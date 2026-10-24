Il Villa ha vinto le ultime tre sfide casalinghe di Premier League contro il Manchester City. I dati sottostanti, però, non suggeriscono che un quarto successo interno consecutivo sia probabile.

Migliori scommesse per Aston Villa - Manchester City

No Goal a quota 2.40 su bet365

a quota 2.40 su Man City -1 (Handicap a 3 vie) a quota 2.70 su Stake

a quota 2.70 su Rayan Cherki a segno o assist a quota 1.70 su Lottomatica

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

La nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

La nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Aston Villa - Manchester City 0-2

Pronostico marcatore: Manchester City - Cherki, Foden

La capolista Manchester City fa visita a Villa Park per una sfida del sabato in anticipo contro gli uomini di Unai Emery. L'obiettivo è conquistare un'ottava vittoria consecutiva in Premier League.

Il Villa è rimasto ben al di sotto delle aspettative in questa stagione. I campioni dell'Europa League 2025/26 sembrano essersi concentrati maggiormente sulla loro campagna di Champions League. Attualmente occupano la 12ª posizione, con otto punti nelle prime sette partite.

Segnare gol è stato un grosso problema per il Villa, che finora in questo 2026/27 viaggia a una media di appena un gol a partita. Attualmente 16° nella classifica xG della Premier League, ha generato solamente 8,5 xG contro i 15,1 del Manchester City. Aaron Wan-Bissaka (infortunio al bicipite femorale) resta ancora ai box, mentre c'è preoccupazione per il giovane talento Johan Manzambi, che dovrà sostenere un test fisico dell'ultimo minuto.

Mentre il Manchester City sta affrontando serie conseguenze fuori dal campo, il rendimento in campo resta di alto livello. Sette vittorie consecutive hanno portato la squadra di Enzo Maresca in vetta alla classifica.

Nonostante abbia fatto riposare diversi titolari per l'impegno infrasettimanale di Champions League contro l'AEK Atene, il City ha comunque vinto 5-1. Maresca sembra avere la rosa ben amalgamata, anche se gli infortuni cominciano a pesare. Antoine Semenyo (gamba) sarà assente questo weekend, mentre Mateo Kovacic, Matheus Nunes e Nico O'Reilly sosterranno dei test di idoneità prima della trasferta di Birmingham.

Probabili formazioni Aston Villa - Manchester City

Aston Villa: Suzuki, Maatsen, Cash, Lindelof, Mings, Gomes, Kamara, Mbaye, Alysson, Buendia, Jackson

Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O'Reilly, Fernandez, Bouaddi, Cherki, Foden, Doku, Haaland

In vista del big match di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, è utile confrontare le opzioni a disposizione degli utenti per le scommesse sportive. Abbiamo analizzato diverse piattaforme sicure e legali in Italia, selezionando tre operatori in base alle rispettive offerte di benvenuto, accessibili tramite i link partner di Goal. Ricordiamo sempre che l'iscrizione ai siti di gioco è consentita solo ed esclusivamente ai maggiorenni. Di seguito un rapido confronto delle iniziative disponibili per puntare sul campionato inglese:

I dati suggeriscono che il City potrebbe centrare un raro clean sheet

Il City non è riuscito a mantenere la porta inviolata negli ultimi 11 precedenti contro l'Aston Villa. Questo rende la scommessa su Entrambe le squadre a segno (No) una selezione potenzialmente inaspettata per la sfida di questo weekend.

I dati sottostanti relativi all'Aston Villa, tuttavia, sono tutt'altro che incoraggianti. Gli uomini di Emery occupano il 18° posto in campionato per grandi occasioni create (12). Sono inoltre ultimi in classifica per tiri in porta a partita (3,1). Il Villa è anche 15° nella graduatoria dei tocchi nell'area avversaria (144).

Con il City che quest'anno fa registrare una media del 64,3% di possesso palla, il Villa rischia di essere limitato a ancora meno occasioni da gol del solito. Il mercato Entrambe le squadre a segno (No) può concretizzarsi, con una probabilità implicita di appena il 41,67%.

Scommessa 1: Entrambe le squadre a segno: No a quota 2.40 su bet365

Il City può imporsi con almeno due gol di scarto

Due delle tre trasferte di Premier League giocate finora dal City si sono concluse con vittorie con tre gol di scarto. La squadra ha anche vinto 1-0 all'Old Trafford nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in dieci uomini.

Se, come previsto, il City riuscirà a soffocare il Villa limitandone il possesso palla e le occasioni da gol, i Citizens dovrebbero centrare un'altra vittoria convincente. Il City viaggia a una media di 2,67 gol segnati per trasferta in questo 2026/27.

Se la squadra di Maresca dovesse avvicinarsi nuovamente a questa media a Villa Park, ci sarebbero buone possibilità di una vittoria con almeno due gol di scarto. Questo esito può concretizzarsi a una probabilità implicita sorprendentemente bassa, pari al 37,04%.

Questa potrebbe rivelarsi la scommessa di valore dei nostri pronostici Aston Villa - Manchester City, soprattutto considerando come i dati sottostanti confermino l'ottimo avvio di stagione del City nel 2026/27. L'eventuale assenza per infortunio di Johan Manzambi rafforzerebbe ulteriormente questa tesi, dato che il giovane ha preso parte a quattro dei sette gol realizzati finora dal Villa.

Scommessa 2: Man City -1 (Handicap a 3 vie) a quota 2.70 su Stake

Cherki resta tra i migliori interpreti del City in Premier League

Rayan Cherki resta la scelta di valore per il City nel mercato 'To Score or Assist'. Il nazionale francese ha un rating in Premier League di 8,04 su 10 secondo FotMob, di poco inferiore a quello del miglior giocatore del City, Erling Haaland (8,08).

Cherki ha totalizzato sei gol o assist in altrettante presenze in questa Premier League. Ha giocato 395 minuti in campionato, il che equivale a un gol o assist ogni 66 minuti.

Il mercato che lo vede ancora protagonista, in rete o nell'assist, questo weekend può concretizzarsi a una probabilità implicita moderata del 58,82%. Con Antoine Semenyo fuori per diverse settimane, è Cherki a dover guidare la fase creativa del City.