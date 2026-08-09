Perchè l'acquisto di Bruno Guimaraes per 75 milioni di sterline renderà l'Arsenal di Arteta inarrestabile

L'allenatore dell'Arsenal Arteta vuole portare la squadra, già campione di Premier League, a un livello superiore. Lo dimostra l'interesse per Guimaraes e per il connazionale Vini Jr.

In un'intervista interna rilasciata la scorsa settimana, il tecnico spagnolo ha dichiarato: «Stanno succedendo molte cose. Conosciamo tutti il contesto di questa finestra di mercato. Dalla proprietà al consiglio di amministrazione, dal direttore sportivo a me, vogliamo portare il club a un livello superiore.

«Per riuscirci servono una rosa migliore e singoli giocatori migliori. Abbiamo individuato le aree di crescita e sappiamo cosa serve. Speriamo di concretizzare presto».

Dopo l’amichevole vinta col Girona ha aggiunto: «Ci aspettiamo movimenti nelle prossime settimane: vogliamo migliorare e non staremo fermi».

Alla domanda sul perché sia così determinato a rafforzare la rosa, l’ex centrocampista ha aggiunto: «I margini sono ridotti. Vogliamo migliorare e, con il livello destinato a crescere, dobbiamo aumentare la concorrenza interna. Dobbiamo individuare ciò che manca per avere margini più ampi. È così che dobbiamo pensare».

Secondo The Athletic, pur non riuscendo a ingaggiarlo, il solo fatto di aver trattato Vinicius è per i Gunners un segno di crescita.