticato ad adattarsi agli impegni europei in parallelo alla campagna di Premier League. Il Bournemouth ha impiegato sette partite per conquistare la prima vittoria in campionato nel 2026/27, imponendosi 2-0 in casa contro il Sunderland lo scorso weekend.

Il Bournemouth è stato molto più efficace in Europa. Ha vinto entrambe le prime due gare della fase campionato, con una differenza reti di +4. Le Cherries occupano attualmente il quinto posto, all'interno delle ambite prime otto posizioni. Rose dovrà fare a meno di Alex Scott (muscolare) e Julian Araujo (coscia) per la visita dei Rossoneri.

Il Milan ha perso la prima gara di Europa League della stagione 2026/27 tra le mura amiche. I portoghesi del Benfica lo hanno umiliato 2-0 a San Siro. I Rossoneri si sono però rifatti alla grande la settimana scorsa, travolgendo 4-0 il RB Salisburgo in Austria.

La forma del Milan in Serie A è solida. I Rossoneri sono tra le quattro squadre ancora imbattute nel massimo campionato italiano. Hanno segnato in media due gol a partita e ne hanno concesso appena uno di media. Ruben Amorim dovrà fare a meno di Filippo Terracciano, espulso a Salisburgo. Sono inoltre indisponibili Alexis Saelemaekers (caviglia) e Matteo Gabbia (tendine).

Probabili formazioni Bournemouth - AC Milan

Bournemouth: Petrovic, Soler, Smith, Silva, Diakite, Doak, Tavernier, Adams, Cook, Rodriguez, Evanilson

AC Milan: Maignan, Tomori, Pavlovic, De Winter, Rabiot, Musah, Chukwueze, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cisse, Ramos

Migliori siti scommesse per Bournemouth - Milan

L'inedita sfida di Europa League tra Bournemouth e Milan rappresenta un test importante per entrambe le formazioni. Gli inglesi, reduci da un ottimo avvio nella competizione, ospitano i rossoneri al Vitality Stadium in un match che si preannuncia molto combattuto. Per chi analizza le statistiche e i pronostici di questa gara internazionale, abbiamo confrontato le iniziative dedicate ai nuovi iscritti dai principali portali legali operanti in Italia. Si ricorda che l'apertura di un conto di gioco è consentita esclusivamente agli utenti maggiorenni. Di seguito le offerte di benvenuto attualmente disponibili:

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Il Milan può uscire con almeno un punto

Sebbene il Bournemouth sia favorito per la vittoria in questa sfida, ci sono diversi motivi per scommettere contro le Cherries. Innanzitutto, il Bournemouth occupa solo l'11ª posizione nella classifica della fase campionato per xG, contro il 6° posto del Milan.

Il Bournemouth è inoltre 17° nella classifica dei tiri in porta per partita (5,0). Il Milan è 5°, con una media di 7,0 tiri in porta a gara.

Gli uomini di Amorim hanno concesso appena 1,4 xG nelle prime due gare. Un dato inferiore a quello del Bournemouth (1,7 xG concessi), che ha comunque tre punti in più dei Rossoneri. Ci aspettiamo che il Milan possa evitare la sconfitta, con una probabilità implicita di appena il 56,50%.

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Gol in entrambe le aree in una sfida aperta

Sei delle ultime otto partite del Bournemouth hanno visto tre o più gol. Il Milan, dal canto suo, ha segnato per primo in quattro delle ultime cinque gare, a conferma della tendenza a prendere in mano il gioco fin dalle prime battute.

Il terreno di gioco stretto del Vitality Stadium renderà la sfida di giovedì sera intensa e a ritmo alto, con azioni da un'area all'altra. Il Milan ha totalizzato 68 tocchi nell'area avversaria nelle prime due gare, il quarto dato più alto della fase campionato di Europa League.

Tuttavia, anche le Cherries si sono create diverse occasioni. Il Bournemouth è quarto per numero di grandi occasioni fallite (5). Tutto questo suggerisce che i gol possano arrivare a entrambe le estremità del campo. Il mercato Entrambe le squadre a segno e Over 2.5 può concretizzarsi, con una probabilità implicita del 50%. Potrebbe essere la scommessa di maggior valore tra i nostri pronostici Bournemouth - AC Milan.

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Il momento d'oro di Rabiot può lasciare il segno

Adrien Rabiot ha iniziato la stagione in maniera impressionante con l'AC Milan. Ha già messo a segno sette contributi offensivi in Serie A, con quattro gol e tre assist. In Europa ha anche fornito l'assist per uno dei quattro gol rossoneri.

Rabiot ha creato due grandi occasioni per la propria squadra nelle prime due gare della fase campionato di Europa League. Un dato eguagliato solo da Omari Hutchinson nello stesso periodo.

Gli expected assist (xA) di Rabiot si attestano a 0,8 ogni 90 minuti finora. Unita alla sua improvvisa vena realizzativa in Serie A, è facile capire perché il francese abbia valore come scommessa su gol o assist giovedì sera. Il mercato gli attribuisce solo il 30,77% di probabilità di riuscirci, ma la sua forma suggerisce il contrario.