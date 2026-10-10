Il nostro esperto di scommesse si aspetta un secondo tempo divertente, con un gol di un esterno che si è messo in luce con la Spagna durante la pausa per le nazionali.

Migliori scommesse per Alaves - Atletico Madrid

X 1° Tempo a quota 2.30 su bet365

a quota 2.30 su Over 2.5 a quota 1.80 su Stake

a quota 1.80 su Alex Baena marcatore a quota 2.90 su Lottomatica

Per approfondire la conoscenza delle scommesse sportive online e chiarire ogni dubbio, i lettori possono consultare le seguenti sezioni dedicate:

La guida al codice promozionale Stake, al bonus di benvenuto e alla registrazione.

L'elenco aggiornato dei migliori bonus senza deposito.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Alaves - Atletico Madrid 1-2

Pronostico marcatore: Alaves - Lucas Boye; Atletico Madrid - Alex Baena, Jonathan David

L'Alaves ha iniziato bene la stagione, raccogliendo 10 punti nelle prime quattro partite. Lucas Boye, Toni Martinez e Mariano Diaz hanno tutti contribuito in attacco per la squadra di Quique Sanchez Flores. Tuttavia, la forma recente è calata, con le sconfitte contro Racing Santander e Valencia. Successivamente è arrivato uno 0-0 a Bilbao.

Il campionato dell'Atletico Madrid ha seguito una traiettoria opposta. Gli uomini di Diego Simeone hanno portato il loro slancio fino alla pausa per le nazionali. I Rojiblancos hanno vinto ciascuna delle ultime tre gare in Liga, segnando nove reti in quel periodo. Nell'ultima uscita si sono imposti 2-1 nel derby contro il Real Madrid, con le reti di Alejandro Grimaldo e Jonathan David.

Probabili formazioni Alaves - Atletico Madrid

Alaves: Sivera, Jonny, Valentini, Tenaglia, Rebbach, D. Suarez, Blanco, Ibanez, Perez, Boye, T. Martinez

Atletico Madrid: Oblak, Hancko, Le Normand, Pubill, Lookman, Hjulmand, Llorente, Simeone, Baena, Kang-in, David

Migliori siti per scommettere su Alavés - Atlético Madrid

Il confronto di La Liga tra Alavés e Atlético Madrid rappresenta un appuntamento interessante per saggiare le proprie intuizioni sui mercati di scommessa dedicati al calcio spagnolo. Per orientarsi tra gli operatori legali attivi sul mercato italiano, abbiamo selezionato tre differenti iniziative riservate ai nuovi clienti che aprono un conto di gioco. Ricordando che il gioco d'azzardo è riservato ai maggiori di 18 anni, di seguito riassumiamo le opzioni di benvenuto messe a confronto dalla redazione:

Eurobet: Bonus maggiorato 5€ + 50€ extra + fino 100€ deposito e 2.000€ Fun Bonus con link partner

QuiGioco: Triplo bonus benvenuto scommesse fino a 1.450€

Stake: 25€ senza deposito + fino 3.000€ sui primi tre depositi con link partner

Primo tempo in equilibrio

Le recenti partite dell'Atletico Madrid hanno seguito uno schema simile, con la maggior parte delle azioni concentrate nella ripresa. Tre delle ultime quattro gare di campionato sono rimaste a reti bianche all'intervallo. Solo uno dei precedenti 14 gol segnati nelle loro partite di Liga è arrivato nel primo tempo.

Quattro delle ultime cinque gare dell'Atletico Madrid, inclusa la trasferta di Champions League a Liverpool, si sono chiuse in parità all'intervallo. Tuttavia, nessuna di quelle partite è terminata in pareggio.

Il pareggio a fine primo tempo appare una previsione interessante, con una probabilità implicita del 43% circa secondo i bookmaker. L'Alaves non ha ancora subito gol nel primo tempo in casa in questa stagione. Metà delle sue partite casalinghe in campionato si sono chiuse sullo 0-0 dopo 45 minuti.

Scommessa 1: 1° Tempo X a quota 2.30 su bet365

Tutti gli occhi puntati sulla ripresa

Nonostante la possibilità di un primo tempo prudente, questa partita dovrebbe alla fine regalare molte emozioni. L'Alaves è stato pericoloso in attacco in questa stagione, con una media di 1,57 gol a partita. Tale cifra sale a 2,25 gol per 90 minuti giocati in casa.

Boye ha segnato quattro reti in quattro presenze casalinghe finora con l'Alaves. La squadra basca si colloca al sesto posto con 10,0 xPTS (punti attesi). Tuttavia, i padroni di casa presentano anche fragilità difensive. Dall'arrivo di Sanchez Flores a marzo, hanno subito gol nel 74% delle partite di campionato.

L'Atletico Madrid si sta ancora adattando ai cambiamenti nel reparto difensivo in questa stagione. Ciascuna delle ultime sette partite si è conclusa con più di 2,5 gol complessivi. Una ripetizione di questo trend offre valore, con una probabilità implicita del 55,6%.

Scommessa 2: Over 2.5 a quota 1.80 su Stake

La forma straordinaria di Baena pronta a continuare a Vitoria

Álex Baena è stato uno dei protagonisti della stagione dell'Atleti. Aveva faticato nella sua prima annata all'Estadio Metropolitano e sembrava non aver convinto l'allenatore Diego Simeone. Per questo ha sorpreso vederlo emergere come titolare della Spagna al Mondiale.

Un gol e un assist in sette presenze in quella competizione hanno aiutato l'ex Villarreal a ritrovare la forma. Ha iniziato la nuova stagione pieno di fiducia, con quattro gol in sette presenze in campionato. Nella pausa per les nazionali ha messo a segno un gol e due assist in meno di 200 minuti giocati con la Spagna.

Baena ha anche una media di 2,1 tiri a partita con una percentuale di conversione del 26,7%. Ha la libertà di avanzare e operare proprio alle spalle della punta in alcune situazioni. Il suo eccellente tocco di palla lo rende una minaccia sui calci piazzati. Il mercato del gol dell'internazionale spagnolo appare interessante, con una probabilità implicita del 34,5% circa secondo i bookmaker.