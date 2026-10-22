L'effetto Nicola ha già prodotto un primo trionfo per il Venezia in Serie A. Con 31 gare ancora da giocare, un'altra salvezza potrebbe essere in arrivo.

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L'uomo dietro le grandi fughe salvezza della Serie A

Da squadra neopromossa, ci si aspettava che il Venezia faticasse ad adattarsi, come già accaduto nelle due precedenti campagne in massima serie. Giovanni Stroppa era l'uomo responsabile di aver riportato il club direttamente in Serie A dopo aver vinto la Serie B la scorsa stagione. Tuttavia, non è riuscito a guidare la squadra veneziana a una sola vittoria nelle sue sei gare di Serie A alla guida.

Di conseguenza, il club ha ingaggiato Davide Nicola, che non è estraneo alla lotta per evitare la retrocessione. Negli ultimi otto anni, ha aiutato una squadra a evitare la retrocessione per sei volte, un record incredibile. Per questo motivo, potrebbe ribaltare questa stagione.

La prima impresa salvezza di Nicola arrivò al Crotone nella stagione 2016/17. Con nove gare rimanenti, erano a cinque punti dalla salvezza. L'allenatore promise di percorrere in bicicletta 1.300 chilometri da Crotone fino a casa sua a Torino in caso di salvezza. Guidò la squadra a sei vittorie nelle ultime nove partite, inclusa una vittoria per 3-1 sulla Lazio nell'ultima giornata, chiudendo al 17° posto. Inoltre, mantenne la promessa della pedalata.

Non fu un caso isolato, perché Nicola ripeté l'impresa tre stagioni dopo alla Salernitana. La squadra era ultima in classifica quando arrivò. Conquistò 18 punti in 15 partite e assicurò la permanenza in Serie A grazie al pareggio a reti bianche del Venezia nell'ultima giornata contro il Genoa. Per festeggiare quel miracolo, l'ex difensore percorse a piedi 280 chilometri da Salerno a Roma.

Nicola ha realizzato miracoli con il Genoa nel 2019/20, il Torino nel 2020/21, l'Empoli nel 2023/24 e il Cagliari nel 2024/25. Con l'Empoli fu un'altra salvezza all'ultima giornata, poiché erano tecnicamente retrocessi sull'1-1 contro la Roma nei minuti di recupero. Tuttavia, un gol vittoria al 93° minuto li salvò, regalando a Nicola il titolo di Houdini della Serie A.

I primi segnali di progresso di Nicola portano nuove speranze

Prima della lunga sosta per le nazionali, il Venezia era in seria difficoltà dopo aver perso tutte e cinque le gare di Serie A. Sebbene i Lagunari abbiano perso 2-0 contro la Lazio nella prima partita dopo la sosta, sotto la guida di Stroppa, c'erano segnali di miglioramento. Avevano un xG (gol attesi) di 1,92 contro l'1,64 della Lazio, con sei tiri in porta contro due.

Nonostante ciò, la dirigenza ha deciso che era tempo di energie fresche, e Nicola è arrivato. Il suo primo compito è stato gestire la visita del Napoli di Massimiliano Allegri, dove la squadra di casa partiva chiaramente sfavorita. Dopo un primo tempo cauto, il secondo periodo si è acceso, con Akor Adams che ha aperto le marcature per i padroni di casa. Diverse parate del portiere del Venezia, Filip Stankovic, hanno tenuto a bada il Napoli.

Il serbo ha parato un rigore di Kevin De Bruyne e ha effettuato nove parate, neutralizzando 2,06 gol attesi. Dopo essere arrivato al Venezia dall'Inter in prestito con obbligo di riscatto, Stankovic ha dimostrato il suo valore lo scorso weekend. Se riuscirà a continuare con prestazioni da migliore in campo, le cose potrebbero irrigidirsi in difesa.

Un altro giocatore che potrebbe rivelarsi cruciale per Nicola è Juan Jesus. Era stato lasciato libero dal Napoli la scorsa stagione, unendosi alla squadra veneta a parametro zero. Jesus è stato un chiaro leader nel weekend ed è stato valutato come il miglior difensore in campo. Con rinnovato vigore, il Venezia può allontanarsi dall'essere la seconda difesa più perforata del campionato, come è attualmente.

Il valore nascosto dietro il Venezia

Basandosi sulle prime sei gare di Serie A, non sorprende che il Venezia sia considerato tra i candidati alla retrocessione. Tuttavia, Nicola ha già regalato la prima vittoria stagionale, e gli Arancioneroverdi sperano di costruire su quello slancio. Secondo la tabella xPTS (punti attesi) di Opta, il Venezia dovrebbe essere al 17° posto con 6,7 punti, anziché gli attuali tre.

Questo dimostra che le loro prestazioni non sono state tutte negative, e che possono ribaltare la situazione. Il Parma ha faticato recentemente, separandosi dall'allenatore Carlos Cuesta e ingaggiando Alberto Gilardino. Finora, questo cambio non ha funzionato, poiché il Parma ha perso entrambe le gare per 3-0 sotto la guida di Gilardino.

Un'altra squadra coinvolta nella lotta salvezza è l'Udinese. Si trova al 16° posto in classifica, ma a pari punti con Parma (19°), Fiorentina (18°) e Genoa (17°). Secondo la tabella dei punti attesi di Opta, il Parma dovrebbe essere ultimo in classifica. Di conseguenza, puntare sulla retrocessione del Venezia potrebbe non dare i risultati sperati.

Gli uomini di Nicola hanno impegni difficili contro Inter, Como e Juventus prima di dicembre. Tuttavia, hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà le squadre più forti. Avendo già registrato il primo clean sheet stagionale in Serie A, il Venezia potrebbe consolidarsi ulteriormente a livello difensivo. Quel clean sheet è arrivato nonostante il Napoli avesse fatto registrare un xG di 2,36 in quella gara, a dimostrazione della resilienza del Venezia.

Vale la pena considerare l'Under 2.5 nella prossima sfida salvezza contro il Genoa, anch'esso coinvolto nella lotta per non retrocedere. Inoltre, un handicap sul Venezia potrebbe funzionare, dato che la squadra è ora più orientata a evitare la sconfitta in questo weekend. Gli uomini di Nicola hanno un xG (gol attesi) di 10,88 in questa stagione, contro il 6,39 del Genoa.

Di conseguenza, il Venezia appare come la squadra su cui puntare non solo per questo weekend, ma anche per risalire fuori dalla zona retrocessione.