Perché Cesc Fabregas è l'allenatore ideale per il Manchester United

Suwarso ha liberato Fabregas dalla pressione di vincere, chiedendogli solo di “creare un’identità” da vendere in tutto il mondo. Il Como ha sempre attirato turisti grazie al suo lago, ma oggi i vip vanno al Sinigaglia per vedere la migliore squadra della Serie A.
«Per esempio, James Righton, il marito di Keira Knightley, ha voluto assistere a una partita dopo aver letto che Cesc Fabregas stava creando una squadra entusiasmante», ha raccontato Suwarso in un’intervista a Calcio e Finanza l’anno scorso. «Da lì, tutto il resto è venuto da sé».
Nonostante l'apparente facilità, il percorso è stato impegnativo: sottovalutare l'impegno di Fabregas sarebbe ingiusto. Ha dimostrato di essere un allenatore diligente e flessibile.
Persiste però l’idea che sia ossessionato dal possesso palla, idea che lui stesso alimenta quando afferma di non voler rinunciare ad alcuni principi fondamentali. Dopo il 4-0 contro l’Inter, per esempio, gli è stato chiesto se fosse stato un errore continuare a pressare una squadra chiaramente superiore.
«Ci ho pensato, ma la mia testa mi ha detto di no, e anche se questo potrebbe farmi sembrare stupido o farmi passare per un perdente, a dire il vero ne sono contento», ha dichiarato aDAZN Italia. «Sento davvero che oggi la mia squadra è cresciuta, cosa che non succede quando vinci e la gente ti definisce un genio. Dopo una pesante sconfitta, impari di più, apprezzi tutto un po’ meglio. “Si può affrontare una partita difendendosi con un 6-3-1 o un 5-4-1, ma preferisco perdere così piuttosto che farlo”.
Tuttavia non è legato a un unico sistema di gioco. Competitivo e meticoloso, con il suo staff ha creato un database per analizzare e superare «ogni struttura tattica nel calcio».
«Non voglio essere l’allenatore che ha sempre lo stesso modo di giocare, lo stesso modo di attaccare e difendere», ha insistito. «Sì, ci sono principi e strutture. Ma voglio essere il più dominante possibile, e al giorno d’oggi, per essere dominanti, bisogna avere il maggior numero possibile di soluzioni».
Questa fluidità tattica non sorprende, visto che da centrocampista ha lavorato con tecnici dai metodi opposti: da Arsène Wenger a José Mourinho, da Pep Guardiola ad Antonio Conte.
«Da giocatore ho vinto con ogni stile, quindi non mi sentirete mai dire che uno funziona e un altro no», ha scritto su The Coaches’ Voice. «Il giorno del mio arrivo il club mi ha parlato del Lago di Como, dello stile di vita e della richiesta di un calcio offensivo. Non mi hanno detto “Vinci, vinci, vinci”, ma “Vinci e crea un’identità”».
Ha centrato l’obiettivo e sembra solo una questione di tempo prima che lo ingaggi una big europea. Si dice che il suo contratto preveda una clausola di rescissione per Arsenal, Chelsea e Barcellona.
In questo momento lo United ha maggiori probabilità di cercare un nuovo allenatore e potrebbe puntare su Fabregas, che a differenza di Michael Carrick sembra già un tecnico migliore di quanto fosse come giocatore.