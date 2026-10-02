Louis Page, il ragazzo prodigio che sta dando una ventata di energia e ottimismo al Leicester City

Nell’agosto scorso ha esordito in prima squadra in Carabao Cup contro l’Huddersfield Town e, dieci giorni dopo, ha debuttato in campionato contro il Charlton. Il suo primo assist è arrivato nella vittoria 2-0 sul Birmingham e, un mese più tardi, ha firmato il primo contratto da professionista.

Nella stagione 2025-26 ha totalizzato 18 presenze in Championship, conquistando un posto fisso in prima squadra e mostrando una maturità tattica insolita per la sua età. Marti Cifuentes, che lo ha lanciato, ne sottolinea il valore.

«Credo fermamente in Louis», ha dichiarato ai giornalisti. «Sarà importante, ne sono certo. Credo fermamente nelle sue qualità. Penso che nella mia carriera mi sia comportato bene con i giovani giocatori e spero di poterlo aiutare a diventare un giocatore molto importante per il Leicester in futuro».

Il suo rapido adattamento al calcio professionistico è culminato nella nomina ad “Apprendista della stagione” della Championship, un risultato straordinario considerando la retrocessione della sua squadra, ma un’ulteriore conferma del suo potenziale.