Il nostro esperto di scommesse si aspetta che Patrik Schick vada a segno in una sfida altrimenti avara di gol tra due delle squadre di punta della Germania.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1-1

Pronostico marcatore: Borussia Dortmund - Felix Nmecha; Bayer Leverkusen - Patrik Schick

Con il Bayern Monaco alle prese con infortuni e un rendimento sottotono, il Borussia Dortmund può puntare a competere per il titolo. Al momento guida la Bundesliga, con sette vittorie in 10 partite di campionato in questa stagione. La squadra di Niko Kovac ha vinto 1-0 in trasferta contro il Borussia M'gladbach lo scorso weekend.

Il Dortmund ha poi raccolto un pareggio di prestigio per 1-1 in trasferta contro l'Arsenal in Champions League. Nel frattempo, il Bayer Leverkusen ha vinto 2-0 in Europa League contro la Dinamo Zagabria giovedì.

Gli ospiti hanno iniziato nel complesso in modo positivo l'era di Carles Martinez Novell. Nelle ultime due uscite in campionato hanno anche avuto la meglio su Colonia e Paderborn.

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Karetsas, Nmecha, Beier, Guirassy

Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Garcia, Tella, Maza, Moreira, Schick

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Primo tempo avaro di gol

Pur trovandosi in vetta alla classifica, quella del Borussia Dortmund è stata una stagione leggermente più prudente. La squadra di Kovac è solo l'ottava miglior attacco a pari merito della Bundesliga, con una media di 1,7 gol a partita. Sorprendentemente, è solo tredicesima per xG totale, con 15,4.

La stabilità difensiva è stata il motore della corsa al titolo finora. Il Dortmund è stato particolarmente solido nella propria metà campo nei primi 45 minuti, subendo appena due gol prima dell'intervallo in campionato.

Solo il 21% di tutti i gol segnati nelle partite di Bundesliga del BVB in questa stagione sono arrivati nei primi 45 minuti. Nel frattempo, il 60% delle partite in trasferta del Bayer Leverkusen in campionato ha prodotto al massimo un gol prima dell'intervallo. Puntare su questo scenario anche in questa occasione offre valore, con una probabilità implicita del 59%.

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Schick la principale minaccia offensiva

Solo due giocatori che potrebbero scendere in campo in questa partita hanno segnato più di tre gol nella Bundesliga 2026/27. Felix Nmecha ne ha realizzati cinque per i padroni di casa. Tuttavia, Schick del Bayer Leverkusen è largamente in testa, con nove gol in 10 presenze.

Niclas Fullkrug del Werder Brema è l'unico attaccante del campionato capace di superare questo bottino. L'attaccante ceco ha fatto registrare una media di 3,9 tiri a partita, il dato più alto del campionato per un giocatore che non gioca nel Bayern Monaco. Il suo xG di 6,93 è superato solo da Harry Kane.

Con una percentuale di conversione dei tiri del 23%, Schick dovrebbe aver bisogno di poche occasioni per andare a segno in questa gara. Giovedì ha giocato solo 62 minuti in Croazia e sembra aver tratto beneficio dal suo recente ritiro dalla nazionale. Puntare sull'attaccante ospite per il gol in qualsiasi momento della partita può rivelarsi una scelta sensata, trattandosi di una quota superiore al 2.00.

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Il Leverkusen può confermare il suo ottimo score al Westfalenstadion

I dati sottostanti suggeriscono che c'è relativamente poco a dividere queste due squadre. Il totale di 16,7 xPTS (punti attesi) del Bayer Leverkusen è solo di poco inferiore ai 17,0 del Borussia Dortmund. Gli ospiti hanno mostrato una maggiore pericolosità offensiva, con 24 gol da 22,1 xG in Bundesliga in questa stagione.

Anche i precedenti recenti di questa sfida suggeriscono che gli ospiti abbiano buone possibilità di ottenere un risultato positivo. Ciascuno degli ultimi cinque precedenti tra queste due squadre è stato vinto dalla squadra in trasferta.

Il Leverkusen ha fatto visita al Westfalenstadion in tre occasioni dall'inizio del 2025, vincendo sempre. Ha perso solo una volta nelle ultime sei trasferte contro i propri rivali regionali. Puntare sulla squadra ospite per non perdere offre quindi valore, con una probabilità implicita del 57%.