Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici per questo scontro cruciale di Bundesliga. La squadra di casa attraversa un momento difficile, e il Dortmund può approfittarne.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund 1-2

Pronostico marcatore: Borussia Monchengladbach - Joe Scally; Borussia Dortmund - Felix Nmecha, Maximilian Beier

La lotta per la salvezza va avanti da tempo per il Monchengladbach, che riprende il proprio cammino in campionato all'ultimo posto della classifica di Bundesliga. Nelle precedenti cinque stagioni la squadra ha sempre chiuso al decimo posto o peggio, con il dodicesimo posto come risultato dello scorso anno. I pessimi risultati in campionato hanno portato il club a separarsi dall'allenatore Eugen Polanski.

Alexander Blessin è stato chiamato per interrompere la crisi, ma nelle sue sei partite alla guida ha collezionato tre sconfitte e appena due vittorie. I Foals, però, la scorsa settimana hanno battuto lo Standard Liegi. Blessin spera che la squadra possa trarre fiducia da quel risultato, in vista della sfida casalinga contro la seconda forza del campionato.

Il Dortmund è a pari punti con il Bayern e sembra già rappresentare la minaccia più concreta per i bavaresi in Bundesliga. Gli ospiti non possono permettersi di perdere punti se vogliono restare a contatto con la capolista. Il BVB è rimasto imbattuto in campionato finora, un dato di rilievo considerando che ha già disputato nove partite.

Lo Schwarzgelben aveva lo stesso bilancio dopo nove giornate nella stagione 2023/24. Fu la stagione in cui il Bayer Leverkusen interruppe il dominio del Bayern in campionato, vincendo il titolo senza perdere una partita. Il BVB chiuse quell'annata al quinto posto, ma gli uomini di Niko Kovac saranno determinati a mantenere viva la propria corsa al titolo anche stavolta.

Probabili formazioni Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund

Borussia Monchengladbach : Batz, Diks, Sander, Chiarodia, Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich, Hack, Mohya, Machino

: Batz, Diks, Sander, Chiarodia, Scally, Uno, Neuhaus, Ullrich, Hack, Mohya, Machino Borussia Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Nmecha, Karetsas, Chukwumeka, Silva

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Il Monchengladbach fatica a contenere gli avversari

La posizione del Monchengladbach, ultimo in classifica di Bundesliga, lo rende una squadra interessante da considerare nei mercati dei gol. La squadra di casa ha segnato 12 gol in nove partite, sette dei quali arrivati tra le mura amiche (58%). I Foals, tuttavia, hanno subito 25 gol nella competizione, il dato peggiore dell'intera categoria.

I padroni di casa hanno subito 10 gol in quattro partite al Borussia-Park, una media di 2,5 a incontro. Curiosamente, tutte le loro partite casalinghe in campionato hanno prodotto una media di 4,25 gol a partita. In più, in tre delle quattro gare disputate in questo stadio entrambe le squadre hanno trovato il gol.

Il Dortmund è reduce da una striscia in cui ha segnato almeno una volta nelle ultime tre uscite di campionato. Le ultime due partite hanno prodotto più di due reti complessive, così come sei dei precedenti nove scontri diretti. In sei dei precedenti otto confronti entrambe le squadre sono andate a segno, mentre in cinque di questi si è superata la soglia delle due reti.

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Il BVB si accende dopo l'intervallo

Uno dei punti di forza del Dortmund in questa stagione è la capacità di reagire quando va sotto nel punteggio, oltre alla tendenza a trovare il gol nei minuti finali. La squadra è andata in svantaggio in tre occasioni ed è sempre riuscita a riagganciare il pareggio. Tuttavia, la squadra di Kovac è stata meno produttiva in attacco lontano dal proprio stadio.

Ha segnato appena sei gol in quattro trasferte, con una media di 1,5 gol a partita. Un contrasto netto rispetto ai due gol di media nelle gare interne. Inoltre, il BVB non ha ancora segnato un gol nel primo tempo in trasferta in questa stagione: tutti i sei gol lontano da casa sono arrivati nella ripresa.

A prescindere dal campo, l'81% dei gol del Dortmund è arrivato nella seconda frazione, con sette dei 13 gol segnati nel secondo tempo arrivati dopo il 75° minuto. Gli uomini di Kovac non sono mai stati in vantaggio all'intervallo in nessuna delle quattro trasferte disputate finora. Per questo motivo, ci aspettiamo che la squadra possa dominare nella ripresa.

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Nmecha pronto per la sfida del gol

Il miglior marcatore del Dortmund in Bundesliga in questa stagione è Felix Nmecha. Ha segnato quattro gol in campionato, uno in più rispetto a Serhou Guirassy. Con quest'ultimo alle prese con un infortunio, l'onere realizzativo potrebbe ricadere proprio su Nmecha.

Il ventiseienne è rimasto in panchina, non utilizzato, con la Germania nel 5-0 rifilato ai Paesi Bassi lunedì sera. Prima della sosta per le nazionali, però, aveva lasciato un'ottima impressione, segnando una doppietta contro l'Elversberg. Entrambe le reti sono arrivate nella ripresa. Nmecha ha chiuso quella partita con il maggior numero di tiri (6) e il maggior numero di tocchi nell'area avversaria, otto.

L'unico gol realizzato contro questo avversario risale alla stagione 2024/25. Tuttavia, al momento sembra essere in forma. Dopo essere rimasto inutilizzato con la nazionale, scalpiterà per scendere in campo. Il mercato del marcatore in qualsiasi momento su di lui può quindi rappresentare un'opzione interessante per sabato.