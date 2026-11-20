Grazie al proprietario Tony Bloom e al partner per l’analisi dei dati Jamestown Analytics, il Brighton ha sviluppato uno dei modelli più efficaci del calcio europeo per la valorizzazione e la compravendita dei giocatori. Utilizzando algoritmi personalizzati e modelli basati sui goal attesi per esaminare i campionati di tutto il mondo, il club individua talenti sottovalutati prima che diventino noti al grande pubblico e svolge approfondite verifiche per valutare la loro capacità di adattarsi alla Premier League.
Moises Caicedo, Alexis Mac Allister e Marc Cucurella sono tra i giocatori passati dall’Amex Stadium prima di approdare a club d’élite, fruttando al Brighton ingenti somme sul mercato. Il diciottenne Matias Orozco sembra poter essere il prossimo successo del club. Acquistato ad agosto dal Deportivo Cali, in Colombia, per la cifra conveniente di 3,5 milioni di sterline, Orozco ha firmato un contratto quinquennale con la società della costa meridionale inglese.
Sta trascorrendo la stagione 2026-27 in prestito al Castellon, nella Segunda spagnola, e finora sta superando ogni aspettativa. Centrocampista versatile, dotato di una visione di gioco superiore a quella che ci si aspetterebbe alla sua età, Orozco può realisticamente puntare a un posto fisso nella formazione del Brighton entro questo periodo della prossima stagione.