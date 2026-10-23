Diverse squadre abituate a segnare e subire sono pronte a incontrarsi. La trasferta del Brighton ad Anfield è tra gli appuntamenti che potrebbero regalare molte emozioni offensive, e .

Mercati del calcio europeo bet365 Stake Lottomatica Crystal Palace - Newcastle: Over 2.5 gol 1.57 1.60 1.80 Liverpool - Brighton: Goal (entrambe le squadre segnano) e Over 2.5 gol 1.80 1.70 1.65 Augsburg - Union Berlin: Over 2.5 gol 1.45 1.47 1.57 Inter a segno con più di 2.5 gol contro la Fiorentina 1.95 2.0 1.90

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Crystal Palace - Newcastle: Over 2.5 gol

Due allenatori sotto pressione si affrontano a Selhurst Park domenica. Una sconfitta per Pierre Sage o per Matthias Jaissle aumenterebbe le critiche nei confronti dei due tecnici, entrambi arrivati in panchina durante l'estate.

Le due squadre hanno faticato in fase difensiva, senza che né Sage né Jaissle siano riusciti a organizzare bene i propri reparti arretrati. Il Crystal Palace ha il peggior xGA (gol attesi subiti) della Premier League con 14,81, avendo incassato 17 reti. Il Newcastle, invece, ne ha subite 14 a fronte di un xGA complessivo di 12,10.

I Magpies hanno trovato particolare difficoltà lontano da casa. Le loro ultime due trasferte si sono concluse entrambe con sconfitte per 4-1, contro Leeds e Coventry. Nel complesso, le loro partite di Premier League quest'anno hanno fatto registrare una media di 3,43 gol ogni 90 minuti.

Ci sono stati tre gol o più in tutte e cinque le partite casalinghe del Crystal Palace in questa stagione, considerando tutte le competizioni. Le loro gare interne di Premier League viaggiano a una media di 4,67 gol a partita. Con entrambe le difese in difficoltà, il mercato Over 2,5 gol può concretizzarsi anche in questa occasione.

Liverpool - Brighton: Goal e Over 2.5 gol

Un'altra sfida di Premier League che promette spettacolo è quella tra il Liverpool e un Brighton in grande forma. I Seagulls hanno rifilato cinque reti ai rivali del Palace lo scorso weekend. I Reds, dal canto loro, arrivano a questo appuntamento dopo un'emozionante vittoria per 4-3 contro il Villarreal in Champions League.

Andoni Iraola non ha ancora risolto i problemi difensivi, ma il suo attacco sta iniziando a ingranare. I Reds hanno segnato 12 reti nelle ultime tre uscite in tutte le competizioni. Tuttavia, hanno anche subito tre gol in tre delle ultime quattro partite.

L'ottimo avvio del Brighton suggerisce che i Seagulls possano rappresentare una vera minaccia, e questa partita dovrebbe produrre occasioni da entrambe le parti. La squadra di Fabian Hurzeler è il miglior attacco del campionato con 23 gol segnati. I Seagulls sono anche secondi per gol attesi (xG), avendone accumulati 14,91.

Il Brighton ha segnato 10 volte nelle tre trasferte di Premier League disputate finora. Tuttavia, gli uomini di Hurzeler non tengono la porta inviolata contro il Liverpool da nove incontri consecutivi. Quelle partite hanno fatto registrare una media di 3,44 gol complessivi a gara.

Anche i problemi difensivi del Liverpool erano evidenti già la scorsa stagione, con appena tre clean sheet casalinghi in Premier League nel 2026. I Reds hanno subito una media di 1,15 gol ogni 90 minuti in quel periodo di 13 partite. Nello stesso arco di tempo hanno segnato in 10 occasioni, con una media di 1,62 gol a partita.

Alla luce di queste tendenze, la sfida non dovrebbe essere avara di emozioni. Il mercato Goal (entrambe le squadre segnano) e Over 2.5 gol sembra offrire valore, con una probabilità implicita del 56%.

Augsburg - Union Berlin: Over 2.5 gol

Tra i quattro maggiori campionati europei, la Bundesliga è stata quella con la media gol più alta in questa stagione. Le partite del massimo campionato tedesco viaggiano a una media di 3,69 gol a gara. Un dato che si confronta con il 3,08 della Liga, il 2,94 della Serie A e il 2,87 della Premier League.

Pur trattandosi di una stagione ricca di gol su tutto il continente, la Germania resta un'opzione solida per chi cerca scommesse sui gol. La sfida di questo weekend tra Augsburg e Union Berlin sembra destinata a confermare questa tendenza.

Le partite di Bundesliga dell'Augsburg viaggiano a una media di 4,67 gol a gara, il dato più alto a pari merito nel campionato. Il loro xGA complessivo di 18,48 è anch'esso il peggiore della lega, e supera nettamente le 12 reti effettivamente subite. Un dato che evidenzia grossi problemi difensivi per la squadra di Manuel Baum.

Sul fronte opposto, l'Augsburg vanta il quinto xG più alto del campionato, e non sembra intenzionato a cambiare il proprio approccio offensivo. Ci sono stati tre gol o più in tutte e sei le partite di campionato giocate finora. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 4-3 contro l'Elversberg.

L'Union Berlin ha la seconda peggiore difesa della Bundesliga, pur avendo disputato solo due trasferte fino a questo momento. Ha incassato 11 reti nelle sfide contro Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

L'Union ha ottenuto solo un clean sheet in 12 trasferte di Bundesliga nel 2026. Quelle partite hanno fatto registrare una media di 3,5 gol ogni 90 minuti. Puntare sull'Over 2.5 gol appare la strategia più sensata contro un Augsburg così propenso a rischiare.

Inter - Fiorentina: Inter a segno con più di 2.5 gol

L'Inter è stata, e di gran lunga, la squadra più pericolosa in fase offensiva in questa Serie A. Il suo xG totale di 20,06 è nettamente superiore a quello della Roma, fermo a 14,98. I nerazzurri hanno saputo concretizzare le occasioni create, con un bottino di 21 gol segnati leggermente superiore al proprio xG.

Tra le mura amiche, i nerazzurri hanno brillato sotto porta, segnando almeno tre gol in tutte e quattro le partite casalinghe di campionato. L'Inter ha fatto registrare una media di 3,75 gol ogni 90 minuti in quelle gare.

Con una Fiorentina vulnerabile contro le squadre più forti, c'è ogni ragione per aspettarsi che questa tendenza prosegua. La Viola ha subito quattro gol in trasferta contro la Roma ad agosto e tre in casa contro il Como nell'ultima uscita.

Come già accaduto nella trasferta di Roma, alla Fiorentina viene assegnata una probabilità implicita di vittoria inferiore al 20% in questa sfida. Nella stessa partita della scorsa stagione, i viola hanno subito 22 tiri e concesso sei big chance in una sconfitta per 3-0.

La squadra di Cristian Chivu arriva a questo appuntamento dopo aver segnato tre o più gol in quattro delle ultime cinque partite di campionato. Ci aspettiamo che l'Inter possa ripetersi anche domenica, con il mercato proposto alla pari.

Racing Santander - Espanyol: Goal e Over 2.5 gol

Il Racing Santander è stata una delle squadre neopromosse più propense all'attacco nella Liga negli ultimi anni. Jose Alberto ha mantenuto le stesse idee di gioco che hanno permesso ai cantabrici di vincere la Segunda División nella scorsa stagione. Un approccio che ha portato risultati altalenanti, ma anche tanto spettacolo.

Le partite del Racing sono state le seconde più ricche di gol in tutta la Liga, con una media di 4,22 a gara. I loro totali di 20,86 di xGA e 25 gol subiti sono i peggiori del campionato, un dato che lascia presagire una lotta per non retrocedere a El Sardinero.

Dall'altra parte del campo, però, il Racing porta una minaccia concreta. La squadra ha segnato nove volte nelle quattro partite casalinghe di campionato disputate finora. Il mercato Over 2.5 gol e Goal è stato vincente in tutte quelle occasioni.

Restare fedeli a questa strategia vincente sembra la scelta più logica anche per la visita dell'Espanyol. La squadra di Manolo ha ottenuto solo due clean sheet nelle nove partite di campionato disputate finora. Tuttavia, i catalani potrebbero mettere in difficoltà una retroguardia avversaria fragile, con l'attaccante Roberto Fernández già a quota sei gol in Liga quest'anno.