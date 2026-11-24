Il nostro esperto di scommesse si aspetta contributi offensivi da Viktor Gyokeres ed Eberechi Eze in una solida vittoria dell'Arsenal.

Migliori scommesse per Arsenal - Borussia Dortmund

Arsenal vincente e Entrambe le squadre a segno - No a quota 2.30 su William Hill

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Arsenal - Borussia Dortmund 2-0

Pronostico marcatore: Arsenal - Eberechi Eze, Martin Odegaard

L'Arsenal ha perso punti in Premier League solo per la seconda volta in stagione sabato scorso. I Gunners non sono stati al meglio nel 2-2 contro il Newcastle al St James' Park, ma mantengono comunque un vantaggio di sei punti in vetta alla classifica.

La squadra di Mikel Arteta sta facendo bene anche in Europa, con 10 punti nelle prime quattro gare di Champions League. Un piazzamento tra le prime otto resta l'obiettivo chiaro. Il Borussia Dortmund insegue lo stesso traguardo, avendo vinto tre delle sue quattro gare europee finora.

La squadra di Niko Kovac è inoltre al comando del proprio campionato. Felix Nmecha ha segnato nell'1-0 esterno del BVB contro il Borussia Monchengladbach nel weekend. I gialloneri restano imbattuti in Bundesliga quest'anno.

Probabili formazioni Arsenal - Borussia Dortmund

Arsenal : Kepa, White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Odegaard, Eze, Gyokeres

: Kepa, White, Konsa, Gabriel, Hincapie, Lewis-Skelly, Rice, Madueke, Odegaard, Eze, Gyokeres Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Bellingham, Beier, Silva

Migliori siti scommesse per Arsenal - Borussia Dortmund

Arsenal e Borussia Dortmund si affrontano in una serata di Champions League che offre molti spunti agli appassionati di pronostici. Per l'occasione abbiamo messo a confronto tre bookmaker legali in Italia e le rispettive promo di benvenuto, ricordando che la registrazione è riservata ai maggiorenni.

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Difesa dei Gunners ancora solida

L'Arsenal continua a smentire la tendenza generale in un'epoca in cui la Champions League produce tantissimi gol. Mentre le altre grandi d'Europa segnano e subiscono con facilità, i Gunners possono contare su una difesa solidissima.

La squadra di Mikel Arteta ha subito appena tre gol in questa edizione della competizione, il miglior dato del torneo. I Gunners guidano anche la classifica di Premier League per gol subiti, con una media di appena 0,64 a partita quest'anno. Hanno concesso solamente 7,6 xG in campionato, un dato nettamente migliore di qualsiasi altra squadra.

Il Borussia Dortmund deve fare i conti con un dubbio legato a Serhou Guirassy in vista di questa sfida. Il trentenne ha realizzato quattro dei sette gol della sua squadra in Champions League quest'anno. Tuttavia, ha totalizzato appena 34 minuti in campo tra tutte le competizioni nel mese di novembre.

Con gli ospiti che rischiano di dover fare a meno della loro principale minaccia offensiva, la retroguardia dell'Arsenal si preannuncia difficile da superare. Il segno dei padroni di casa vincenti e porta inviolata sembra offrire valore, con una probabilità implicita del 44%.

Scommessa 1: Arsenal vincente e Entrambe le squadre a segno - No a quota 2.30 su William Hill

Eze trascinatore verso la vittoria dei padroni di casa

L'Arsenal avrà bisogno di contributi offensivi da tutto il campo se vorrà arrivare fino in fondo in Europa quest'anno. I Gunners non hanno un finalizzatore davvero di livello assoluto in attacco, ma giocatori come Eze possono certamente contribuire a compensare questa lacuna.

Il ventottenne è l'unico giocatore ad aver segnato più di una volta in questa edizione della competizione per l'Arsenal. Eze ha anche sbloccato il risultato con una rete al 33° minuto contro il Newcastle sabato scorso. Non essendo stato convocato dall'Inghilterra durante la sosta per le nazionali, dovrebbe arrivare a questa sfida ancora fresco.

L'ex Crystal Palace ha fatto registrare una media di 2,5 tiri a partita in questa edizione della Champions League. Si tratta di un netto aumento rispetto a 1,1 tentativi a partita nella sua prima campagna europea. Puntare sulla rete di Eze in questo incontro offre valore, con una probabilità implicita del 33%.

Scommessa 2: Eberechi Eze marcatore a quota 3.00 su Stake

Gyokeres in un ruolo più creativo in attacco

Pur avendo giocato da titolare solo una volta in Premier League quest'anno, Gyokeres è stato protagonista in Europa. Lo svedese è sceso in campo dal 1' in tre delle quattro gare di Champions League dell'Arsenal e ha buone possibilità di tornare tra gli undici titolari anche in questa occasione.

Nonostante il minutaggio relativamente ridotto, Gyokeres ha continuato a incidere positivamente. Ha segnato e servito un assist nel 2-1 dell'Arsenal contro lo Slavia Praga alla quarta giornata. Il ventottenne ha anche messo a segno due gol e un assist con la propria nazionale durante la recente sosta.

Gyokeres sta interpretando un ruolo più creativo quest'anno e ha fornito un assist anche contro il Bayern Monaco a ottobre. L'attaccante ha creato gol in quattro delle sue ultime nove uscite tra club e nazionale. Alla luce di questo cambio di passo, il mercato sull'assist dell'attaccante dell'Arsenal può rappresentare la scelta più intelligente nella serata di martedì.

Scommessa 3: Viktor Gyokeres 1+ assist a quota 4.33 su bet365

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