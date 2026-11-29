Il nostro esperto di scommesse si aspetta che l'Arsenal abbia la meglio in questo scontro dopo un primo tempo equilibrato, con Declan Rice protagonista nella creazione di un gol.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal - Manchester City 2-1

Pronostico marcatore: Arsenal - Martin Odegaard, Kai Havertz; Manchester City - Erling Haaland

L'Arsenal non ha reso al meglio dalla sosta per le nazionali. I Gunners hanno potuto solo pareggiare 2-2 in casa del Newcastle lo scorso weekend. La squadra di Arteta ha inoltre lasciato punti per strada in Champions League contro il Borussia Dortmund martedì.

Nonostante questo, la squadra di Mikel Arteta resta la chiara favorita per la vittoria finale in Premier League. I Gunners hanno un vantaggio di sei punti su Brighton e Manchester City in vista dello scontro decisivo di domenica.

Il calo di forma del City è stato ancora più marcato. I Citizens hanno vinto solamente una delle ultime sette gare disputate in tutte le competizioni nei tempi regolamentari. La squadra di Enzo Maresca ha raccolto solo pareggi interni contro Fulham e Napoli nell'ultima settimana.

Probabili formazioni Arsenal - Manchester City

Arsenal : Kepa, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Eze, Havertz

: Kepa, Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes, Madueke, Odegaard, Eze, Havertz Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol, Fernandez, Anderson, Ndiaye, Cherki, Doku, Haaland

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Nessuna squadra avanti prima dell'intervallo

Con nessuna delle due squadre in condizioni brillanti, questa partita potrebbe non trasformarsi in un classico. Il primo tempo potrebbe risultare nervoso, con entrambe le formazioni che hanno faticato a ingranare in alcune occasioni questa stagione.

Solo il 35% dei gol dell'Arsenal in Premier League è arrivato prima dell'intervallo. Tre delle cinque gare casalinghe dei Gunners in campionato sono terminate in parità al riposo. L'Arsenal ha segnato una sola volta nel primo tempo in casa contro il Manchester City nelle ultime tre stagioni.

Anche gli ospiti sono partenze lente sotto la guida di Maresca. Solo il 32% dei loro gol complessivi in Premier League è arrivato nel primo tempo. Ben il 90% dei loro gol in trasferta in campionato è arrivato nella ripresa.

Alla luce di queste tendenze, potrebbero servire più di 45 minuti prima che emerga un chiaro andamento della gara. Il mercato del primo tempo in parità offre valore, con una probabilità implicita del 44%.

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Rice pronto a sbloccare la difesa del City

L'Arsenal non è stato particolarmente efficace sui calci piazzati quest'anno. I Gunners hanno segnato solo un gol da palla inattiva in Premier League. Tuttavia, la squadra porta un'evidente minaccia dal gioco aperto, con Declan Rice in un ruolo più creativo.

Rice ha già messo a segno cinque assist in questa stagione, più di qualsiasi altro giocatore del campionato. Solo Bruno Fernandes e Martin Odegaard hanno tentato più passaggi nell'ultimo terzo di campo rispetto all'inglese. La percentuale di precisione di Rice in quella zona del campo è la più alta tra i tre, con un impressionante 85%.

Al momento, quella del Manchester City è una difesa vulnerabile. La squadra di Maresca non tiene la porta inviolata da 10 gare in tutte le competizioni. Puntare su un nuovo assist di Rice a quote elevate può rivelarsi una scelta vincente.

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I Gunners pronti a blindare il primato in classifica

C'è stato un chiaro spostamento di equilibri da Manchester al nord di Londra negli ultimi anni. Questo non si è sempre tradotto in campo negli scontri diretti tra le due squadre. Tuttavia, i Gunners hanno conquistato sette punti nelle ultime tre sfide giocate nel nord di Londra.

Nonostante una settimana sottotono, l'Arsenal può comunque essere soddisfatto dell'andamento della stagione. I Gunners viaggiano a una media di 2,55 punti a partita in campionato, in crescita rispetto ai 2,24 della scorsa stagione.

I campioni in carica vantano inoltre la difesa più efficace del campionato. La squadra di Arteta ha incassato appena sette gol, il dato più basso della Premier League con 9,3 xG concessi.

Ognuna delle cinque gare casalinghe dell'Arsenal in Premier League si è conclusa con una vittoria. In tutte queste partite, inoltre, non sono stati segnati più di tre gol complessivi. Il mercato della vittoria dei Gunners in una gara con pochi gol può concretizzarsi.