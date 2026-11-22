Il nostro esperto di scommesse si aspetta un'altra vittoria in campionato per il Barcellona, con Fermin Lopez tra i marcatori.

Migliori scommesse per Barcellona - Villarreal

Raphinha primo marcatore a quota 3.60 su Lottomatica

a quota 3.60 su Fermin Lopez marcatore a quota 2.10 su William Hill

a quota 2.10 su Under 4.5 a quota 1.75 su Stake

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Barcellona - Villarreal 3-1

Pronostico marcatore: Barcellona - Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez; Villarreal - Pape Gueye

Il Barcellona ha conquistato un'importante vittoria esterna per 2-1 contro i rivali per il titolo dell'Atletico Madrid prima della sosta per le nazionali. Una doppietta di Fermin ha affondato la squadra di Diego Simeone, con i catalani che hanno così ottenuto il terzo successo consecutivo in tutte le competizioni.

È stata una campagna domestica quasi impeccabile per la squadra di Hansi Flick. L'unica sconfitta in campionato è arrivata nel Clasico del 25 ottobre.

Il quadro è molto più altalenante per il Villarreal, che ha faticato a trovare continuità sotto la nuova guida di Inigo Perez. Il Sottomarino Giallo ha vinto solamente quattro delle sue 12 partite di campionato, perdendone cinque. Nell'ultimo turno è comunque riuscito a battere il Getafe per 2-0, grazie alle reti tardive di Tajon Buchanan e Carlos Romero.

Probabili formazioni Barcellona - Villarreal

Barcellona: J. Garcia, E. Garcia, Christensen, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

Villarreal: Gulacsi, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Macia, Gueye, Comesana, Pépé, Mikautadze, Moleiro

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Barcellona e Villarreal si affrontano in una gara di Liga che promette equilibrio tattico e spunti interessanti per chi segue il campionato spagnolo. Per l'evento abbiamo selezionato tre bookmaker legali in Italia e le loro offerte di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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Raphinha fresco pronto a sbloccare il match

Questa sfida si gioca di domenica all'ora di pranzo dopo la sosta per le nazionali. Un giocatore che dovrebbe essere relativamente fresco è Raphinha, che ha giocato solamente 71 minuti con il Brasile contro il Giappone. È stato espulso dopo essere stato sostituito ed è stato quindi squalificato per la successiva amichevole della sua nazionale contro Singapore.

La riuscita trasformazione di Raphinha da esterno a punta è stata fondamentale per il brillante avvio di stagione del Barcellona. L'ex Leeds ha segnato 19 reti in appena 14 presenze con il club. È il capocannoniere della Liga e sta segnando in media un gol ogni 54 minuti nel massimo campionato spagnolo.

Con tre gol nei primi 15 minuti tra campionato e Champions League, Raphinha parte spesso forte. Il 53% dei suoi gol in Liga sono arrivati prima dell'intervallo. È l'opzione di riferimento per il primo marcatore, con una probabilità implicita di circa il 28 %.

Scommessa 1: Raphinha primo marcatore a quota 3.60 su Lottomatica

Fermin pronto a dare seguito alla doppietta di Madrid

Con Dani Olmo ancora in fase di recupero dopo lo stop forzato, il posto di Fermin in questa squadra del Barcellona è praticamente inattaccabile. Sarebbe difficile da escludere dopo quella doppietta all'Estadio Metropolitano di due settimane fa.

Il 23enne sta avendo un impatto costante nell'ultimo terzo di campo. Ha segnato o fornito un assist in sei delle sue ultime sette presenze con il Barça. L'internazionale spagnolo sta segnando in media un gol ogni 111 minuti in questa Liga.

Con sette reti all'attivo, Fermin è il centrocampista più prolifico del campionato. Ha una media di 2,1 tiri a partita ed è già a solamente un gol dal suo miglior bottino stagionale in campionato. L'andaluso come marcatore in qualsiasi momento della gara sembra offrire valore.

Scommessa 2: Fermin Lopez marcatore a quota 2.10 su William Hill

Villarreal a caccia di una sconfitta non pesante

Il Barcellona sta segnando con tale frequenza in questa stagione che le linee sui gol sono ormai fissate molto alte per praticamente tutte le sue partite. Tuttavia, ci sono ragioni per credere che questa non si trasformerà in un'altra goleada per i catalani.

Il record difensivo del Villarreal è stato penalizzato da errori del portiere. Guardando più a fondo, i dati sottostanti della squadra sono solidi. Il Sottomarino Giallo ha concesso solamente 12,9 xG in Liga, il terzo miglior dato del campionato.

Perez tende ad adattare il proprio stile offensivo abituale nelle sfide più complicate. Nella sua carriera da allenatore, il 91% dei suoi incroci con Real Madrid o Barcellona si sono conclusi con tre gol o meno complessivi.

Il Sottomarino Giallo è stato sconfitto solamente 1-0 al Santiago Bernabeu in questa stagione. Farà fatica a ottenere un risultato positivo al Camp Nou, e il mercato Under 4.5 appare interessante, con una probabilità implicita di circa il 57 %.