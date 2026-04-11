Il Bournemouth fa visita al nord di Londra con l'obiettivo di difendere una striscia di dieci risultati utili consecutivi. Tuttavia, la capolista ha un disperato bisogno di conquistare i tre punti.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal 2-1 Bournemouth

Pronostico marcatore: Arsenal - Saka, Havertz; Bournemouth - Evanilson

L'Arsenal torna a concentrarsi sul campionato questo fine settimana contro il Bournemouth, con l'obiettivo di riprendere la marcia nella corsa al titolo di Premier League.

I Gunners arrivano da due sconfitte pesanti: la finale di EFL Cup contro il Manchester City e l'eliminazione ai quarti di finale di FA Cup per mano del Southampton. Contro i Saints, la squadra è apparsa affaticata, subendo l'intraprendenza del club di Championship. Tuttavia, grazie alla vittoria di martedì nell'andata dei quarti di UCL contro lo Sporting, l'obiettivo "Double" (Premier League e Champions League) resta ancora raggiungibile.

Mikel Arteta inizia a recuperare pedine importanti dall'infermeria, sebbene Bukayo Saka sia in forte dubbio e debba affrontare una corsa contro il tempo per essere pronto. In caso di forfait, Noni Madueke è il sostituto designato.

Il Bournemouth attraversa un periodo di forma eccellente, essendo reduce da dieci partite senza sconfitte in Premier League. Un traguardo non banale, considerando l'alto livello di competitività del campionato inglese.

I Cherries hanno pareggiato le ultime cinque sfide; l'ultima sconfitta risale proprio al match d'andata contro l'Arsenal (3-2) all'inizio di gennaio. L'undici di Andoni Iraola dovrà fare ancora a meno di Justin Kluivert (infortunio al ginocchio) e Lewis Cook (problema al bicipite femorale).

Probabili formazioni Arsenal - Bournemouth

Arsenal:Raya, Calafiori, Timber, Saliba, Mosquera, Rice, Zubimendi, Martinelli, Saka, Havertz, Gyokeres

Bournemouth:Petrovic, Jimenez, Truffert, Senesi, Hill, Scott, Christie, Rayan, Adli, Tavernier, Evanilson

Vittoria degli uomini di Arteta nella ripresa

L'Arsenal ha vinto quasi i tre quarti (73%) dei secondi tempi giocati in casa in questa stagione di Premier League. Al contrario, il Bournemouth ha ottenuto il successo nella ripresa solo nel 20% delle proprie trasferte nella campagna 25/26.

La quota proposta per la vittoria dei Gunners nel secondo tempo riflette una probabilità del 58.14%, il che suggerisce un valore potenziale vicino al 10%. Nonostante la solidità recente del Bournemouth, è lecito attendersi una partenza aggressiva degli ospiti, con la qualità della squadra di Arteta destinata però ad emergere dopo l'intervallo.

Il Bournemouth concede mediamente 2.07 gol a partita fuori casa, mentre l'Arsenal segna in media 2.33 gol nei match interni. Ci si aspetta che i padroni di casa vadano a segno almeno due volte.

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Gol da entrambe le parti nei primi 45 minuti

Il match promette scintille fin dai primi minuti. In media, l'Arsenal subisce il primo gol casalingo al 9° minuto, mentre realizza la prima rete interna intorno al 39°, dati che preannunciano un primo tempo movimentato.

Oltre la metà (53%) delle trasferte del Bournemouth ha visto due o più gol nel primo tempo. Considerando che i Gunners hanno subito gol in cinque delle ultime otto partite casalinghe, è probabile che entrambe le squadre riescano a sbloccarsi nella prima frazione di gioco.

Il Bournemouth ha segnato nel primo tempo nel 60% delle gare esterne finora disputate, contro il 47% di marcature registrate nella ripresa. È ipotizzabile che i Cherries chiudano il primo tempo in parità con la capolista, per poi subire il calo nel secondo tempo.

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Valore nella giocata sul gol di entrambi i team

Il segno GG si è verificato in quasi la metà (47%) delle partite casalinghe dell'Arsenal. La statistica sale drasticamente al 67% se si considerano le gare esterne del Bournemouth nel 2025/26.

Nelle ultime otto sfide all'Emirates Stadium in Premier League, entrambe le squadre hanno segnato nel 62.5% dei casi. Questo dato supporta la scelta del segno GG, offerto con una probabilità implicita di poco superiore al 54%.

Le assenze di difensori titolari come Gabriel e Timber hanno influenzato negativamente la solidità difensiva dell'Arsenal. Il Bournemouth, inoltre, è andato a segno in otto delle ultime dieci trasferte, dimostrando un'efficacia offensiva in netta crescita rispetto all'inizio della stagione.