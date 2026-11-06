La rimonta per 3-2 del Manchester United in casa contro la Roma ha allentato la pressione su Carrick. Ora, un ciclo di partite cruciale metterà alla prova la capacità della sua squadra di costruire su quel risultato.

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Mercati scommesse Manchester United 2026/27 Stake bet365 Lottomatica Manchester United - Aston Villa (vittoria Manchester United) 2.15 2.15 2.15 Liverpool - Manchester United (Pareggio o Manchester United - Doppia chance) 1.95 1.95 1.95 Piazzamento nella metà superiore della classifica 1.61 1.61 1.61

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La vittoria sulla Roma può cambiare la stagione dello United?

La rimonta per 3-2 del Manchester United in casa contro la Roma in Champions League potrebbe essere la scintilla di cui aveva bisogno Michael Carrick. Il risultato allenta la pressione sul tecnico dei Red Devils, apprezzato dall'ambiente, e dà a una rosa a corto di fiducia qualcosa su cui costruire.

Carrick sembrava destinato a perdere il posto quando lo United è finito sotto di due reti contro la Roma nei primi 15 minuti. L'ex giocatore dello United è finito nel mirino della stampa, così come il capitano di lunga data del club, Bruno Fernandes. La situazione per i padroni di casa era cupa.

La rimonta, però, è stata impressionante. Nel primo tempo lo United ha prodotto appena cinque tiri e uno nello specchio, con un xG (gol attesi) povero di 0,24. Dopo l'intervallo, lo United ha registrato cinque tiri in porta su dieci conclusioni, con un xG di 2,46.

La Roma non ha prodotto xG nel secondo tempo, quindi qualunque cosa abbia detto Carrick all'intervallo ha funzionato.

I tre punti mettono fine anche a una striscia demoralizzante di nove partite senza vittorie in tutte le competizioni. Questa serie negativa risaliva all'ultima vittoria in Champions League contro gli azeri del Sabah.

Da allora, lo United ha perso il derby di Manchester e ha subito una deludente eliminazione in Coppa di Lega inglese contro il Brighton. La squadra ha inoltre registrato altre tre sconfitte in Premier League e due ulteriori ko in Europa. In quel ciclo di nove partite, lo United ha subito 19 gol e ne ha segnati appena sei.

Ci sono elementi positivi su cui lo United può costruire dopo la vittoria di mercoledì sera. La doppietta decisiva di Matheus Cunha e il rigore di Fernandes hanno visto due giocatori chiave farsi avanti nel momento del bisogno.

Nel frattempo, il centrocampista cresciuto in casa Shea Lacey ha dimostrato come la gioventù e la profondità della rosa possano fare la differenza quando i titolari sono in difficoltà. Dopo una serie di risultati che aveva prosciugato la fiducia nello spogliatoio dello United, la resilienza mostrata nella ripresa potrebbe ora riflettersi anche sul rendimento in Premier League.

È il momento di puntare sullo United in Premier League?

Questa vittoria sulla Roma incide su diversi mercati di scommesse legati alla Premier League. In primo luogo, influisce sulle prossime due partite di campionato dello United, in casa contro l'Aston Villa e in trasferta contro i rivali del Liverpool. In secondo luogo, cambia le probabilità di un piazzamento nella metà superiore della classifica EPL.

Le aspettative erano comprensibilmente basse prima della sfida di Champions League contro la Roma, ma il mercato si è già mosso a favore dello United. Le quote indicano ora che la probabilità implicita di battere il Villa è salita dal 44 % al 47 % alla luce della vittoria infrasettimanale.

Con la fiducia in crescita, puntare sullo United per due vittorie consecutive a questa probabilità implicita potrebbe rappresentare valore prima che la quota si abbassi ulteriormente.

Il rendimento dello United in Premier League non è stato negativo quanto suggerisce la posizione in classifica. Il rating medio dei giocatori dello United, 6,89, è il decimo più alto della Premier League. I Red Devils sono inoltre settimi per xG (14,0) e quinti per tocchi nell'area di rigore avversaria (269). Allo stesso tempo, hanno sottoperformato il proprio xG di -0,9.

Il Villa resterà comunque un ostacolo. La squadra ha raccolto 11 punti nelle ultime cinque gare di Premier League. Tuttavia, il rating medio di 6,73 la colloca soltanto al 16° posto in EPL. Anche il suo xG di 10,9 è il quarto più basso del campionato.

Gli uomini di Unai Emery tirano in media appena tre volte nello specchio a partita, il dato più basso della Premier League. Tutto questo suggerisce che un gol precoce dello United potrebbe mettere il Villa in grande difficoltà.

La successiva trasferta ad Anfield contro il Liverpool di Andoni Iraola appare meno proibitiva del solito. I Reds hanno perso due delle prime cinque partite casalinghe di questa stagione.

Attualmente la squadra di Anfield fa registrare una media di appena un punto a partita davanti al proprio pubblico. Lo United è ancora a caccia della prima vittoria esterna della stagione. Tuttavia, ha pareggiato tre delle cinque trasferte giocate finora.

Questo rende il mercato Doppia Chance su Pareggio/Manchester United una scelta sensata. Si può ragionare su una probabilità implicita del 51 % che i Red Devils evitino la sconfitta.

Infine, il mercato sul piazzamento nella metà superiore della classifica comincia a offrire valore sullo United. La squadra è a sole cinque lunghezze dall'Aston Villa, decimo e prossimo avversario. Una vittoria sugli uomini di Emery ridurrebbe quel distacco a due punti nel giro di 90 minuti.

Le quote implicano attualmente una probabilità del 62 % di una top 10 per lo United. La squadra si è piazzata fuori dalla top ten solo una volta nelle ultime 20 stagioni di Premier League. Il prezzo appare ragionevole, considerata la possibilità che la stagione dello United stia iniziando a cambiare verso.