Perchè l'acquisto di Bruno Guimaraes per 75 milioni di sterline renderà l'Arsenal di Arteta inarrestabile
Dopo una lunga trattativa, l’Arsenal ha annunciato l’acquisto del capitano del Newcastle Bruno Guimaraes.
Dopo un'offerta respinta e varie trattative, i Gunners hanno chiuso l'affare da 75 milioni di sterline (101 milioni di dollari) per il 28enne centrocampista brasiliano, che voleva trasferirsi nonostante la resistenza dei Magpies e ha promesso di essere un "guerriero" a nord di Londra.
Un colpo che potrebbe cambiare gli equilibri della Premier League, mentre Mikel Arteta cerca di costruire un’era di dominio a nord di Londra.
Centrocampista completo
Con l’arrivo di Bruno, l’Arsenal ha ora uno dei centrocampi più equilibrati d’Europa.
A livello individuale, Guimaraes è tra i migliori centrocampisti centrali al mondo: corre senza sosta, entra con grinta nei contrasti e, grazie a visione e freddezza, smarca i compagni nell’ultimo terzo e conclude in rete. Nella scorsa Premier League ha collezionato 15 contributi gol, il suo miglior bottino.
Con lui in campo il Newcastle ha vinto solo due delle 16 gare disputate dal suo arrivo dal Lione nel 2022, passando da una media di 1,8 a 0,7 punti a partita (dati Opta).
Ai Mondiali con il Brasile ha mostrato il meglio del suo talento creativo: quattro assist in quattro gare, risultando il più incisivo della Seleção insieme a Vinicius Jr, altro obiettivo dei Gunners. Solo il francese Michael Olise ha fatto meglio.
Per i Gunners è anche un leader collaudato in Premier League, che porta esperienza e competenza a una rosa ancora giovane, proprio mentre entra nel pieno della carriera.
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Equilibrio perfetto
Le doti complete di Bruno, il lavoro in corsa e in difesa di Declan Rice e l’astuzia di Martin Odegaard o Eberechi Eze rendono il nuovo centrocampo dell’Arsenal molto temibile.
Guimaraes dovrebbe affiancare Rice e giocare alle spalle di Odegaard come mezzala, portando qualità in più rispetto a Zubimendi o Lewis-Skelly.
Nonostante il suo contributo in fase offensiva, lo scorso anno ha superato le attuali opzioni dell’Arsenal in diversi parametri difensivi: 6,1 duelli vinti ogni 90 minuti (record tra i centrocampisti centrali), 1,6 contrasti e 5,0 recuperi, questi ultimi secondi solo ai 5,2 di Rice (dati Opta).
E non va dimenticata la profondità della rosa: Zubimendi, Lewis-Skelly, Merino e il giovane Dowman sono pronti a subentrare. Una squadra pronta a lottare su più fronti.
"Portiamo questa squadra a un livello superiore"
L'allenatore dell'Arsenal Arteta vuole portare la squadra, già campione di Premier League, a un livello superiore. Lo dimostra l'interesse per Guimaraes e per il connazionale Vini Jr.
In un'intervista interna rilasciata la scorsa settimana, il tecnico spagnolo ha dichiarato: «Stanno succedendo molte cose. Conosciamo tutti il contesto di questa finestra di mercato. Dalla proprietà al consiglio di amministrazione, dal direttore sportivo a me, vogliamo portare il club a un livello superiore.
«Per riuscirci servono una rosa migliore e singoli giocatori migliori. Abbiamo individuato le aree di crescita e sappiamo cosa serve. Speriamo di concretizzare presto».
Dopo l’amichevole vinta col Girona ha aggiunto: «Ci aspettiamo movimenti nelle prossime settimane: vogliamo migliorare e non staremo fermi».
Alla domanda sul perché sia così determinato a rafforzare la rosa, l’ex centrocampista ha aggiunto: «I margini sono ridotti. Vogliamo migliorare e, con il livello destinato a crescere, dobbiamo aumentare la concorrenza interna. Dobbiamo individuare ciò che manca per avere margini più ampi. È così che dobbiamo pensare».
Secondo The Athletic, pur non riuscendo a ingaggiarlo, il solo fatto di aver trattato Vinicius è per i Gunners un segno di crescita.
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Lo status dei Gunners
L’Arsenal era già forte prima dell’apertura del mercato. Dopo aver vinto la Premier League dopo 22 anni, resta la squadra più stabile tra le pretendenti al titolo 2026-27.
L’addio di Pep Guardiola al Manchester City rende Arteta l’allenatore più longevo nelle prime quattro divisioni inglesi, mentre Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United e Newcastle avranno tecnici nuovi o quasi, stabilendo un record di esordi in massima serie per la stagione 2026-27.
Mentre puntano a confermare i risultati della scorsa stagione, i Gunners partono già avanti, visto che i rivali non hanno garanzie di successo con i nuovi tecnici Enzo Maresca, Andoni Iraola e Xabi Alonso.
L’acquisto di un giocatore chiave come Guimaraes sposta ancora di più l’ago della bilancia a loro favore. «Abbiamo più responsabilità e ambizione di prima», ha dichiarato Arteta dopo la vittoria sul Girona. «Sappiamo cosa ci aspetta e abbiamo le qualità per competere con chiunque, ma dobbiamo dimostrare di essere all’altezza».
Oggi l’Arsenal appare unito e determinato, e il resto della Premier League ha motivo di preoccuparsi: a nord di Londra nascono le basi di una possibile dinastia.