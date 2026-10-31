Pronostici AC Milan - Inter: finisce l'imbattibilità dei Rossoneri

L'Inter capolista è una delle tre squadre ancora imbattute nel campionato 2026/27. Riuscirà a mantenere questo ruolino di marcia senza l'infortunato Lautaro Martinez?

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: AC Milan - Inter 0-2

Pronostico marcatore: Inter - Thuram, Bonny

Il Derby della Madonnina torna in scena questo weekend, con l'AC Milan che ospita l'Inter per la prima volta in questa stagione 2026/27. La partita mette di fronte due squadre milanesi in momenti molto diversi, con i nerazzurri al comando della classifica e i rossoneri al quinto posto.

Il Milan di Ruben Amorim è stato umiliato 4-2 dal modesto Bologna mercoledì sera. Era una gara che i rossoneri avevano individuato come occasione per accorciare le distanze dall'Inter. Invece, Samuel Mbangula si è regalato una tripletta clamorosa, zittendo San Siro. Amorim ha così incassato la sua prima sconfitta in Serie A sulla panchina del Milan.

Il compito di Amorim è stato reso ancora più complicato nelle ultime settimane da una lunga serie di infortuni a giocatori chiave. Oltre alle assenze di lungo corso di Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, anche Adrien Rabiot è fuori dai giochi.

Nel frattempo, Ruben Loftus-Cheek ha rimediato una lesione muscolare, mentre Fikayo Tomori è uscito zoppicando contro il Bologna per un problema al bicipite femorale. Una preparazione disastrosa in vista di una delle gare più importanti della stagione del club.

Anche l'Inter ha giocato in campionato infrasettimanalmente. I nerazzurri hanno vinto comodamente 2-0 sul campo di una Venezia in difficoltà. A differenza dei cugini cittadini, sembrano essere usciti indenni dall'impegno.

Cristian Chivu dovrà fare a meno della stella offensiva Lautaro Martinez (coscia). Tuttavia, giocatori come Marcus Thuram e Yoann Bonny si sono fatti trovare più che pronti nel colmare il vuoto. Anche John Stones (coscia), Luis Henrique (coscia), Curtis Jones (muscolare) e Benjamin Pavard (coscia) sono indisponibili per infortunio.

Probabili formazioni AC Milan - Inter

AC Milan: Maignan, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Estupiñán, Jashari, Modric, Musah, Cisse, Pulisic, Camarda

Inter: J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Thuram, Bonny

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I nerazzurri pronti a interrompere il digiuno contro i rossoneri

L'Inter non batte il Milan da otto confronti diretti. Prima o poi questa striscia dovrà interrompersi. Il divario di forma tra le due squadre non potrebbe essere più evidente. L'Inter è imbattuta da nove partite di campionato, mentre il Milan ha incassato quattro gol in casa contro il Bologna mercoledì.

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha anche potuto permettersi di far rifiatare Marcus Thuram prima della trasferta di Venezia. Amorim non ha questo lusso, con otto giocatori attualmente indisponibili. I rossoneri devono fare i conti con due nuovi stop. Hanno perso Tomori per un problema al bicipite femorale e Gonçalo Ramos per un problema al ginocchio nel turno infrasettimanale.

Con la deludente sconfitta in Europa League sul campo dell'AFC Bournemouth e il pesante ko interno contro il Bologna, gli uomini di Ruben Amorim sono genuinamente vulnerabili in questo momento. Possiamo puntare su un'Inter relativamente più fresca per la vittoria, qui proposta a una probabilità implicita del 51,3%. Il prezzo appare equo, considerata la ricchezza di soluzioni offensive a disposizione dei nerazzurri.

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Sfida a basso punteggio, con entrambe le rose prive delle proprie stelle offensive

Ognuno degli ultimi quattro confronti diretti ha prodotto due gol o meno. Due sono finiti 1-1, e due si sono chiusi 1-0.

Lautaro Martinez è ancora assente per gli ospiti. Anche il Milan è privo di una lunga lista di opzioni offensive, tra cui il co-capocannoniere Adrien Rabiot. I derby tendono a essere gare più chiuse che spettacolari. L'Inter ha subito appena 10 gol in nove partite di Serie A finora in questa stagione.

L'argomento contrario esiste. Le due squadre fanno registrare una media di 3,89 e 3,22 gol complessivi a partita. Tuttavia, i precedenti sono eloquenti su questo fronte, e puntiamo sull'Under a una probabilità implicita del 44,4%.

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Thuram candidato a eroe di giornata nel derby

Marcus Thuram vanta sette gol o assist in otto partite di campionato. Cinque reti e due assist lo rendono il punto di riferimento offensivo dell'Inter in assenza di Lautaro Martinez.

FotMob gli assegna una valutazione di 7,73 su 545 minuti giocati. Fa inoltre registrare una media di 5,3 tiri ogni 90 minuti, di cui 12 nello specchio della porta. Anche i suoi dati avanzati sono altrettanto impressionanti: Thuram genera 0,87 expected goals e assist combinati ogni 90 minuti.

Chivu ha gestito con attenzione i suoi minuti in campo durante l'assenza di Lautaro. Thuram ha giocato titolare in sei delle otto gare di campionato disputate finora. È quasi certo che partirà dal primo minuto contro gli acerrimi rivali cittadini. La difesa raffazzonata del Milan offre a Thuram una reale opportunità di incidere.

Ci aspettiamo che possa segnare o servire un assist a una probabilità implicita del 54,6%. La probabilità reale sembra più vicina al 60%, il che rende questa la scommessa di valore dei nostri pronostici AC Milan - Inter.

Vietato ai minori di 18 anni. Gioco responsabile. Le quote citate sono soggette a variazione.

Scommessa 3: Marcus Thuram gol o assist a quota 1.83 su William Hill

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