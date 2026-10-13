Pronostici Atletico Madrid - Manchester United: i padroni di casa la sbloccano nel finale

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che la squadra di casa trionfi dopo un inizio equilibrato, con Alejandro Grimaldo tra i marcatori.

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Probabili formazioni Atletico Madrid - Manchester United

Atletico Madrid : Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Llorente, Cardoso, Simeone, Lee, Baena, Alvarez

: Oblak, Pubill, Romero, Hancko, Grimaldo, Llorente, Cardoso, Simeone, Lee, Baena, Alvarez Manchester United: Lammens, Dalot, Yoro, Martinez, Shaw, Tielemans, Baleba, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Migliori siti scommesse per Atletico Madrid - Manchester United

La supersfida di Champions League tra Atletico Madrid e Manchester United al Riyadh Air Metropolitano offre molteplici spunti per gli appassionati di pronostici. I Colchoneros ospitano i Red Devils in una gara che promette grande intensità e spettacolo. Per chi volesse valutare le quote di questo atteso incrocio europeo, abbiamo analizzato e messo a confronto tre bookmaker legali operanti in Italia, selezionati per le loro offerte di benvenuto dedicate ai nuovi clienti tramite i link partner di Goal. Ricordiamo che la partecipazione al gioco è riservata esclusivamente ai maggiorenni. Ecco le migliori promozioni disponibili secondo la nostra redazione per scommettere su questo evento:

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atletico Madrid - Manchester United 2-1

Pronostico marcatore: Atletico Madrid - Julian Alvarez, Alejandro Grimaldo; Manchester United - Matheus Cunha

L'Atletico Madrid arriva a questo appuntamento in un buon momento di forma, forte di quattro vittorie consecutive in Liga. Tra queste spicca il successo per 2-1 contro i rivali cittadini del Real Madrid, mentre sabato i colchoneros hanno battuto con lo stesso punteggio l'Alaves.

L'Atleti deve già guardarsi le spalle in Europa per assicurarsi un posto tra le prime otto. I madrileni sono stati sconfitti 2-1 dal Liverpool alla prima giornata, mentre lo United ha vinto agevolmente 4-0 in casa contro il Sabah.

Le cose sono andate male per Michael Carrick e la sua squadra da allora. I Red Devils non hanno vinto nessuna delle ultime cinque partite in campionato. Nel weekend sono stati frustrati da un Tottenham in dieci uomini, che ha strappato un pareggio in extremis a Old Trafford in Premier League.

Inizio equilibrato atteso al Metropolitano

I recenti precedenti tra queste due squadre hanno tendenzialmente offerto più spettacolo nella ripresa. Ognuna delle ultime quattro partite di Premier League del Manchester United si è chiusa a reti bianche al primo tempo. Cinque delle sei uscite in campionato di questa stagione sono state in parità all'intervallo.

Discorso simile per l'Atleti, che è andato al riposo in parità in cinque delle ultime sei gare disputate. Nelle ultime quattro partite, il 77% dei gol è arrivato nella ripresa.

Alla prima trasferta in Champions League dal 2023, lo United difficilmente si esporrà con rischi eccessivi nei primi minuti. I Red Devils potrebbero puntare sulle ripartenze affidandosi a giocatori come Marcus Rashford e Matheus Cunha.

Questo rende plausibile un altro primo tempo cauto tra le due squadre. Il mercato che vede il risultato in parità all'intervallo sembra offrire valore, con una probabilità implicita del 40%.

Scommessa 1: Primo Tempo - Pareggio a quota 2.50 su bet365

Grimaldo pronto a pungere da sinistra

È stato un avvio di stagione complicato per gli attaccanti dell'Atletico Madrid. Julian Alvarez non ha ancora segnato ed è stato contestato dai propri tifosi dopo i tentativi di lasciare il club in estate. Alexander Sorloth, nel frattempo, fa i conti con un infortunio e ha totalizzato appena 17 minuti in campo.

Di conseguenza, l'Atleti ha dovuto cercare altrove le reti. Alejandro Grimaldo si è fatto avanti, segnando tre volte nelle ultime quattro presenze. Un ruolino straordinario per qualsiasi terzino, ma Grimaldo ha sempre avuto fiuto per il gol. Il trentunenne ha messo a segno 12 reti tra Bundesliga e Champions League nella scorsa stagione.

Grimaldo sta facendo registrare una media di 1,9 tiri a partita in Liga quest'anno. È stato impiegato sia come terzino che come esterno a tutta fascia, ma spinge regolarmente in posizioni avanzate. Visto il suo ottimo momento di forma, lo spagnolo sembra offrire valore come scommessa marcatore in qualsiasi momento.

Scommessa 2: Alejandro Grimaldo marcatore a quota 5.50 su William Hill

Red Devils destinati a fermarsi nella capitale spagnola

Con innesti estivi come Grimaldo e Lee Kang-in ormai ambientati, l'Atleti ha trovato il proprio equilibrio nelle ultime settimane. Nella trasferta più impegnativa in campionato finora, contro il Real Madrid, gli uomini di Simeone hanno concesso appena 0,30 xG (expected goals), creandone 2,35.

I Rojiblancos possono trarre fiducia anche dal raggiungimento delle semifinali di Champions League nella scorsa stagione. In quella competizione hanno vantato un 63% di vittorie casalinghe e una media di 2,75 gol ogni 90 minuti all'Estadio Metropolitano. Un dato che dà la misura della sfida che attende il Manchester United a Madrid.

I Red Devils hanno beneficiato di un calendario molto favorevole alla prima giornata, ma hanno vinto solo un'altra partita ufficiale da allora. La squadra di Carrick ha raccolto appena due punti nelle prime tre trasferte di Premier League. Alla luce di ciò, l'Atleti merita di essere favorito: i colchoneros sembrano ben posizionati per centrare un'altra vittoria casalinga in Europa, con quote che implicano una probabilità del 53%.

Scommessa 3: Atletico Madrid vincente a quota 1.88 su Lottomatica

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.