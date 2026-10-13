I Gunners hanno mostrato grande carattere rimontando uno svantaggio per battere il Leeds sabato. Martedì affrontano un Lille che occupa il secondo posto in Ligue 1.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal - Lille 2-0

Pronostico marcatore: Arsenal - Saka, Gyökeres

L'Arsenal ospita il Lille all'Emirates martedì sera, nella seconda giornata della fase campionato di Champions League 2026/27.

L'Arsenal ha vinto la prima partita di Champions League della stagione per 1-0 in trasferta contro il Napoli, con Martin Ødegaard autore dell'unico gol dell'incontro. È seguita una vittoria per 2-1 sul Leeds sabato.

I Gunners hanno però dovuto faticare per portare a casa il risultato. Sono andati sotto a inizio ripresa e hanno trovato la rimonta solo grazie ai cambi tempestivi di Arteta. La squadra di Mikel Arteta ha ora vinto cinque delle ultime sei partite.

Dal punto di vista difensivo la situazione è più delicata nel breve termine. L'Arsenal ha subito sei gol nelle ultime tre partite. William Saliba e Christos Tzolis sono entrambi fuori per infortunio, mentre Piero Hincapié è uscito in barella nella vittoria contro il Leeds per un problema alla caviglia. Per fortuna Declan Rice, Ezri Konsa e Kai Havertz sono tutti rientrati dopo gli infortuni rimediati durante la sosta per le nazionali.

Il Lille ha perso 3-2 in casa contro il Real Betis nella prima gara di Champions League. Ethan Mbappé è stato espulso in quella partita ed è squalificato per la trasferta nel nord di Londra. In campionato il Lille è a un solo punto dalla capolista Monaco, quindi non va considerato in alcun modo una squadra materasso.

Probabili formazioni Arsenal - Lille

Arsenal: Raya, Calafiori, White, Konsa, Gabriel, Guimarães, Rice, Eze, Saka, Ødegaard, Gyökeres

Lille: Özer, Ngoy, Perraud, Ribeiro, Nianzou, Andre, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Perrin, Ueda

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Lo scontro europeo tra Arsenal e Lille promette spettacolo e spunti interessanti per gli amanti dei pronostici, mettendo di fronte l'intensità dei Gunners e l'organizzazione tattica della formazione francese. Per chi desidera analizzare le quote e piazzare una scommessa su questo match, abbiamo messo a confronto le promozioni di tre bookmaker con licenza AADM operanti in Italia, scelti per la competitività delle loro offerte riservate ai nuovi iscritti tramite i link partner di Goal. Ricordiamo che il gioco è riservato esclusivamente ai maggiorenni. Di seguito i dettagli delle iniziative di benvenuto selezionate per l'incontro:

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I Gunners pronti a ripetere il piano gara di Napoli

L'Arsenal ha mostrato la propria solidità difensiva a Napoli un mese fa, vincendo 1-0 e mantenendo la porta inviolata contro una squadra di valore. Sembra questo l'approccio che Mikel Arteta vuole adottare nelle prime giornate della fase campionato di Champions League, soprattutto mentre prova a difendere il titolo di Premier League.

William Saliba resta indisponibile, ma l'Arsenal ha trovato un'ottima soluzione per sopperire alla sua assenza. Gabriel ed Ezri Konsa dovrebbero essere confermati in coppia al centro della difesa, come già avvenuto contro il Leeds. Konsa aveva dovuto lasciare in anticipo il ritiro dell'Inghilterra per un infortunio, ma si è già ripreso.

Il Lille arriva invece indebolito in zone chiave del campo. I francesi hanno subito tre reti in casa contro il Betis e perdono Mbappé per squalifica, mentre Hamza Igamane è fuori a lungo termine per un infortunio al crociato. Il Lille ha segnato appena quattro gol nelle ultime tre partite in tutte le competizioni. Per questo ci sentiamo di valutare positivamente una vittoria interna con porta inviolata, con una probabilità implicita del 50%.

Scommessa 1: Arsenal vincente e GG No a quota 2.00 su bet365

Ødegaard di nuovo al centro della manovra offensiva dei Gunners

Martin Ødegaard è stato il protagonista a Napoli nella prima gara della fase campionato di Champions League dell'Arsenal. Ha segnato l'unico gol dell'incontro e ha tenuto saldamente le redini del centrocampo contro il Napoli. Il norvegese resta il fulcro di questo attacco, nonostante una scorsa stagione segnata dagli infortuni.

I numeri sottostanti suggeriscono che da Ødegaard ci si possa aspettare ancora di più. Al momento ha un xG più xA combinato di 3,3 in Premier League, ma finora solo due gol o assist all'attivo.

Quel divario è destinato a colmarsi nelle prossime settimane. Ødegaard ha a disposizione diversi compagni a cui servire palloni, tra cui Bukayo Saka, che da solo ha tirato sei volte nella vittoria contro il Napoli. Possiamo valutare positivamente un suo gol o assist con una probabilità del 53%. Puntare sul capitano dell'Arsenal per un contributo diretto al gol appare come la scelta di maggior valore tra i nostri pronostici Arsenal - Lille.

Scommessa 2: Martin Ødegaard marcatore o assist-man a quota 1.90 su Stake

Prestazione controllata per Gunners con le gambe pesanti

Entrambe le rose arrivano da un calendario fittissimo. Molti giocatori hanno affrontato quattro partite con le rispettive nazionali questo mese. Le gambe saranno pesanti all'Emirates martedì.

Di conseguenza, Arteta cercherà sicuramente di gestire con attenzione i propri uomini. A Napoli hanno vinto 1-0 senza bisogno di un diluvio di gol. Controllo piuttosto che caos sembra essere la filosofia di Arteta nelle competizioni europee.

Il Lille non è certo in cattiva forma: ha vinto due delle ultime tre partite in Ligue 1, tra cui una vittoria per 1-0 sul Le Havre. La recente fragilità difensiva dell'Arsenal contro Brighton e Leeds è proprio ciò su cui puntiamo l'attenzione. Possiamo valutare positivamente un massimo di due gol complessivi con una probabilità implicita del 42%, dato che il modello di gioco di Arteta in Champions League sostiene questa ipotesi.