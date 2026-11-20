Orozco è nato a Barranquilla, in Colombia, il 1° dicembre 2007. Quando aveva cinque anni, la madre lo mandò a vivere da un parente nel tentativo di placare la sua irrequietezza. Frequentò anche il settore giovanile della Barranquilla School, dove fu incoraggiato a coltivare i propri valori attraverso il calcio.

Per Orozco il calcio divenne presto un’ossessione. Si distingueva dai coetanei sia sul piano tecnico sia su quello fisico. «Matias non giocava quasi mai con i ragazzi della sua età: lo inserivano nei gruppi più avanzati e competitivi», ha raccontato il suo primo allenatore, Carlos Bolivar Meneses, a El Tiempo. «Tornavamo da una partita a Monteria o a Santa Marta, lui scendeva dall’autobus e saliva su un altro diretto a un torneo in un’altra città. Questo lo ha aiutato molto.

«Pensava solo a giocare a calcio. Gli dicevamo: “Ehi, non puoi giocare cinque partite”, ma lui poteva e lo faceva. Aveva il fisico per riuscirci, ha sempre mangiato molto e ha sempre avuto un gran fisico. Faceva le trazioni, si impegnava seriamente».

Agustin Garizabalo, osservatore del Deportivo Cali che aveva individuato talenti colombiani come Luis Muriel e Rafael Santos Borre, allenava anche nel settore giovanile di Barranquilla e riconobbe subito il potenziale di Orozco. A 14 anni, il giovane talento viveva già a Cali e affinava le proprie qualità nel vivaio del club della Categoria Primera A.

«A Cali è cresciuto molto. Noi lo avevamo per tre giorni, loro per cinque», ha detto Meneses. «Hanno strutture migliori, un’organizzazione molto più efficiente, e lì è cresciuto, si è irrobustito, ha aumentato la massa muscolare, ha imparato a conoscere la tecnologia ed è migliorato molto in fretta, perché è molto intelligente».