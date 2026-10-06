Le due migliori difese della Premier League si affrontano sabato a pranzo, con appena sette gol subiti in totale tra Arsenal e Leeds in questa stagione.

Migliori scommesse per Arsenal - Leeds United

Under 2.5 a quota 2.10 su bet365

a quota 2.10 su Arsenal vincente (1° Tempo) a quota 1.75 su Stake

a quota 1.75 su Dominic Calvert-Lewin 2+ tiri in porta a quota 3.80 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal - Leeds United 2-0

Pronostico marcatore: Arsenal - Saka, Gyökeres

L'Arsenal ospita sabato a pranzo il Leeds, quinto in classifica. Entrambe le squadre tornano da tre settimane di pausa per gli impegni delle nazionali.

I Gunners hanno perso 3-0 in casa del Brighton nella quinta giornata di campionato. Sono secondi con 12 punti, a tre lunghezze dal Manchester City capolista. Il loro rendimento interno è stato solidissimo, con quattro vittorie consecutive all'Emirates.

La sconfitta di Brighton ha rappresentato un campanello d'allarme dopo un avvio di stagione 2026/27 altrimenti positivo. Arteta non tollererà altre prestazioni simili. I Gunners sono privi di William Saliba contro il Leeds. Nel frattempo, Christos Tzolis, Kai Havertz, Declan Rice, Cristhian Mosquera e Ben White saranno valutati prima della gara.

Il Leeds arriva a Londra imbattuto nelle prime cinque partite stagionali. Ha raccolto nove punti, avendo pareggiato tre dei cinque incontri disputati. L'ultima uscita prima della sosta è stata un netto 4-1 sul Newcastle.

Dominic Calvert-Lewin, principale terminale offensivo della squadra di Daniel Farke, ha siglato una doppietta contro i Magpies. Il suo stato di forma gli è valso la convocazione in Nazionale inglese. Ha tre gol in cinque presenze da titolare finora in questa stagione. Il Leeds sarà privo di Joe Rodon e Harry Wilson questo weekend per infortunio.

Probabili formazioni Arsenal - Leeds United

Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Konsa, Timber, Guimarães, Rice, Eze, Ødegaard, Saka, Gyökeres

Leeds United: Trafford, Muharemović, Elvedi, Justin, Gudmundsson, Tanaka, Ampadu, Stach, Bogle, Okafor, Calvert-Lewin

Arsenal e Leeds vantano solide difese

Entrambe le retroguardie sono state eccellenti in questa stagione. L'Arsenal ha subito solamente quattro gol in cinque partite. Il Leeds ne ha subiti appena tre, un dato difensivo ancora più solido.

Il rendimento difensivo dell'Arsenal è migliore di quanto suggeriscano i quattro gol incassati. Tre di quelle reti sono arrivate nella sconfitta di Brighton, mentre nelle altre quattro partite i Gunners hanno subito un solo gol.

Anche il Leeds ha dimostrato di saper tenere gli incontri bloccati. Il 60% delle sue partite in questa stagione si è concluso in parità. Le gare dell'Arsenal hanno fatto registrare una media di 2,4 gol, contro i 2,0 del Leeds. Nessuna delle due squadre è stata coinvolta in molte partite ad alto punteggio, un dato che rende interessante l'opzione Under 2.5 a quota 2.10.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 2.10 su bet365

Arsenal avanti al riposo

L'Arsenal ha dominato le fasi iniziali di questo confronto negli ultimi precedenti. I Gunners sono stati in vantaggio all'intervallo in ciascuna delle ultime sei sfide contro il Leeds e hanno segnato per primi negli ultimi otto incontri.

La sconfitta per 3-0 a Brighton è stata una battuta d'arresto rara per i Gunners, altrimenti straordinari all'Emirates. Hanno vinto le ultime quattro gare interne e dovrebbero essere nelle condizioni di imporre presto il proprio ritmo anche in questa occasione.

Il Leeds ha difeso bene in questa stagione, ma l'Arsenal ha la qualità per metterlo sotto pressione fin dalle prime battute. Il mercato attribuisce ai Gunners una probabilità implicita del 57,1% di essere in vantaggio all'intervallo, nonostante questo scenario si sia già verificato in ciascuna delle ultime sei sfide tra le due squadre.

Scommessa 2: Arsenal vincente (1° Tempo) a quota 1.75 su Stake

Calvert-Lewin può mettere alla prova la difesa dell'Arsenal

Dominic Calvert-Lewin si è rapidamente imposto come il principale pericolo offensivo del Leeds. Ha totalizzato sette tiri in porta in 421 minuti giocati, con una media di 1,50 ogni 90 minuti.

Il suo volume di conclusioni è in linea con il rendimento in zona gol. Ha segnato tre reti in cinque presenze da titolare e accumulato un xG di 3,12 (gol attesi). Si colloca inoltre nel 93° percentile per i duelli aerei, un dato che potrebbe pesare particolarmente contro un Arsenal privo di William Saliba.

I Gunners dovranno fare a meno di uno dei loro difensori più solidi proprio nella gara contro un attaccante che si è fatto valere sia sotto porta sia nel gioco aereo. I 1,50 tiri in porta per 90 minuti di Calvert-Lewin offrono un solido riscontro statistico a sostegno di questa scommessa.

Il mercato implica una probabilità del 26,3% che Calvert-Lewin registri almeno due tiri in porta. Il suo stato di forma, il volume di conclusioni e l'importanza per la manovra offensiva del Leeds rendono questa una delle opzioni più interessanti tra i nostri pronostici Arsenal - Leeds United.