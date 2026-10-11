Spencer FC & Hashtag United: come uno YouTuber ha costruito un impero calcistico

Nella primavera del 2016 Spencer Owen ebbe un'idea semplice: unire le dirette di FIFA su YouTube con il calcio giocato. Quello che doveva essere solo un divertimento tra amici – unire lo streaming di FIFA su YouTube al calcio giocato sul campo – è diventato le fondamenta di un club che oggi comprende squadre maschili, femminili e un team eSport.

Intervenendo all’inaugurazione della LiveScore Lounge presso la nuova sede dell’Hashtag United, Spencer ha raccontato aGOAL come è iniziato questo percorso straordinario: “L’idea iniziale era semplice: volevo un lavoro che mi permettesse di girare video sul calcio giocando davvero. Avevo già pubblicato alcuni video su YouTube e un piccolo gruppo di fan, per motivi che ancora non capisco, voleva vedere me e i miei amici giocare a un livello piuttosto basso.

In un altro mondo forse sarei stato un autore televisivo. Sono bravo a ideare format. Così ho reso le partite interessanti, scegliendo buoni avversari e luoghi particolari, in modo che la gente le guardasse. Poi mi sono chiesto: “Possiamo usare questo per creare una squadra, un marchio, una community partendo da un inizio così insolito?””

Il Manchester United nacque nel 1878, l’Arsenal nel 1886; noi nel 2016. Sembra strano dirlo. In realtà non credo sia così insolito. Ci paragonano a società con 150 anni di storia, ma se fossero nate nel 2016 avrebbero sfruttato internet e agito diversamente. È solo una questione di tempi.

La gente ci seguiva e abbiamo creato una piccola base di tifosi. Dopo due anni eravamo cresciuti e non sapevamo quanto potessimo andare avanti. Io volevo entrare nel calcio non professionistico perché mio padre era fisioterapista in quel mondo quando ero bambino. Avere una squadra mi è sempre piaciuto. Così ci siamo detti: “Forse possiamo entrare nel calcio non professionistico e diventare una vera squadra”.

Da lì è stata una valanga di piccole decisioni che ci hanno portato alla nostra sede definitiva a Londra. Oggi abbiamo una squadra femminile fortissima, la migliore dell’Essex in terza divisione, e una maschile che ha già vinto e ora si appresta a un nuovo capitolo in quarta divisione. Vogliamo ridare al calcio il suo divertimento e diventare un club unico, con l’obiettivo di entrare nel sistema dei campionati.”