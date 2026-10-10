Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici per il derby bavarese. L'Augusta ha iniziato bene la stagione e può strappare punti al Bayern.

Migliori scommesse per Augusta - Bayern Monaco

Michael Olise marcatore a quota 1.87 su bet365

a quota 1.87 su Over 1.5 gol Augusta a quota 2.70 su Stake

a quota 2.70 su X2 a quota 3.25 su Lottomatica

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Augusta - Bayern Monaco 2-2

Pronostico marcatore: Augusta - Michael Gregoritsch, Robin Fellhauer; Bayern Monaco - Michael Olise, Harry Kane

Dopo le difficoltà nella prima parte della scorsa stagione, l'Augsburg ha cambiato guida tecnica. Si è rivelata la decisione giusta. Manuel Baum è tornato per il suo secondo mandato alla guida del club a inizio dicembre, portando la squadra al nono posto in Bundesliga. La squadra ha iniziato bene questa stagione ed entra in questa giornata al quarto posto in classifica.

Con una sola sconfitta in campionato finora, la squadra di Baum punterà a ritrovare la forma di inizio stagione quando ospiterà il Bayern sabato. L'Augsburg è a soli tre punti dai campioni di Germania e ha l'occasione di raggiungerli in classifica questo weekend.

Il Bayern Monaco ha vinto il double nazionale lo scorso anno, quindi ci si aspetta che difenda entrambi i trofei anche quest'anno. La squadra di Vincent Kompany ha subito una sorpresa alla seconda giornata, quando lo Schalke neopromosso l'ha bloccata sullo 0-0. Il Bayern Monaco ha due punti in meno rispetto allo stesso momento della scorsa stagione.

I bavaresi sono anche a due punti di distanza dagli storici rivali del Borussia Dortmund in classifica. Non possono permettersi di perdere punti mentre il Dortmund continua il suo percorso netto in Bundesliga quest'anno. Diversi giocatori del Bayern rientrano da un'impegnativa sosta per le nazionali, rendendo questa prima partita al rientro un test intrigante.

Probabili formazioni Augusta - Bayern Monaco

Augusta : Dahmen, Banks, Matsima, Brackelmann, Wolf, Massengo, Rieder, Behrens, Fellhauer, Komur, Gregoritsch

: Dahmen, Banks, Matsima, Brackelmann, Wolf, Massengo, Rieder, Behrens, Fellhauer, Komur, Gregoritsch Bayern Monaco: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Migliori siti scommesse per Augusta - Bayern Monaco

L'attesa sfida di Bundesliga alla WWK Arena tra Augusta e Bayern Monaco rappresenta un'ottima occasione per testare le proprie intuizioni sui pronostici. I bavaresi partono nettamente favoriti, ma i padroni di casa cercheranno di sfruttare il fattore campo per strappare punti preziosi. Per chi desidera scommettere su questo incontro, la redazione ha analizzato gli operatori legali in Italia e selezionato tre piattaforme in base alle loro offerte di benvenuto esclusive. Ricordando sempre che il gioco è vietato ai minori di 18 anni, ecco le migliori promozioni disponibili tramite i link partner di Goal:

Eurobet: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

QuiGioco: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Olise offre valore nel mercato marcatori

Il Bayern Monaco è stata la squadra più prolifica della Bundesliga la scorsa stagione, con 122 gol in 34 partite. Il suo ottimo attacco è guidato da Harry Kane, che ha segnato quattro gol con l'Inghilterra durante la sosta per le nazionali. Tuttavia, offre poco valore nel mercato del marcatore in qualunque momento, vista la sua caratura.

Michael Olise offre abbastanza valore da rendere conveniente la sua selezione come marcatore in qualunque momento contro l'Augsburg. Non è certo se Kompany deciderà di farlo riposare, soprattutto dopo che il ct della Francia Zinedine Zidane ha fatto ampio affidamento su di lui durante la sosta per le nazionali. L'esterno ha segnato quattro gol in quattro presenze nell'ultima sosta.

Olise ha segnato 11 gol nelle sue ultime 10 partite tra club e nazionale in tutte le competizioni. Ha realizzato una tripletta nella sua ultima uscita in Bundesliga, quindi vorrà continuare la sua striscia realizzativa. Per questo motivo il francese appare un'opzione solida per segnare in qualunque momento.

Scommessa 1: Michael Olise marcatore a quota 1.87 su bet365

L'Augsburg punta sulla propria efficienza offensiva

Sebbene il Bayern resti uno degli attacchi più prolifici del campionato, l'Augsburg non va sottovalutato sotto porta. L'Augsburg ha segnato 11 gol in campionato finora, dietro a Friburgo (12) e Bayern Monaco (14). Nel complesso, la squadra di Baum sta registrando una media di 2,75 gol ogni 90 minuti, cifra che scende a 2,5 in casa.

I padroni di casa hanno superato le aspettative dei dati sottostanti. Il loro xG stagionale è di appena 7,06. Questo suggerisce che siano stati fortunati in alcune occasioni e molto efficaci sotto porta. Baum spera che non sia solo fortuna e che la squadra possa mantenere questo ritmo realizzativo.

L'Augsburg ha segnato almeno due gol in ogni partita di Bundesliga disputata quest'anno, inclusa quella persa. Il suo tasso di conversione dei tiri, pari al 19,64%, è il migliore del campionato. I padroni di casa appaiono una scelta di valore per segnare due gol contro i campioni sabato, soprattutto considerando che ci sono riusciti in entrambi gli ultimi due precedenti.

Scommessa 2: Over 1.5 gol Augusta a quota 2.70 su Stake

Un'altra possibile sorpresa

L'Augsburg è stata l'unica squadra capace di battere il Bayern Monaco in Bundesliga la scorsa stagione. Si trattò di un'impresa ben più ardua di quella di questo weekend, dato che l'Augsburg ottenne quella vittoria all'Allianz Arena. I padroni di casa si sentiranno incoraggiati dal proprio pubblico.

I Fuggerstädter sono imbattuti nelle loro due partite casalinghe in campionato e punteranno a mantenere questo record sabato. La squadra di Baum dovrebbe essere più fresca degli avversari, avendo avuto meno giocatori convocati per le nazionali. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio nella sfida di sabato contro il Bayern.

L'Augsburg è stata l'ultima squadra a battere il Bayern in questo confronto diretto e ha ottenuto una vittoria casalinga anche nel 2022. Baum era già alla guida quando l'Augsburg trionfò a Monaco la scorsa stagione, un motivo in più per credere in un'altra sorpresa sabato.