Il Milan di Ruben Amorim resta un progetto in costruzione. Tuttavia, la vittoria sull'Inter ha mandato un messaggio al resto della Serie A: i rossoneri vanno presi sul serio.

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Il derby vinto riporta il Milan nella corsa scudetto

Il Milan ha inflitto all'Inter, campione in carica, la prima sconfitta stagionale in campionato, imponendosi 3-1 nel derby dello scorso fine settimana. Non è stata una vittoria qualunque: si è trattato del quarto successo consecutivo del Milan contro i cugini nerazzurri in tutte le competizioni. Questo dato indica una leggera supremazia rossonera in questa stracittadina negli ultimi tempi, più che un'anomalia isolata.

Il successo è arrivato in un momento cruciale. Una sconfitta avrebbe fatto scivolare il Milan a dieci punti dall'Inter. Invece, il distacco si è ridotto a soli quattro punti, mentre i rossoneri si trovano a sette punti dalla sorprendente capolista Lazio.

Non ci sono garanzie. Tuttavia, il trionfo nel derby potrebbe fornire lo slancio di cui il Milan ha bisogno per lottare per lo scudetto, proprio come accadde alla squadra di Stefano Pioli nel 2021/22. Quella stagione si concluse con i rossoneri a due punti dall'Inter, e quella vittoria nel derby fu un momento decisivo nella corsa al titolo.

Il risultato in sé è positivo e assicura che il Milan non resti fuori dai discorsi per il titolo. Puntare su di loro va considerato un'ipotesi remota, non una certezza, soprattutto perché la squadra di Ruben Amorim sta ancora trovando il proprio equilibrio. Tuttavia, con una sola sconfitta nelle prime dieci partite, il Milan ha mostrato abbastanza per non essere escluso dai discorsi.

Il dominio del Milan nel derby può alimentare le ambizioni scudetto

L'ultimo trionfo del Milan sull'Inter ha esteso a otto partite la striscia di imbattibilità contro i cugini nerazzurri, un filotto che risale a settembre 2024.

I rossoneri hanno vinto sei di quegli incontri, a conferma della loro recente superiorità in questa sfida. Sulla carta, l'Inter vanta generalmente una rosa più forte e posizioni di classifica migliori. Eppure, i nerazzurri hanno faticato a tradurre questo vantaggio in vittorie nel derby.

Sebbene il progetto di Amorim sia ancora in fase di definizione, si intravedono segnali di progresso. Il Milan ha incassato qualche battuta d'arresto, tra cui contro Bologna e Bournemouth, ma una struttura di gioco sta iniziando a emergere. Amorim ha costruito la sua squadra attorno a uomini chiave come Adrien Rabiot, Luka Modric e Christian Pulisic.

Questa vittoria nel derby potrebbe essere proprio ciò di cui il Milan ha bisogno per fare il salto di qualità sotto la guida di Amorim. Se il Milan riuscirà a restare competitivo fino a Natale e al cambio dell'anno, la corsa al titolo potrebbe diventare realtà.

Gerry Cardinale potrebbe intravedere il potenziale per vincere lo scudetto e investire a gennaio. Alcuni innesti mirati potrebbero fornire la qualità e la profondità in più di cui il Milan ha bisogno per trasformare le proprie ambizioni di titolo in realtà.

I numeri dietro le ambizioni del Milan

Tornando al derby, il Milan ha mostrato una notevole disciplina difensiva per proteggere il vantaggio del 3-1. Il Diavolo ha dovuto difendersi per l'intero secondo tempo, resistendo a una raffica di attacchi dell'Inter.

Nel secondo tempo l'Inter ha calciato 10 volte contro le 2 del Milan, con un xG (gol attesi) di 0,75 contro lo 0,05 dei rossoneri.

L'organizzazione difensiva del Milan ha ricordato l'approccio associato a Massimiliano Allegri, l'ultimo allenatore ad aver battuto l'Inter in Serie A prima dell'incontro dello scorso fine settimana. I numeri difensivi complessivi del Milan non sono affatto negativi: i rossoneri hanno concesso un xGA (gol attesi subiti) di 13,15, settimo valore della Serie A. Inoltre, solo Inter (35) e Juventus (26) hanno concesso meno tiri avversari dei 43 del Milan.

Anche in attacco i rossoneri hanno reso bene, registrando un xG di 17,75, pur avendo segnato 21 gol. Entrambe le statistiche collocano la squadra di Amorim al quinto posto del campionato.

Pur non avendo tirato molto in porta, il tasso di conversione dei rossoneri è eccellente. Il Milan ha una percentuale di conversione dei tiri del 17,5 %, la migliore della Serie A, mentre i cugini nerazzurri si fermano all'11,82 %.

Amorim ha diverse opzioni a disposizione, dalla duttilità di Rabiot allo sviluppo di Cisse, passando per la vena offensiva di Moreira e l'esperienza di Pulisic e Modric. Con così tanti nomi ancora fuori dalla formazione titolare, si torna al punto di partenza: la rosa del Milan ha enormi margini di crescita.

Goncalo Ramos è uno dei giocatori che potrebbe offrire molto di più nei prossimi mesi. L'attaccante portoghese ha segnato appena due gol in dieci presenze in Serie A quest'anno, ma il suo avvio relativamente lento non è ancora un motivo di grande preoccupazione.

Il Milan ha già avuto sette marcatori diversi, con Rabiot attualmente in testa a questo gruppo.

Ramos non è riuscito a timbrare il cartellino nel derby, nonostante una prestazione di squadra impressionante da parte del Milan.

Ramos è riuscito a segnare in tre delle ultime quattro partite del Portogallo in Nations League. Se il Milan creerà più occasioni per Ramos e l'attaccante diventerà più cinico sotto porta, le speranze scudetto rossonere riceveranno una spinta significativa.

Il suo rendimento attuale non è comunque un problema urgente, dato che il Milan è stato particolarmente cinico sotto porta. Nelle ultime due partite, il 71 % dei tiri nello specchio della porta rossonera si è tradotto in gol, a conferma di una finalizzazione impressionante.

Il potenziale di ulteriore crescita rende il Milan un'opzione di scommessa interessante nelle quote scudetto. Chi segue il mercato potrebbe valutare una piccola puntata su di loro, sia nel mercato outright sia in quello del vincente senza Inter.