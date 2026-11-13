L'Uruguay arriva a questo appuntamento con Diego Forlán come commissario tecnico ad interim. L'ex attaccante ha preso le redini della squadra dopo l'addio di Marcelo Bielsa nel mese di agosto.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina - Uruguay 2-0

Pronostico marcatore: Argentina - J. Alvarez, Paz

L'Argentina disputa il suo primo Clasico del Rio de la Plata senza Lionel Messi, alla Bombonera, nelle prime ore di sabato mattina.

Lionel Scaloni ha convocato una rosa di 28 giocatori per affrontare l'Uruguay. Gli albicelesti saranno privi di Cristian Romero e Lautaro Martinez per infortunio. Nel frattempo, Giovani Lo Celso e Rodrigo De Paul sono stati entrambi esclusi dalla lista.

Il portiere esperto Emi Martinez è stato convocato nonostante una frattura alla mandibola, con un recupero più rapido del previsto. Nel frattempo, il ventunenne Aaron Anselmino ha ottenuto la sua prima convocazione in nazionale maggiore.

L'Uruguay arriva con il commissario tecnico ad interim Diego Forlán, che ha sostituito Marcelo Bielsa ad agosto dopo una deludente eliminazione al Mondiale nella fase a gironi. Il Giappone ha battuto l'Uruguay 3-1 nella prima gara di Forlán alla guida. Manuel Ugarte, Nahitan Nandez e Brian Rodriguez sono tutti infortunati.

Miguel Merentiel non è stato convocato, in vista della finale di Copa Sudamericana del suo Boca. Sebastian Jaume dell'Albion è il nuovo volto scelto da Forlán per la nazionale maggiore uruguaiana.

Probabili formazioni Argentina - Uruguay

Argentina : E. Martinez, Molina, Balerdi, Anselmino, Tagliafico, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister, Paz, J. Alvarez, Mastantuono

: E. Martinez, Molina, Balerdi, Anselmino, Tagliafico, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister, Paz, J. Alvarez, Mastantuono Uruguay: Rochet, Olivera, Araujo, Gimenez, Vina, Valverde, Bentancur, de la Cruz, Pellistri, Nunez, Damiani

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Il classico sudamericano tra Argentina e Uruguay, in programma nelle amichevoli internazionali, richiama l'attenzione di molti appassionati. Per l'occasione abbiamo selezionato tre bookmaker autorizzati in Italia, con le rispettive offerte di benvenuto da confrontare. La registrazione è riservata ai soli maggiorenni.

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Gli uomini di Scaloni possono partire forte

L'Argentina ha raggiunto la finale del Mondiale a luglio. La Spagna ha avuto bisogno dei tempi supplementari per batterla 1-0. L'Albiceleste ha poi vinto entrambe le amichevoli successive senza subire gol. L'Uruguay ha chiuso al terzo posto nel proprio girone mondiale con appena due punti.

Capo Verde e Arabia Saudita hanno entrambe chiuso davanti all'Uruguay. Diego Forlán è solo un commissario tecnico ad interim: la leggendaria ex punta ha alle spalle appena 23 partite da allenatore di club. Il suo compito è stabilizzare la squadra, pur privo di diversi giocatori chiave nelle zone centrali del campo.

L'Argentina ha vinto l'ultimo precedente per 1-0 nel marzo 2025. Questa doppia giocata richiede anche un vantaggio all'intervallo. Ci aspettiamo che gli argentini segnino almeno due reti in questa partita, e crediamo che possano andare a segno in entrambi i tempi.

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La forma di ottobre fa pensare a tanti gol

L'Argentina ha messo a segno dieci gol nelle amichevoli contro Burkina Faso e Benin. I propri tifosi si aspettano altrettanto alla Bombonera. L'Uruguay è di solito un avversario difficile da affrontare, ma in questa occasione è privo di Manuel Ugarte e Nahitan Nandez.

Forlán è inoltre senza Brian Rodriguez e Miguel Merentiel. La principale punta argentina, Julian Alvarez, ha segnato solo una volta in otto presenze in Liga quest'anno, un dato che lo colloca nel 35° percentile per i gol segnati nel massimo campionato spagnolo.

Anche Lautaro Martinez è assente per infortunio. Tuttavia, l'Argentina conserva comunque una buona forza d'attacco collettiva. L'Uruguay ha incassato tre reti in un'amichevole persa in Giappone il mese scorso. Due o più gol per i finalisti mondiali, a una probabilità implicita del 55,56 %, appare una quota equa.

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L'attacco spuntato dell'Uruguay rischia di soffrire alla Bombonera

L'Uruguay ha segnato in tutte e tre le sue amichevoli internazionali in trasferta dopo il Mondiale, ma la Bombonera è tutta un'altra storia. Gli uruguaiani non hanno segnato in cinque delle ultime sette trasferte in Argentina.

In questa partita, il mercato Under e GG No può concretizzarsi, nell'ipotesi che l'Argentina vinca senza subire gol. Questa selezione copre però anche un possibile pareggio a reti bianche o persino una vittoria di misura degli ospiti.

Ci aspettiamo che l'Argentina vinca senza subire reti, ma senza il potenziale offensivo per rendere il match una goleada. Questa selezione è disponibile a una probabilità implicita del 47,62 %, da quota contro. Cinque degli ultimi otto precedenti tra queste due nazionali in terra argentina hanno visto due gol o meno complessivi.

Scommessa 3: Under 2.5 gol e GG No a quota 2.10 su Stake

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