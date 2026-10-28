Il destino della Liga potrebbe cambiare radicalmente se altre squadre riuscissero ad adottare e applicare le tattiche del Real Madrid contro il Barcellona al Camp Nou.

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Le conseguenze del Clasico

Il Barcellona aveva iniziato questa stagione di Liga in maniera straordinaria, restando imbattuto e vincendo le prime nove partite.

Il Clasico rappresentava sempre un vero banco di prova per gli uomini di Hansi Flick, una prova che alla fine non sono riusciti a superare. Il Real Madrid ha offerto una delle sue migliori prestazioni stagionali, portando via tutti e tre i punti dal Camp Nou.

Il risultato ha inciso sulla corsa al titolo e ha anche mandato un messaggio al Barcellona, che non perdeva in casa in campionato da 23 partite.

L'approccio tattico del Real Madrid potrebbe anche influenzare il modo in cui altre squadre si preparano ad affrontare il club catalano nelle prossime settimane. La vittoria ha rafforzato le ragioni della scelta di Florentino Pérez di riportare José Mourinho sulla panchina del Real Madrid.

Lo Special One ha offerto un'altra lezione di tattica, sfruttando lo spazio alle spalle della difesa del Barcellona grazie a centrocampisti rapidi. Kylian Mbappé è stato un protagonista assoluto della partita, segnando una doppietta per aiutare la sua squadra a rientrare nella corsa al titolo di Liga. Anche Yan Diomande merita una menzione speciale, visto che i Blancos non hanno sentito l'assenza di Vinicius Junior in quella partita.

Tuttavia, un solo risultato non cancella i punti di forza del Barcellona e il suo dominio in campionato. Semmai, dà ad altri club l'idea di utilizzare inserimenti più profondi a centrocampo per aprire la difesa dei catalani. Il Real Madrid ha sfruttato questi spazi grazie alle incursioni offensive di Eduardo Camavinga, ma resta da vedere se altre squadre riusciranno a usare la stessa tattica contro il Barcellona.

I problemi difensivi del Barcellona danno speranza all'Alaves

Secondo l'analisi di Michael Cox su The Athletic, il Real Madrid ha avanzato sulle fasce prima di colpire gli spazi alle spalle dei terzini del Barcellona.

Cox ha individuato nell'infortunio di Xavi Espart e nel conseguente rimpasto difensivo i fattori che hanno compromesso l'equilibrio del Barcellona. Flick ha respinto l'idea che i suoi difensori avessero perso fiducia, indicando però nei rientri di Andreas Christensen e Jules Koundé dei possibili elementi positivi.

Il Real Madrid aveva la qualità in rosa per sfruttare i campioni di Spagna. Altre squadre di Liga potrebbero faticare ad adottare lo stesso approccio. L'interesse per le scommesse sul Barcellona sta nel puntare sui padroni di casa per confermare la propria pericolosità offensiva, senza contare sulla loro capacità di mantenere la porta inviolata.

Gli uomini di Flick hanno mantenuto la porta inviolata solo nel 40% delle partite di campionato di questa stagione. Hanno tenuto a secco gli avversari in appena due delle ultime 10 uscite in tutte le competizioni, subendo una media di 1,5 gol ogni 90 minuti. Contare sull'Alaves per violare la difesa dei padroni di casa è cruciale per il mercato GG.

La corrispondente partita della scorsa stagione si concluse 3-1 per il Barça, mentre l'Alaves riuscì a battere i campioni 1-0 in casa nella stagione scorsa. Questo offre ulteriore sostegno all'idea di puntare sugli ospiti per trovare il gol. Entrambe le squadre hanno segnato nel 60% delle partite di campionato del Barcellona in questa stagione. Inoltre, l'Alaves ha un xG (gol attesi) di 12,80, dai quali ha segnato 14 reti. Questo lo colloca all'11° posto della classifica, un altro elemento incoraggiante.

La strada del Real è di nuovo aperta

Yan Diomande si è fatto trovare pronto nell'assenza di Vini Junior. Ha collezionato tre gol e tre assist nelle ultime cinque presenze con il Real Madrid.

La sua capacità nel dribbling si è rivelata preziosa: ha realizzato quattro dribbling riusciti la scorsa settimana, più di qualsiasi altro giocatore in campo. Ha sì sbagliato una grande occasione e non ha inciso al Camp Nou, ma ha comunque dato a Mourinho qualcosa su cui riflettere in vista del Racing Santander.

Il posto di Diomande non è garantito, ma il tecnico ha chiarito che nella sua squadra non ci sono titolari certi, nemmeno Vinicius Junior. Considerando questi fattori, potrebbe valere la pena puntare sul giovane ivoriano come marcatore in questa trasferta contro il Racing.

Il Real Madrid rappresenta anche un'opzione interessante nel mercato del vincente della Liga sul lungo periodo. Un distacco di tre punti è gestibile, e cinque vittorie consecutive offrono una base più solida per le scommesse sulla squadra di Mourinho rispetto al solo Clasico. Tuttavia, come ha fatto notare lo stesso Mourinho, serve continuare a raccogliere punti per mantenere la pressione sul Barcellona.

Puntare sul Real Madrid per il titolo ha senso proprio per il valore che offre. Quel distacco può essere colmato facilmente nella partita di ritorno al Santiago Bernabéu più avanti nella stagione. Sta ora ai Blancos trasformare quella vittoria che ha rialzato il morale in una pressione costante per il titolo.