Il nostro esperto di scommesse condivide il suo pronostico per questo avvincente scontro di Bundesliga. Il Bayern dovrebbe riscattarsi dalla delusione infrasettimanale con una vittoria netta.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Bayern Monaco - RB Lipsia 3-1

Bayern Monaco - RB Lipsia 3-1 Pronostico marcatore: Bayern Monaco - Harry Kane, Michael Olise, Ismael Saibari; RB Lipsia - Christopher Nkunku

Il Bayern ha vissuto un rientro sottotono in campionato dopo la lunga sosta per le nazionali. I campioni di Germania hanno lasciato punti per strada contro l'Augsburg, dovendo rimontare due volte per strappare un pareggio. Il pareggio non ha comunque compromesso le ambizioni di titolo dei bavaresi, dato che anche il Borussia Dortmund, capolista la settimana scorsa, ha steccato pareggiando a sua volta.

Alla vigilia di questa giornata, i bavaresi occupano il terzo posto in Bundesliga, a due punti da Dortmund e Friburgo. Gli uomini di Vincent Kompany erano attesi al riscatto contro il Viking FK nell'impegno infrasettimanale di Champions League. Invece, si sono ritrovati sotto 2-0 contro i norvegesi all'intervallo.

Nonostante la rimonta fino al vantaggio, il Bayern ha subito il gol del pareggio al 90', agguantando l'ennesimo pareggio consecutivo. Kompany sarà rimasto deluso dalla prestazione della sua squadra, motivo per cui il Bayern è atteso a una reazione positiva nella sfida casalinga contro il RB Lipsia.

Il RB Lipsia vive invece un momento di ottima forma. Gli uomini di Martin Demichelis sono tornati dalla sosta rigenerati e carichi. Il Lipsia ha ripreso il campionato con un roboante 6-0 rifilato all'Eintracht Francoforte.

È seguita una prestazione solida in Champions League, con l'1-0 casalingo contro il PSV Eindhoven. Attualmente quinti in classifica e a due punti dai padroni di casa di sabato, i sassoni hanno ogni incentivo per creare ulteriori problemi a Kompany.

Probabili formazioni Bayern Monaco - RB Lipsia

Bayern Monaco : Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Diaz, Kane

: Urbig, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Saibari, Diaz, Kane RB Lipsia: Vandervoordt, Baku, Orben, Lukeba, Raum, Banzuzi, El Aynaoui, Gruda, Nkunku, Nusa, Cardoso

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Il grande match di Bundesliga tra Bayern Monaco e Lipsia mette di fronte due delle realtà più competitive del calcio tedesco, offrendo diversi spunti per chi vuole analizzare le quote della gara. Per orientarsi tra gli operatori legali dotati di licenza ADM in Italia, abbiamo messo a confronto le promozioni d'ingresso di tre bookmaker, attivabili tramite i link partner di Goal. Ricordiamo che il gioco d'azzardo è riservato esclusivamente ai maggiorenni. Di seguito la comparazione delle iniziative di benvenuto per la sfida Bayern Monaco - Lipsia:

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Il Bayern pronto alla rimonta

Dopo due pareggi consecutivi, il Bayern vorrà a tutti i costi tornare alla vittoria in questo weekend. Un successo non solo manterrebbe i bavaresi in scia alle prime due, ma scaverebbe anche un solco rispetto agli ospiti. Gli uomini di Kompany arrivano a questo appuntamento imbattuti nelle nove gare competitive disputate in questa stagione. La loro striscia di imbattibilità si estende a 14 partite considerando tutte le competizioni.

Il Lipsia, invece, ha perso due delle ultime cinque gare di campionato, con entrambe le sconfitte arrivate in trasferta. Die Roten Bullen devono ancora conquistare un punto lontano da casa, e non sembrano esserci molte speranze che ciò accada proprio all'Allianz Arena. Le ultime quattro trasferte su questo campo contro questo avversario si sono tutte concluse con una sconfitta.

Il Bayern è imbattuto nei sette precedenti più recenti consecutivi, con cinque vittorie in questo filotto. Con tre delle ultime quattro partite dei padroni di casa che hanno visto segnare entrambe le squadre, c'è speranza che il Lipsia possa trovare soddisfazioni in questa giornata. Nove degli ultimi 10 precedenti in Bundesliga hanno visto entrambe le squadre andare a segno, un'altra possibilità concreta per questo weekend.

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Olise pronto a lasciare il segno contro il Lipsia

Sebbene Michael Olise non abbia segnato nelle ultime due presenze con il Bayern, resta in buona forma. Nonostante l'espulsione rimediata infrasettimanale, ha comunque totalizzato tre tiri, quattro passaggi chiave e creato una grande occasione. Il francese vorrà rifarsi davanti al proprio pubblico.

Nel 2-2 della scorsa settimana contro l'Augsburg, il francese ha registrato cinque tiri, tre dei quali nello specchio della porta. Dato ancora più impressionante, quattro di quei tiri sono arrivati dal di fuori dell'area. Ha inoltre totalizzato nove tocchi nell'area avversaria, cinque passaggi chiave e 20 progressioni palla al piede.

Numeri che raccontano di un calciatore in grande fiducia. Olise ha segnato nove gol nelle sue ultime nove presenze tra club e nazionale. Nella corrispondente sfida della scorsa stagione, Kane realizzò una tripletta mentre Olise siglò una doppietta, aprendo le marcature.

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Dominio casalingo totale

Il Bayern è stato dominante in casa in questa stagione, vincendo tutte e tre le gare competitive disputate all'Allianz Arena con un punteggio aggregato di 17-1. I bavaresi hanno inoltre controllato dall'inizio alla fine entrambe le partite casalinghe di campionato.

Le uniche due gare di campionato disputate all'Allianz Arena quest'anno hanno visto i padroni di casa vincere sia all'intervallo che al triplice fischio. Il Bayern è stato in vantaggio all'intervallo nel 60% delle proprie partite di campionato in questa stagione. Inoltre, non ha ancora subito gol in casa nel primo tempo, un argomento in più a favore della vittoria del primo tempo.

Il Lipsia ha faticato a mantenere prestazioni costanti lontano da casa, perdendo il 40% delle proprie partite già all'intervallo. Ancora più significativo, è stato in svantaggio sia all'intervallo che al triplice fischio in ogni trasferta disputata in questa stagione. La stessa sorte gli è toccata all'Allianz Arena lo scorso anno, un ulteriore elemento a sostegno dell'ipotesi che il Bayern possa andare al riposo in vantaggio e chiudere la pratica con la vittoria.