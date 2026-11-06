Nonostante Bayer Leverkusen e Benfica condividano l'etichetta di favorite per la vittoria finale, i primi dati della stagione suggeriscono che le quote vincente Europa League non raccontino tutta la storia.

Quote corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni. Consigliamo di visitare i siti ufficiali per maggiori informazioni. Solo maggiorenni +18.

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Bayer Leverkusen: la scommessa di maggior valore per l'Europa League

Poche squadre hanno iniziato la fase campionato di Europa League con la stessa convinzione del Leverkusen. Eppure, secondo le quote dei bookmaker, i tedeschi hanno la stessa probabilità implicita del Benfica di alzare il trofeo. È proprio in questo divario tra rendimento e prezzo che si nasconde il valore attuale.

La squadra della Bundesliga guida la fase campionato per xG (10,96) ed è l'unica a superare la doppia cifra di xG nelle prime tre partite. Il Leverkusen ha anche messo a segno il maggior numero di tiri della competizione (72), quasi la metà dei quali (33) nello specchio della porta.

In realtà, il Leverkusen avrebbe potuto segnare ancora di più. Ha sprecato 12 delle sue 17 grandi occasioni, un dato che spiega perché il suo sottorendimento in termini di xG (-2,96) sia il quarto peggiore dell'intera Europa League. Questo suggerisce che ci sia ancora margine di miglioramento nei risultati del Leverkusen.

Anche in fase difensiva, il Leverkusen è solido. Ha concesso il minor xG della fase campionato fino a questo momento (1,62). La squadra tedesca ha conservato la porta inviolata in tre occasioni e ha anche affrontato il minor numero di tiri complessivi, con appena otto conclusioni nello specchio.

Questo controllo si fonda sul 60% di possesso palla medio, oltre al 90,4% di precisione nei passaggi (1.705 passaggi riusciti su 1.887). Il Leverkusen ha anche il quarto maggior numero di tocchi nell'area di rigore avversaria (116), un dato che evidenzia la capacità di trasformare il possesso palla in occasioni da gol.

Ci sono, va detto, alcuni motivi per dubitare delle credenziali del Leverkusen nella fase a eliminazione diretta. La squadra ha perso consecutivamente agli ottavi di Champions League contro Arsenal e Bayern, rispettivamente nel 2025/26 e nel 2024/25.

Tuttavia, la seconda competizione europea per club è un discorso diverso. Il Leverkusen è arrivato in finale di questo torneo nel 2023/24.

Benfica: la finalizzazione clinica lo rende un serio contendente per l'Europa League

I portoghesi del Benfica occupano la vetta del mercato vincente Europa League insieme al Bayer Leverkusen. I numeri grezzi spiegano il motivo.

Pur non avendo gli stessi dati sottostanti del Leverkusen, il Benfica è stato clinico in questa prima parte di stagione. I suoi dieci gol nella fase campionato lo rendono la squadra più prolifica della competizione.

Questa efficienza si riflette anche nel rendimento in Liga Nos. Gli uomini di Marco Silva segnano in media 2,7 gol a partita, il miglior dato della Primeira Liga portoghese. Guidano anche la classifica per possesso palla medio (63,3%) e sono secondi per xG (22,4), appena dietro al Porto (22,8).

Tuttavia, i numeri del Benfica in Europa League non sono altrettanto convincenti. Il Benfica ha creato solo nove grandi occasioni finora e ne ha sprecate quattro. Un basso volume di occasioni di alta qualità potrebbe rivelarsi costoso quando la squadra affronterà test più impegnativi nelle fasi finali della competizione.

Il club deve anche fare i conti con la famigerata maledizione di Béla Guttmann. Il leggendario allenatore avrebbe predetto nel 1962 che il Benfica non avrebbe vinto un altro trofeo europeo per 100 anni. Da allora, i portoghesi hanno perso tutte le otto finali europee disputate, incluse le due finali di Europa League consecutive perse nel 2013 e nel 2014.

In una nota più positiva, Silva conosce bene molte delle principali rivali del Benfica in Europa League. L'allenatore ha affrontato le squadre di Premier League Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace durante il suo periodo alla guida del Fulham.

Le sue 229 partite alla guida del Craven Cottage potrebbero ancora dare al Benfica un vantaggio competitivo nella fase a eliminazione diretta.

Bournemouth: la solidità difensiva lo rende un contendente interessante per l'Europa League

Le squadre di Premier League hanno dominato l'Europa League negli ultimi anni. I club inglesi hanno vinto due titoli consecutivi, con l'Aston Villa che ha alzato il trofeo nel 2025/26 e il Tottenham nel 2024/25.

Il Bournemouth sta disputando la sua prima campagna europea in assoluto ed è sceso in campo in Europa League con una nuova guida tecnica. Andoni Iraola è partito alla volta del Liverpool, con Marco Rose subentrato al suo posto.

Il fatto che il Bournemouth sia attualmente la terza favorita per il trofeo si basa in gran parte sulle sue finanze. I Cherries hanno la rosa più costosa della competizione, valutata circa 745 milioni di €. Il Crystal Palace segue da vicino, con una rosa valutata complessivamente 670 milioni di €.

Questa profondità della rosa potrebbe rivelarsi particolarmente utile durante un calendario impegnativo, con gli impegni europei del giovedì sera seguiti dalle partite di campionato nel weekend.

Pur non avendo i numeri offensivi del Leverkusen, la squadra di Rose ha una solida base difensiva. Il Bournemouth ha concesso appena 1,85 xG, il secondo dato più basso della competizione, a dimostrazione delle difficoltà degli avversari nello sfondare le sue linee. Ha affrontato solo sei tiri nello specchio in tre partite.

La sua inesperienza nelle fasi finali delle competizioni europee resta senza dubbio il rischio maggiore.

Milan: il pedigree europeo lo rende una scommessa outsider interessante

Il Milan è una delle selezioni outsider più intriganti nel mercato vincente Europa League. I rossoneri stanno vivendo un buon avvio di stagione in Serie A, come dimostra il 3-1 nel derby contro l'Inter della scorsa settimana.

Tuttavia, il Milan è già staccato nella corsa scudetto di ben sette punti, dopo oltre un quarto di campionato disputato.

Se lo scudetto dovesse sfuggire nuovamente dalle mani rossonere, Ruben Amorim potrebbe presto spostare l'attenzione sul fronte europeo. Il Milan ha mostrato lampi della propria qualità, specialmente nella recente vittoria contro l'Inter.

Tuttavia, i dati sottostanti suggeriscono che il Milan fatichi a controllare le partite contro avversari di alto livello, sia in casa che in trasferta. I rossoneri sono 24esimi nella fase campionato per grandi occasioni create e 17esimi nella classifica xG dell'Europa League. Inoltre, la squadra fa registrare appena il 48% di possesso palla medio, un dato che la colloca al 27esimo posto per possesso palla medio.

Il confronto tra Milan e Juventus è dove si nasconde il valore. I bianconeri sono quotati molto più bassi rispetto ai rossoneri, nonostante problemi strutturali profondi e un rendimento peggiore in questa stagione.

Gli uomini di Amorim sembrano offrire più valore rispetto a una Juventus sopravvalutata dai bookmaker. In definitiva, il pedigree europeo del Milan lo rende una scommessa interessante nel caso in cui le speranze scudetto svaniscano e l'attenzione si sposti sull'Europa League.