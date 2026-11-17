Il nostro esperto di scommesse condivide i pronostici Argentina - Costa Rica per questa amichevole. L'Argentina è data per favorita per il riscatto.

Migliori scommesse per Argentina - Costa Rica

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a quota 1.67 su Argentina -2 Handicap Asiatico a quota 2.02 su Stake

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Argentina - Costa Rica 3-0

Pronostico marcatore: Argentina - Nico Paz, Julian Alvarez, Gianluca Prestianni

L'era post Lionel Messi dell'Argentina non poteva iniziare peggio. L'Uruguay l'ha battuta 2-1 a Buenos Aires. Per fortuna, la Albiceleste ha la possibilità di riscattarsi, questa volta a Cordoba. Lionel Scaloni e i suoi erano forse stati sfortunati in quella sconfitta, soprattutto considerando il numero di occasioni create contro il portiere uruguaiano.

Tuttavia, Scaloni spera che la sua squadra possa lasciarsi rapidamente alle spalle quella sconfitta e dimostrare di non essere una squadra a trazione esclusivamente individuale. L'ultima volta che l'Argentina ha subito due sconfitte consecutive risale all'ottobre 2016.

La precedente finestra internazionale della Costa Rica era stata un successo. Talmente positiva che i vertici federali hanno deciso di confermare Bryan Ruiz come commissario tecnico a tempo pieno. Tuttavia, le vittorie dei Los Ticos contro Haiti e Nicaragua sono ormai un ricordo lontano, soprattutto dopo la sconfitta nell'ultima uscita.

Gli uomini di Ruiz hanno subito una sconfitta per 2-0 contro l'Ecuador, il che solleva preoccupazioni in vista di questa trasferta in Argentina. La realtà è che la Costa Rica è stata in cattiva forma generale, e quelle due vittorie ora sembrano delle anomalie. Tuttavia, dopo la vittoria dell'Uruguay nello scorso weekend, gli ospiti potrebbero avere fiducia nelle proprie possibilità di sorprendere.

Probabili formazioni Argentina - Costa Rica

Argentina : Rulli, Montiel, Balerdi, L. Martinez, Medina, E. Fernandez, Palacios, Mac Allister, Paz, Prestianni, Alvarez

: Rulli, Montiel, Balerdi, L. Martinez, Medina, E. Fernandez, Palacios, Mac Allister, Paz, Prestianni, Alvarez Costa Rica: Sequeira, Myrie, Vargas, Calvo, J. Mora, Borges, C. Mora, Lopez, Soto, Alcocer, Ugalde

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Paz per fornire la scintilla creativa

Con Lionel Messi che ha chiuso la sua carriera internazionale, l'Argentina sente l'assenza del suo straordinario talento e della sua creatività. Segnare e creare occasioni dal nulla erano prerogative di Messi, ma queste responsabilità ora devono essere condivise. Julian Alvarez si è già fatto avanti con un gol nell'ultima uscita.

Nico Paz è un altro giocatore da seguire con attenzione. Il centrocampista del Como non ha segnato nelle sue ultime due uscite tra club e nazionale, ma resta una minaccia costante. Paz ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette partite in tutte le competizioni.

È stato anche eccellente sul piano della creatività, fornendo cinque assist ai compagni in quella striscia di partite. Nonostante non sia riuscito a segnare la settimana scorsa, Paz ha registrato tre tiri e sbagliato una grande occasione, con un xG (gol attesi) di 0,38. Il ventunenne è in una forma incredibile in questa stagione, motivo per cui ci aspettiamo che possa trovare un gol o un assist in questa partita.

Scommessa 1: Nico Paz marcatore o assist a quota 1.51 su Lottomatica

Il tre è il numero dei padroni di casa

L'Argentina ha grande qualità in tutta la rosa, in particolare nelle zone offensive. Nonostante le assenze per infortunio di Lautaro Martinez e Nico Gonzalez, ci aspettiamo che la squadra di casa sia al meglio in questa occasione. Escludendo la precedente sconfitta e la finale del Mondiale persa, l'Argentina ha segnato più di due gol in sette delle sue ultime otto uscite.

Al Mondiale, gli uomini di Lionel Scaloni hanno segnato esattamente tre gol in cinque delle loro sette partite. Da allora, hanno segnato almeno tre gol in tre delle loro ultime quattro amichevoli internazionali (75%). Questo è un segnale negativo per gli ospiti, che hanno subito almeno tre gol in quattro delle loro ultime otto uscite.

Inoltre, i padroni di casa hanno segnato esattamente tre gol nel loro più recente scontro con la Costa Rica nel 2024. Tre dei loro ultimi quattro precedenti hanno visto l'Albiceleste segnare tre gol nella partita. Di conseguenza, il mercato Over 2.5 per i finalisti del Mondiale 2026 può concretizzarsi mercoledì.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.67 su William Hill

L'Argentina abituata a vittorie con ampio margine

Gli uomini di Scaloni sono su una striscia incredibile. Hanno perso solo due delle loro ultime 19 partite e ne hanno vinte 17. Quella sconfitta contro l'Uruguay la settimana scorsa è stata la prima sconfitta interna in tre anni, il che dimostra la solidità abituale in casa. Nel frattempo, gli ospiti sembrano essere ricaduti in cattiva forma.

La Costa Rica ha vinto solo due delle sue ultime 11 uscite e ne ha perse nove. Anche il record più ampio è preoccupante, con solo tre vittorie nelle precedenti 17 partite internazionali, risalenti a giugno 2025. Gli ospiti hanno anche faticato in trasferta, vincendo solo una delle loro ultime 11 trasferte.

L'Argentina detiene anche il vantaggio negli scontri diretti, avendo vinto cinque dei sette confronti, senza mai subire sconfitte. I padroni di casa hanno visto nove delle loro ultime 10 partite produrre più di 2,5 gol. Inoltre, hanno vinto tre delle loro ultime quattro partite internazionali con almeno due gol di scarto. Infine, solo una delle ultime sei uscite della Costa Rica ha visto entrambe le squadre segnare, il che fa pensare che una vittoria casalinga senza subire gol sia un'opzione da considerare.