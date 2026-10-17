Pronostici Bologna - Inter: due squadre in cerca di riscatto

I nostri esperti si aspettano in casa del Bologna un risultato utile per l'Inter e due o tre marcature complessive.

Migliori pronostici di Bologna - Inter

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a quota 2.08 su ( --> MultiGoal Finale) Doppia chance X2 + 2-3 gol a quota 2.40 su Lottomatica ( --> DC + Multigol)

Al Dall'Ara, i nostri esperti prevedono al massimo un punto per il Bologna contro l'Inter in una sfida con due o tre reti.

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Probabili formazioni di Bologna - Inter

Bologna: Skorupski, Casale, Heggem, Theate, Zortea, Moro, Ferguson, Miranda, Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi

Inter: J. Martinez, Bisseck, Pavard, Bastoni, Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco, Lautaro, Thuram

Migliori siti scommesse per Bologna - Inter

Il confronto in Serie A tra Bologna e Inter offre interessanti spunti di analisi per gli appassionati di pronostici. Per chi intende valutare le opzioni dei diversi operatore con licenza ADM attivi in Italia, la redazione di Goal ha messo a confronto le iniziative di benvenuto di tre piattaforme legali. Ricordiamo che il gioco è riservato ai maggiorenni. Di seguito i dettagli delle offerte attuali disponibili tramite i nostri link dedicati:

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Come arrivano i rossoblù e i nerazzurri al match

L'Inter giunge a Bologna dopo il 3-4 contro il Bruges e ferma a zero punti in Champions prima della sfida contro lo Shakhtar di mercoledì. Diametralmente opposto è il rendimento in Serie A, con i nerazzurri appaiati in vetta alla Lazio con cinque successi in sei giornate. Dopo aver raccolto il 2-2 in casa della Roma prima della sosta, gli uomini di Cristian Chivu erano ripartiti sabato dal 3-0 contro il Parma.

Domenica il Bologna con il 2-1 sul campo di un Lecce alla quarta sconfitta ha trovato il primo successo in questo campionato. Nella prima uscita sotto la guida di Raffaele Palladino, subentrato a Domenico Tedesco dopo lo 0-1 di Napoli, era arrivato l'1-1 contro il Torino. Un pari, quello contro i granata, che al Dall'Ara era stato preceduto dallo 0-1 contro la Lazio e dal 2-2 contro il Sassuolo.

Bologna e Inter sigleranno più di due reti complessive?

Con il 3-0 a San Siro contro il Parma di sabato, per la quinta volta in sei giornate una sfida dell'Inter ha visto almeno tre gol. In tutto ciò, l'1-0 a Cagliari di fine agosto era arrivato a cavallo tra il 4-1 contro il Monza e il 3-2 contro il Napoli. Poi, i nerazzurri avevano raccolto il 5-3 contro l'Udinese e il 2-2 nel big match contro la Roma.

Il Bologna, dopo lo 0-1 contro la Lazio, davanti al proprio pubblico ha registrato il 2-2 contro il Sassuolo e l'1-1 contro il Torino. Ma è altrettanto vero che i biancocelesti e i granata, con sette e undici reti, sono lontani dalle 18 siglate dall'Inter. Poi, domenica i rossoblù si sono imposti per 2-1 a Lecce.

Per questi motivi, il segno Over 2.5 è realistico in vista della sfida fra Bologna e Inter.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.55 su Goldbet

Al Dall'Ara vedremo due o tre marcature?

Dei 18 gol segnati dall'Inter finora nella Serie A 2026/27, la metà è arrivata nel 4-1 contro il Monza e nel 5-3 contro l'Udinese. Ed è vero che i nerazzurri, capaci di farne tre contro il Napoli e domenica contro il Parma, vogliono archiviare soprattutto la sconfitta contro il Bruges. Ma è altrettanto lecito pensare che in vista della gara contro lo Shakhtar abbasseranno un po' il ritmo.

Il Bologna, dopo il 2-2 contro il Sassuolo del 6 settembre, nel 2-1 a Lecce ha raggiunto quota due gol per la seconda volta in quattro giornate. E nella finora ultima uscita al Dall'Ara aveva registrato l'1-1 contro il Torino. Contro le squadre della prima metà della classifica, però, ha incassato gli 0-1 contro la Lazio, l'Atalanta e – nell'ultima gara con Tedesco – a Napoli.

Ma tutto sommato, il segno Multigol 2-3 è da tenere d'occhio nell'incontro al Dall'Ara.

Scommessa 2: Multigol 2-3 a quota 2.08 su William Hill ( --> MultiGoal Finale)

A Bologna l'Inter rimarrà imbattuta in Serie A?

Nelle sue finora sei gare nella Serie A 2026/27 l'Inter ha lasciato punti per strada solo nel 2-2 contro una Roma terza in classifica. Un risultato che aveva interrotto la striscia di successi a San Siro contro il Monza (4-1), il Napoli (3-2) e l'Udinese (5-3), oltreché a Cagliari (1-0). Il 3-4 contro il Bruges di martedì era stato preceduto dal 3-0 contro il Parma di sabato.

Il Bologna, prima dell'avvicendamento di Domenico Tedesco con Raffaele Palladino, aveva perso tre volte nelle prime giornate. Fra gli 0-1 contro la Lazio, l'Atalanta e il Napoli, l'unico punto era arrivato con il 2-2 contro il Sassuolo. A ridosso della sosta i rossoblù hanno poi raccolto quattro punti in due giornate con l'1-1 contro il Torino e il 2-1 a Lecce.

Nonostante ciò, in vista della partita fra Bologna e Inter la combo Doppia chance X2 + 2-3 gol è realistica.