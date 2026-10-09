Vinicius è stato uno dei pochi brasiliani a brillare ai Mondiali: quattro gol e un assist in cinque partite, con una prova eccellente nella vittoria per 3-0 sulla Scozia.

Con la Seleção, però, non ha ancora raggiunto i suoi standard da club: 14 gol in 57 presenze non bastano per considerarlo il nuovo Neymar, Ronaldinho o Ronaldo.

Le difficoltà sono proseguite nell’ultima sosta, soprattutto nel pareggio per 1-1 con l’Australia a Townsville: in 65 minuti Vinicius ha toccato palla solo 36 volte, completando un dribbling e senza offrire nulla in fase difensiva.

Quattro giorni dopo il Brasile ha avuto subito la rivincita in casa, vincendo 4-2. Vinicius è stato molto più incisivo: ha partecipato alla costruzione del terzo gol di Bruno Guimaraes e ha poi segnato il quarto su rigore.

La squadra di Carlo Ancelotti ha poi chiuso il programma con un 4-0 all’India, ma la vittoria non ha convinto: l’India è 138ª nel ranking FIFA e il Brasile ha faticato più del previsto, attirando critiche dai media.

«La squadra brasiliana ha iniziato la partita in modo sonnolento, fiacco e privo di ispirazione», scrive il sito brasiliano UOL. «Vini Jr aveva molto spazio sulla sinistra, ma non è riuscito a sfruttarlo e ha commesso errori nella costruzione del gioco». Non è stato eccessivo puntare il dito contro Vinicius, sostituito all’intervallo con una percentuale di passaggi completati del 54%, e persino Ancelotti ha ammesso che «non è al meglio della forma».