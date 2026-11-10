Cristiano Ronaldo ha lasciato il calcio internazionale dopo 234 presenze, privando il Portogallo del proprio simbolo per la prima volta in oltre due decenni. Le quote Nations League Portogallo restano comunque interessanti anche senza il suo attaccante più rappresentativo: ma quanto può davvero contare la Seleção senza di lui?

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Ronaldo si ritira: il Portogallo può reggere l'impatto?

Il ritiro dal calcio internazionale di Cristiano Ronaldo chiude il capitolo più lungo del calcio portoghese. Il quarantunenne chiude con i record mondiali di 146 gol in Nazionale, 234 presenze e 10 triplette dal debutto del 2003.

Ha anche aggiunto il titolo a Euro 2016 e due trionfi in Nations League, nel 2019 e nel 2025. Capitano dal 2008, Ronaldo ha contribuito a trasformare il Portogallo da squadra di talento a squadra abituata a competere per i grandi trofei.

Il finale della sua storia è stato tutt'altro che semplice. Il Portogallo ha perso contro la Spagna, poi campione, agli ottavi di finale del Mondiale 2026, e le prestazioni di Ronaldo hanno attirato critiche. Sorprendentemente, i suoi numeri sotto la gestione di Roberto Martinez (0,756 gol a partita) sono stati superiori rispetto a quelli con Fernando Santos (0,624). Ciononostante, parte dei tifosi e dei media portoghesi ne hanno chiesto la panchina.

Sotto il nuovo commissario tecnico Jorge Jesus, ha giocato titolare nell'esordio di Nations League contro il Galles sbagliando diverse occasioni, chiudendo con un xG (gol attesi) di 1,03 e sette tiri. Ha registrato il maggior numero di tiri in porta (2), tiri fuori (3), tiri dentro l'area (6) e tocchi nell'area avversaria (8) di qualsiasi altro giocatore in campo.

Ronaldo è stato poi inserito tra i sostituti nella seconda giornata contro la Norvegia. È stato mandato a scaldarsi, ma alla fine è rimasto in panchina. La decisione avrebbe infuriato l'attaccante, segnando la prima volta dal 2008 in cui è stato lasciato in panchina in una gara ufficiale del Portogallo.

Quando Jesus ha comunicato che non sarebbe partito titolare contro la Danimarca, Ronaldo ha lasciato il ritiro della Nazionale e ha precisato di non essersi ritirato. Tuttavia, il simbolo della Seleção ha annunciato il ritiro dal calcio internazionale la scorsa settimana.

Il Portogallo ha continuato a rendere bene senza Ronaldo, proprio come molti osservatori avevano auspicato durante il Mondiale. La Seleção das Quinas ha vinto tutte e quattro le partite del girone e guida il proprio gruppo con due gare ancora da giocare. Resta la domanda: può il Portogallo arrivare fino in fondo senza la sua figura centrale?

Perché il Portogallo mostra grandi segnali di crescita

Il Portogallo è una delle sole due nazionali ad aver già staccato il pass per i quarti di finale di Nations League. Con due gare ancora da disputare, l'obiettivo di Jesus sarebbe chiudere il girone al primo posto, traguardo verso cui la squadra è attualmente indirizzata. Il Portogallo vanta il terzo miglior attacco della competizione, con una media di 2,3 gol ogni 90 minuti, dietro soltanto a Spagna e Inghilterra.

Non è una squadra solida solo in fase offensiva: lo è stata anche in fase difensiva. Il suo xGA (gol attesi subiti) di 4,6 è il quarto migliore a pari merito della competizione.

Il calendario del Portogallo nelle ultime gare è inoltre più favorevole rispetto a quello delle rivali. Con Danimarca e Galles ancora da affrontare, ci si attende che il Portogallo vinca entrambe le partite, chiudendo il Gruppo 4 a 18 punti con un percorso netto.

Nel frattempo, Inghilterra e Spagna devono ancora affrontarsi tra loro, mentre la Francia farà visita all'Italia a San Siro. Qualsiasi passo falso tra queste rivali non farebbe che rafforzare la posizione del Portogallo. Nonostante la solidità della propria candidatura, il Portogallo resta solo quarta favorita, alle spalle di Spagna, Francia e Inghilterra.

I mercati delle scommesse sembrano aver reagito all'addio del miglior marcatore di sempre del Portogallo. Le quote si sono allungate sia sul vincente, sia sui mercati gol, sia sull'Handicap Asiatico. Tuttavia, sembra trattarsi di una reazione eccessiva per una rosa dotata di grande profondità. Rafael Leao e Carlos Forbs, ad esempio, che si sono messi in mostra in Champions League, sono pronti a colmare il vuoto lasciato da Ronaldo.

I 28 convocati di Jesus includono i debuttanti Alberto Costa e Gustavo Varela. Quest'ultimo guida la classifica marcatori della Serie A con nove gol. Goncalo Ramos e Joao Felix, ex compagno di squadra di Ronaldo, hanno segnato entrambi tre reti in Nations League. Da entrambi ci si attende una responsabilità maggiore sotto porta.

Il Portogallo offre un buon valore per la vittoria di un terzo titolo in Nations League alle quote attuali. Per un'opzione a quota più bassa, puntare sulla qualificazione alla finale rappresenta una via a rischio inferiore. Tuttavia, quattro partite non bastano a trarre conclusioni definitive, e il Portogallo deve ancora dimostrare di poter avere successo nel calcio a eliminazione diretta senza Ronaldo.