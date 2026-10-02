Louis Page, il ragazzo prodigio che sta dando una ventata di energia e ottimismo al Leicester City
Negli ultimi anni i tifosi del Leicester hanno avuto pochi motivi di ottimismo. In quattro stagioni hanno subito tre retrocessioni, affrontando incertezza sulla proprietà e un progressivo indebolimento della rosa.
Dopo aver mancato la vittoria nelle prime tre gare di League One, sembrava che la crisi non finisse mai.
Un raggio di speranza brilla comunque: il centro di allenamento di Seagrave da 100 milioni di sterline.
Nonostante il declino della prima squadra e l’incertezza dirigenziale, il vivaio continua a produrre talenti, compensando i tagli agli investimenti.
Dopo Ben Chilwell, Harvey Barnes e Kiernan Dewsbury-Hall, oggi brillano Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves e Sammy Braybrooke.
In Louis Page, però, hanno un giovane talento locale deciso a evitare il baratro.
Intelligente e preciso con e senza palla, ha già attirato l’attenzione di Arsenal e Manchester United, ma è stata la fiducia di Russell Martin a far decollare il suo gioco.
L'inizio
Figlio dell’ex attaccante di Wigan e Rotherham, Don Page, il giovane è nato nel Leicestershire ed è entrato nel vivaio dei Foxes a nove anni, affermandosi presto come uno dei migliori talenti della sua fascia d’età.
Nella stagione 2023-24 ha guidato il centrocampo dell’Under 16 e poi è passato all’Under 18. L’anno dopo, a 16 anni, è entrato nella squadra di sviluppo Under 21.
Nell’ottobre 2024 il *Guardian* lo ha inserito tra i 20 migliori talenti delle accademie della Premier League.
Ha confermato le attese dominando in Premier League 2 e, a fine stagione, è stato eletto Giocatore dell’anno dell’Accademia.
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Importante passo avanti
Nell’agosto scorso ha esordito in prima squadra in Carabao Cup contro l’Huddersfield Town e, dieci giorni dopo, ha debuttato in campionato contro il Charlton. Il suo primo assist è arrivato nella vittoria 2-0 sul Birmingham e, un mese più tardi, ha firmato il primo contratto da professionista.
Nella stagione 2025-26 ha totalizzato 18 presenze in Championship, conquistando un posto fisso in prima squadra e mostrando una maturità tattica insolita per la sua età. Marti Cifuentes, che lo ha lanciato, ne sottolinea il valore.
«Credo fermamente in Louis», ha dichiarato ai giornalisti. «Sarà importante, ne sono certo. Credo fermamente nelle sue qualità. Penso che nella mia carriera mi sia comportato bene con i giovani giocatori e spero di poterlo aiutare a diventare un giocatore molto importante per il Leicester in futuro».
Il suo rapido adattamento al calcio professionistico è culminato nella nomina ad “Apprendista della stagione” della Championship, un risultato straordinario considerando la retrocessione della sua squadra, ma un’ulteriore conferma del suo potenziale.
Come va?
Il suo status di fuoriclasse e il continuo declino del Leicester hanno quasi portato alla sua partenza, con Manchester United e Arsenal interessati. Le trattative con i Red Devils sono iniziate d’estate: secondo The Athletic il Leicester chiedeva circa 15 milioni di sterline e si prevedeva un prestito di un anno, ma l’accordo non si è chiuso.
Il fallimento del trasferimento all’ultimo giorno di mercato non ha scalfito il centrocampista, che da allora è diventato un ingranaggio fondamentale nello stile di gioco basato sul possesso palla voluto dal nuovo allenatore Martin.
La transizione ha portato pressione immediata: il Leicester ha raccolto solo due punti nelle prime tre gare, ma poi ha ritrovato stabilità. Con rapidità di pensiero, mentalità offensiva, affidabilità in possesso e movimenti senza palla, Page è stato fondamentale per la crescita della squadra.
Ha servito l’assist per la prima vittoria contro il Plymouth: spostatosi dall’affollato centrocampo all’ala sinistra, ha finto il cross e ha servito Will Alves al limite, il cui tiro è stato deviato in rete.
Meno di due settimane dopo, per riscattarsi dal 4-0 interno contro l’Oxford, Page ha servito l’assist del vantaggio sul 4-1 allo Stockport: smarcatosi centralmente, ha ricevuto e subito lanciato Liam Cullen, che ha girato in porta.
Poco dopo, lanciato in profondità e marcato stretto, ha servito Riis che ha segnato. Nel secondo tempo un suo angolo preciso è stato trasformato in rete da Lundstram.
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Punti di forza
Page sfrutta la sua eccezionale percezione dello spazio per anticipare gli avversari. Quando il Leicester ha il pallone, controlla continuamente l’ambiente, guardandosi alle spalle per valutare le opzioni.
Non appena riceve, sa già cosa fare: un passaggio in profondità per saltare l’avversario e creare subito un’occasione.
Lo si è visto contro il Plymouth e nel suo primo assist contro lo Stockport: osserva e serve subito un passaggio diretto. Una semplicità che incanta.
Agilità, visione e rapidità di pensiero lo rendono incontenibile: supera il pressing alto e, se ha spazio, serve il passaggio vincente.
Anche i suoi calci piazzati sono pericolosi: in stagione ha servito l’assist per il primo gol nella sconfitta in Carabao Cup contro l’Ipswich e ha calciato un cross che ha trovato la testa di Lundstram contro lo Stockport.
C'è margine di miglioramento
Diventato maggiorenne a luglio, Page sta ancora sviluppando la fisicità necessaria per esprimere appieno i suoi punti di forza. Può ancora essere sopraffatto nei duelli fisici e nelle lotte per il secondo pallone.
Il sistema coraggioso di Martin richiede grande impegno difensivo a centrocampo. In fase arretrata, Page deve migliorare il posizionamento per proteggere una linea difensiva ancora fragile.
Pur non essendo il suo compito principale, deve migliorare il tiro da fuori area.
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Nell'ambiente giusto?
Negli ultimi anni il Leicester ha vissuto un periodo molto instabile. Dopo le prime prestazioni con Martin, i tifosi temevano una nuova retrocessione più di un ritorno in Championship.
Essendo un giovane promettente desideroso di crescere al meglio, non sorprende che Page fosse aperto alle avance di United o Arsenal durante l’estate.
«Ero e resto concentrato sul Leicester; ora che il mercato è chiuso, tutti sanno che rimarrò qui», ha dichiarato a BBC Radio Leicester. «Le voci finiscono qui: ora tutti pensano solo al mio gioco con il Leicester».
Sebbene il giudizio su Martin e sul suo stile di gestione sia ancora in sospeso, i risultati si sono stabilizzati e la fiducia che ha riposto in Page ha dato una chiara spinta al giovane.
«Mi ha trasmesso molta fiducia», ha dichiarato a luglio. «È stato positivo: in campo, da sei o da otto, mi ha dato la libertà di esprimere il mio calcio».
Da allora Page è cresciuto nella stima di Martin, tanto da ricevere la fascia di capitano in assenza del difensore Harry Souttar nell’ultima gara di League One contro il Barnsley.
«Sulla concentrazione e su altri aspetti, l’allenatore mi ha aiutato molto: mi ha detto che vuole che resti e che crede in me, e io credo che mi aiuterà a diventare il giocatore che spero di essere», ha concluso.
E adesso?
Già pronto a diventare un leader, l’eroe locale vuole aiutare il club a uscire dalla crisi e ha dichiarato alla BBC: «Il Leicester mi ha dato tutto: l’occasione di giocare in prima squadra e la possibilità di ripagarlo. Ora, dopo la retrocessione, devo aiutare lo staff del vivaio e gli allenatori che mi hanno lanciato. È mia responsabilità riportare il club in Championship».
Ha aggiunto: «Siamo noi i giocatori del vivaio, abbiamo visto dove è arrivato questo club. Da ragazzino li vedevo in Premier League e in Champions League e pensavo: “Voglio farlo anch’io con il Leicester”. È lo stesso per Sammy [Braybrooke], Bade [Aluko] e Will [Alves]: lo vogliamo tutti.
È una questione personale: tocca a noi riportare il club dove merita."
Anche se il Leicester non dovesse tornare in Championship quest’anno, Page ci riuscirà e non sarà l’ultimo prodotto del vivaio dei Foxes.
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