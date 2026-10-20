Perché Cesc Fabregas è l'allenatore ideale per il Manchester United

L'ultima stagione di Fabregas al Monaco è stata la più dura della sua carriera. Problemi fisici lo hanno limitato a soli 36 minuti in tutta la Ligue 1 2021-22. Sembrava che il tempo avesse avuto la meglio su un trentacinquenne che a 16 anni esordiva con l'Arsenal.

Nonostante la frustrazione, Fabregas non si sentiva ancora al capolinea: cercava «un nuovo inizio» per ritrovare slancio e un progetto con un percorso chiaro verso la panchina. Le offerte non mancavano e la più intrigante arrivava dal Como.

Fabregas aveva già visitato la città un paio di volte per ammirare il suo lago famoso in tutto il mondo, ma non sapeva che avessero una squadra di calcio. In realtà, pochi lo sapevano.

L’attuale presidente del Como, ex AD di Mola TV, Mirwan Suwarso, ha raccontato di aver scoperto il club per caso a Milano, mentre cercava location per un documentario sul calcio in Italia, e quella “felice coincidenza” ha portato il Gruppo Djarum ad acquistare i Lariani nel 2019.

Senza il sostegno finanziario del conglomerato indonesiano e l’ottimo lavoro di un altro ex centrocampista del Chelsea, Dennis Wise, il Como non sarebbe dove è oggi. Tuttavia, il suo contributo è stato fondamentale per l’ascesa del club. Al suo arrivo nel 2022, il Como era già in B, ma Fabregas ha inciso dentro e fuori dal campo.

«Mi sono state praticamente affidate le chiavi della gestione calcistica», ha dichiarato aDAZN Italia dopo aver conquistato la qualificazione alla Champions League con una vittoria per 4-1 in trasferta contro la Cremonese nell’ultima giornata della stagione 2025-26 di Serie A, «e quando abbiamo iniziato non c’era praticamente nulla.

«Poco fa stavo parlando con due fisioterapisti che erano con noi quattro anni fa, quando sono arrivato a giocare, e mi raccontavano che non avevamo un campo di allenamento, quindi dovevamo fare i massaggi sui tavoli nel retro di un bar! Ora siamo in Champions League!»

È lui la ragione principale di tutto questo.