Freiburg e Bournemouth si avvicinano entrambe alla sesta partita in 17 giorni, tornando in azione rispettivamente in Bundesliga e Premier League sabato.

Mercati del weekend Goldbet Leeds Draw No Bet - Bournemouth 2.40 Augsburg Draw No Bet - Freiburg 2.25

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Bournemouth - Leeds United: il turno di coppe pesa sui padroni di casa

Questa è la prima stagione europea nella storia del Bournemouth, quindi affrontare turni così ravvicinati è un'esperienza del tutto nuova per il club. Oltre agli impegni di Europa League, le Cherries hanno ospitato anche l'Aston Villa mercoledì in EFL Cup. La squadra ha incassato una terza vittoria consecutiva per 3-0, dopo aver già battuto con lo stesso punteggio Manchester United e Milan.

Dopo un avvio di campionato lento, è ormai chiaro che l'allenatore arrivato in estate, Marco Rose, sta trasmettendo le proprie idee alla squadra. Le quote riflettono la forma in crescita dei suoi uomini, dati per favoriti netti in casa contro il Leeds. Questo nonostante il Bournemouth abbia avuto appena 67 ore tra il fischio finale contro il Villa e il calcio d'inizio di sabato.

A favore di Rose e della sua rosa, i due precedenti impegni europei si sono disputati anch'essi in casa, il che ha limitato gli spostamenti. Tuttavia, il volume complessivo di partite potrebbe comunque rendere la stanchezza un fattore da considerare.

Il Bournemouth ha giocato sei volte dalla sosta per le nazionali di ottobre. Il Leeds, al contrario, ha disputato solo tre partite nello stesso periodo. Non avendo preso parte all'EFL Cup, i bianchi hanno beneficiato di 75 ore di riposo in più in vista della sfida di sabato.

I Whites hanno quindi avuto un periodo di recupero e preparazione molto più lungo per questo incontro. Uno stile di gioco fisico e solido potrebbe renderli avversari ostici per un Bournemouth reduce da un calendario così intenso. Per questo motivo, potrebbe valere la pena guardare oltre l'ottima forma della squadra di casa.

Anche il Leeds sta attraversando un buon momento, con una sola sconfitta in otto gare di Premier League in questa stagione. L'unico passo falso è arrivato in trasferta contro i campioni in carica dell'Arsenal, con un punteggio stretto di 2-1. Gli uomini di Farke vantano la seconda miglior difesa del campionato alle spalle dei Gunners, con appena sei gol subiti.

Considerato il carico di impegni più leggero, il Leeds rappresenta l'opzione di valore in questa partita. Tuttavia, cinque degli otto incontri di Premier League disputati finora dai bianchi si sono conclusi in parità. Puntare su di loro, con una probabilità implicita del 40% nel mercato Draw No Bet, potrebbe quindi rivelarsi la scelta più sensata.

Scommessa 1: Leeds Draw No Bet a quota 2.40 su Goldbet

Augsburg - Freiburg: il calendario fitto frena gli ospiti

In Germania si presenta un'opportunità di scommessa simile, alla WWK Arena di sabato. In questo caso è il Freiburg a dover fare i conti con un calendario fitto. Il club è stato impegnato in ciascuna delle ultime tre settimane infrasettimanali, tra Conference League e DFB-Pokal.

Nell'ultima quindicina il Freiburg ha fatto visita a Leverkusen e Monaco, oltre ad aver ospitato il Bayern Monaco. Ha perso tutte quelle partite, prima di rialzarsi con una vittoria per 3-2 in coppa contro il Werder Brema mercoledì.

A sole 69 ore dal fischio d'inizio di quella sfida, il Freiburg tornerà in campo in Bundesliga contro l'Augsburg. Considerando sia gli spostamenti europei sia la qualità degli avversari affrontati di recente, la stanchezza potrebbe essere un fattore reale.

Al contrario, l'Augsburg non è impegnato in Europa e ha quindi potuto beneficiare di più tempo sul campo di allenamento. La squadra ha disputato un impegno di coppa nazionale infrasettimanale, ma contro una formazione di terza divisione, lo SG, e per di più martedì anziché mercoledì. Die Fuggerstädter hanno quindi avuto 24 ore di riposo in più.

La squadra di Manuel Baum è imbattuta in casa in questa stagione, nonostante alcuni impegni difficili: sia il Bayern sia il Bayer Leverkusen sono usciti da questo campo con un pareggio per 2-2. Questi risultati, uniti al calendario difficile del Freiburg, rendono gli ospiti davvero difficili da considerare favoriti in trasferta questo weekend.

Va inoltre considerato che tre delle quattro partite casalinghe disputate finora dall'Augsburg si sono concluse in parità. Puntare sui padroni di casa, con una probabilità implicita del 44% nel mercato Draw No Bet, sembra la strategia di scommessa più prudente.

Scommessa 2: Augsburg Draw No Bet a quota 2.25 su Goldbet

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